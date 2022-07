L’avenir de Little Couple révélé alors que le réseau laisse tomber un indice majeur après que les fans ont supplié Jen Arnold et Bill Klein de revenir à la télévision

L’avenir de THE LITTLE Couple a été révélé, alors que le réseau a laissé un indice majeur après que les fans aient supplié Jen Arnold et Bill Klein de revenir à la télévision.

Jen, 47 ans, Bill, 47 ans, et leurs enfants Will, 12 ans, Zoey, 10 ans, sont hors du petit écran depuis 2019.

Instagram/@jenarnoldmd

Le réseau a laissé un indice majeur sur le retour de Jen Arnold, Bill Klein et leurs enfants, Will et Zoey, sur le petit écran[/caption]

The Sun peut révéler en exclusivité que Discovery Communications a renouvelé la marque pour The Little Couple le 14 mars 2022, bien que l’émission ne soit pas diffusée.

La marque a été déposée pour la première fois en septembre 2010.

RETOUR TÉLÉ ?

Le renouvellement de la marque intervient alors que les fans attendent patiemment le retour de l’émission de télé-réalité depuis le dernier épisode diffusé en 2019.

En septembre 2021, la maman de deux enfants a taquiné une nouvelle saison après avoir partagé une photo aux côtés de Bill.

Elle a légendé le message à l’époque: “Devinez qui est de retour, de retour.”

En savoir plus sur Le Petit Couple DOMICILE! Jen & Bill du petit couple louent un appartement de 3,7 000 $ par mois à Boston avec piscine ENCAISSEMENT! Jen & Bill du petit couple vendent un manoir au bord de l’eau en Floride pour 3,6 millions de dollars

PROBLÈMES JURIDIQUES

Le report de l’émission est probablement dû au procès du duo avec les producteurs.

L’affaire judiciaire a commencé en juin 2016 lorsque le producteur LMNO Cable Group a poursuivi Discovery Communications pour 7 millions de dollars.

Dans des documents judiciaires obtenus par The Hollywood Reporter, LMNO Cable Group a affirmé que son comptable avait falsifié des registres pour cacher des centaines de milliers de dollars en argent détourné.





La société a affirmé que Discovery Communications avait utilisé la situation pour “voler” The Little Couple de TLC et “mettre LMNO” en faillite.

LMNO et Discovery Communications ont finalement convenu d’un règlement.

Mais la bataille juridique n’était pas terminée, puisque le couple a demandé à intervenir dans l’affaire en mai 2017.

Selon des documents judiciaires, ils pensaient avoir «droit à une partie de la rémunération conditionnelle de LMNO dans The Little People».

Ils ont également allégué dans des documents judiciaires qu’ils s’estimaient avoir droit à une partie des “” revenus bruts ajustés “de Discovery provenant de certaines formes d’exploitation du programme”.

Jen et Bill craignaient de « perdre de précieux droits de propriété monétaire et intellectuelle qui seraient jugés sans que leurs intérêts soient représentés ; aucun des partis actuels ne représenterait [Jen and Bill’s] intérêts de manière adéquate ou pas du tout », indiquent les documents judiciaires.

Ils ont accusé LMNO de rupture de contrat, de fraude, de concurrence déloyale, de conversion et plus encore.

Les parties ont finalement accepté la médiation et sont parvenues à un accord de règlement en 2020.

NOUVEAU DÉPLACEMENT

Une saison 15 potentielle de l’émission bien-aimée suivrait le déménagement de la famille de Saint-Pétersbourg, en Floride, au Massachusetts.

La famille a vendu sa maison en Floride pour 3 640 000 $ le 21 mars.

Les stars vivent actuellement dans un immeuble d’appartements de luxe avec la plus grande unité du complexe comprenant deux chambres, deux salles de bains et une tanière.

Le loyer de l’appartement coûte 3 755 $ par mois.

En savoir plus sur le soleil MAMAN PAPA! Kim et Pete “auront un bébé via une mère porteuse”, affirme un avocat de la famille NETTOYAGE DE LA LISTE A Je suis une femme de ménage célèbre – ce que mes clients célèbres veulent toujours que je fasse

La famille vit dans l’appartement jusqu’à ce qu’ils terminent la construction de leur maison partiellement construite.

La famille a déménagé au Massachusetts pour son nouvel emploi au Boston Children’s Hospital et au Harvard Medical School Teaching Hospital plus tôt cette année.

Getty

Le réseau a renouvelé la marque de l’émission[/caption]

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

La famille est apparue pour la dernière fois sur le petit écran en 2019, car elle était en guerre juridique avec la société de production de l’émission.[/caption]

Instagram/jenarnoldmd

La famille a déménagé à Boston pour le nouveau travail de Jen[/caption]