L’avenir de Marco Silva dans les airs à Fulham

Le manager de Fulham, Marco Silva, aurait rejeté une offre d’entraîneur en Arabie saoudite. Norme du soir prétend que l’entraîneur a été approché par Al Ahli, mais il les a refusés. Malgré le rejet, l’avenir de Silva n’est pas encore gravé dans le marbre.

Les autres clubs de Premier League, Tottenham Hotspur et West Ham, ont tous deux été liés à Silva ces dernières semaines. Les Spurs recherchent un nouveau manager depuis des mois depuis le départ d’Antonio Conte en mars. West Ham, en revanche, emploie toujours David Moyes pour le moment. Cependant, l’entraîneur écossais pourrait éventuellement quitter l’équipe de l’ouest de Londres dans les semaines à venir.

Promotion en Premier League lors de la première saison

Le contrat actuel de Silva avec Fulham expire en 2024. Il a également une clause de libération de 7,4 millions de dollars. Cela signifie que toute équipe souhaitant éloigner Silva des Cottagers doit d’abord payer les frais.

Fulham veut cependant garder Silva. Après tout, l’entraîneur portugais a fait un travail exceptionnel depuis son embauche en 2021. Silva a été promu dans l’élite après avoir remporté le championnat lors de sa première saison à la barre. Il a ensuite guidé le club vers le top 10 de la saison de Premier League cette saison. Fulham occupe actuellement le 10e rang du tableau avec un match restant au calendrier.

L’exécutif de Fulham a récemment déclaré qu’il voulait que Marco Silva reste « très longtemps »

Tony Khan, vice-président du club et directeur des opérations de football, a récemment parlé avec enthousiasme de Silva. « J’ai tellement d’éloges pour Marco », a déclaré Khan L’athlétisme. « Il s’est passé tellement de choses géniales depuis qu’il est arrivé ici. Nous avons un entraîneur qui aime être à Fulham. Les joueurs aiment l’entraîneur, l’entraîneur aime les joueurs. Et pour moi personnellement, cela a été le plus amusant que j’ai eu.

« Tout s’est réuni pour un moment vraiment spécial et je suis très positif à propos de Marco (qui reste). Il est très heureux à Fulham, et nous sommes tous très heureux avec lui. Nous voulons que cela continue, espérons-le pendant très longtemps.

Néanmoins, le média britannique susmentionné affirme que Silva a besoin d’être rassuré avant d’engager son avenir à Fulham. L’entraîneur veut soi-disant conserver le milieu de terrain vedette Joao Palhinha et investir davantage dans l’équipe. La prochaine fenêtre de transfert de Fulham pourrait finalement aider Silva à décider de sa prochaine étape de carrière.

PHOTO: IMAGO / Action Plus