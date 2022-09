Les chances de l’Olympique de Marseille d’atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions ont été ébranlées lorsqu’il a été battu 1-0 à domicile par l’Eintracht Francfort mardi, sa deuxième défaite en autant de rencontres.

L’OM a été victime d’un but de Jesper Lindstrom qui place l’Eintracht, champion d’Europa League, à la troisième place du groupe D avec trois points.

Menez le sport avec un maximum de six points après avoir battu Tottenham Hotspur, deuxième, 2-0.

Marseille accueillera ensuite le Sporting tandis que Tottenham se rendra à Francfort lors du prochain tour de matches le 4 octobre.

Marseille a apprécié la possession et dominé en première mi-temps, jusqu’à ce que Valentin Rongier gaffe une passe dans la surface pour permettre à Lindstrom de tirer à la maison avec un tir bas deux minutes avant la pause.

Les hôtes ont été contraints de prendre des risques en seconde période et l’Eintracht a failli doubler son avantage lorsque la volée inclinée de Lindstrom a secoué la barre à la fin d’une contre-attaque rapide.

Dimitri Payet, qui a reçu un départ rare de l’entraîneur Igor Tudor, a été remplacé à l’heure, tout comme Alexis Sanchez, avec l’arrivée de Cengiz Under et Luis Suarez.

Les remplacements ont poussé l’OM à l’action mais Rongier a raté un gardien à la 66e minute alors que l’équipe française mettait la pression.

Under s’est emmêlé les jambes dans la zone et a gâché une autre occasion en or.

Francfort a également continué à menacer et le but de Daichi Kamada après une énième contre-attaque a été exclu pour hors-jeu, laissant Marseille avec un certain espoir de marquer un point.

Mais ils ont manqué de netteté et ont dû contempler l’écart entre la Ligue 1, où ils ont remporté six victoires et un match nul, et la compétition de clubs premium européenne, dans laquelle ils ont maintenant perdu tous leurs 16 derniers matches.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici