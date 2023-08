L’avenir de l’open source et la pénurie de médicaments contre le cancer

Des implants cérébraux ont permis de créer un avatar numérique du visage d’un survivant d’un AVC

Les nouvelles: Une femme qui a perdu la capacité de parler après un accident vasculaire cérébral il y a 18 ans a pu reproduire sa voix et même transmettre une gamme limitée d’expressions faciales via un avatar informatique. Deux articles publiés hier dans Nature sur des expériences visant à restaurer la parole chez les femmes via des implants cérébraux montrent à quelle vitesse ce domaine progresse.

Comment ils ont fait : Les deux équipes ont utilisé des appareils d’enregistrement implantés dans le cerveau pour capturer les signaux contrôlant les petits mouvements qui produisent les expressions faciales. Ensuite, ils ont utilisé des algorithmes d’IA pour les décoder en mots et un modèle de langage pour ajuster la précision. Une équipe, dirigée par Edward Chang, neurochirurgien à l’Université de Californie à San Francisco, a même réussi à capturer les émotions.

Les mises en garde : Les chercheurs préviennent que ces résultats pourraient ne pas s’appliquer à d’autres personnes et que, de toute façon, nous sommes encore très loin d’une technologie accessible au grand public. Pourtant, ces preuves de concept sont extrêmement passionnantes. Lisez l’histoire complète.

—Cassandra Willyard

Comment de nouvelles batteries pourraient aider votre véhicule électrique à recharger plus rapidement

Les nouvelles: Le géant chinois des batteries CATL a dévoilé une nouvelle batterie à charge rapide, qui, selon la société, peut ajouter jusqu’à 400 kilomètres (environ 250 miles) d’autonomie en 10 minutes. C’est plus rapide que pratiquement toutes les recharges de véhicules électriques aujourd’hui, et CATL affirme que les nouvelles cellules, qu’elle prévoit de produire commercialement d’ici la fin de 2023, « ouvriront une ère de recharge ultra-rapide pour les véhicules électriques ».

Pourquoi est-ce important: Bien que les véhicules électriques soient de plus en plus populaires, les conducteurs peuvent être freinés par des inquiétudes concernant l’autonomie limitée de leurs batteries et la nécessité de les recharger pendant plus d’une demi-heure. L’innovation dans les matériaux des batteries, si elle s’accompagne de progrès dans les infrastructures de recharge, pourrait contribuer à imiter la commodité des voitures à essence et encourager l’adoption des véhicules électriques. Lisez l’histoire complète.

—Casey Crownhart