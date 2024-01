L’avenir de l’informatique et du divertissement

Je porte le nouveau casque Vision Pro d’Apple, qui ressemble à une élégante paire de lunettes de ski lumineuses. Le casque tant attendu d’Apple, qui commence à 3 500 dollars, sera lancé vendredi aux États-Unis. Il s’agit du premier nouveau gadget majeur de l’entreprise à arriver sur le marché depuis le lancement de l’Apple Watch en avril 2015. Je le teste depuis près d’une semaine. Bien qu’il présente quelques défauts, c’est de loin le nouveau produit le plus amusant que j’ai essayé depuis des années. Les analystes ne s’attendent pas à ce que le Vision Pro génère des revenus massifs au départ. UBS prévoit qu’Apple expédiera environ 400 000 casques, ce qui générera un chiffre d’affaires “relativement immatériel” de 1,4 milliard de dollars cette année. Cependant, je suis convaincu que si Apple finit par vendre des versions moins chères, nous verrons des millions de personnes les utiliser dans les années à venir.

Écran d’accueil Apple Vision Pro. Me voici au sommet d’une montagne à Hawaï. Todd Haselton | CNBC

Le Vision Pro offre un nouveau type d’expérience qu’Apple appelle « l’informatique spatiale ». Vous êtes assis dans votre monde tout en regardant un monde numérique, puis vous installez différentes applications autour de vous. Vous pouvez travailler, jouer à des jeux, regarder des films ou surfer sur le Web. Grâce à des écrans très nets et à un processeur M2 complet que l’on trouve généralement sur les Mac, le Vision Pro a le pouvoir de faire beaucoup de ce que vous attendez d’un appareil Apple. Il existe un App Store dédié aux applications Vision Pro, mais vous pouvez également installer plus d’un million d’applications iPhone ou iPad. Ou associez-le à votre Mac et travaillez tout en regardant un écran 4K à l’intérieur des lunettes. Je ne fais qu’effleurer la surface des capacités, mais voici l’essentiel : il s’agit d’un tout nouveau type d’informatique, offrant un tout nouveau monde d’expériences. Cela ressemble au futur. Voici ce que vous devez savoir :

Apple Vision Pro Source : Pomme

J’étais sceptique lorsque j’ai rencontré Apple pour la première fois pour voir le Vision Pro. Les entreprises essaient de faire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte ou de la réalité gobbledygook depuis des années. Parfois, c’est cool, mais la plupart du temps, j’ai fini au bout d’une heure environ. Avec le Vision Pro, trois éléments clés entrent en jeu. Il possède des écrans super nets et colorés, il vous permet de voir le monde qui vous entoure par défaut grâce à la technologie « passthrough », et il dispose d’un processeur rapide.

Le texte est super net sur l’Apple Vision Pro Todd Haselton | CNBC

Les écrans aident à supprimer l’effet « écran » courant dans les casques moins chers comme le Meta Quest 3. C’est là que vous pouvez voir les pixels lorsque vous regardez à travers un casque. Vous pouvez facilement lire du texte sur un site Web ou un livre sur le Vision Pro. Et j’ai pu regarder des films, y compris en 3D, sur des écrans plus grands et plus agréables que n’importe quel téléviseur de ma maison.

Apple VisionPro. Source : Pomme

Le Quest 3 et d’autres casques disposent également d’un relais. Mais celui d’Apple fonctionne mieux. C’est plus clair et plus net, suffisamment pour que je puisse voir confortablement la pièce autour de moi en couleur et sans aucun décalage, même si je ne peux toujours pas lire mon téléphone. Et j’adore la façon dont vous pouvez tourner la petite couronne numérique, tout comme sur l’Apple Watch ou les AirPods Max, pour régler le volume ou vous transporter dans un paysage entièrement 3D.

Vous pouvez sélectionner différentes scènes pour vous entourer. Todd Haselton | CNBC

Le voyage virtuel est une bonne idée. Vous pouvez travailler ou regarder des films à Hawaï, au bord d’un lac, à White Sands ou à Joshua Tree. Ce sont tous des environnements relaxants avec des sons apaisants et des animations lentes – comme des nuages ​​se déplaçant dans le ciel – qui vous donnent l’impression d’y être presque. La navigation est facile une fois qu’on a pris le coup. Cela me rappelle un peu le moment de l’iPhone, lorsque Apple a lancé son écran multitouch qui a changé la façon dont nous interagissons avec les téléphones qui étaient en grande partie pilotés avec un stylet, un pavé tactile ou un clavier. Il n’y a pas de contrôleurs ici. Le casque utilise des capteurs pour suivre vos yeux (et même vérifier lorsque vous effectuez des achats en ligne ou dans l’App Store.) Apple propose un processus de configuration rapide qui aligne le casque sur vos yeux, puis vous fait regarder une série de points, pincez vos doigts au fur et à mesure pour pouvoir calibrer. Si vous portez des lunettes, Apple vend également des inserts qui s’insèrent dans le casque. C’est incroyablement précis. Il vous suffit de regarder où vous voulez aller, puis d’appuyer sur votre pouce et votre index pour sélectionner un bouton ou une application. Il y a par exemple une barre blanche au bas de chaque application que vous pouvez saisir pour tirer et pousser. Vous pouvez ajuster la taille de n’importe quelle application en regardant le coin, puis en la faisant glisser vers l’extérieur ou vers l’intérieur selon un angle diagonal. Et vous pouvez parcourir des photos ou faire défiler des sites Web en maintenant votre index et votre pouce ensemble tout en tirant vers le haut ou vers le bas. De même, vous effectuez un zoom avant et arrière en tenant ces doigts des deux mains et en les tirant vers l’extérieur ou vers l’intérieur. Vous n’êtes pas obligé de agiter vos mains devant vous. Les caméras externes du casque peuvent détecter vos doigts sur vos genoux. Vous pouvez être subtil.

Apple Vision Pro avec de nombreuses applications ouvertes. Todd Haselton | CNBC

Il a du punch. J’ai lancé plus d’une douzaine d’applications autour de moi. Cela ne sert à rien d’en faire plus, car on ne peut pas tout voir. J’ai adoré le configurer avec un navigateur devant moi, de la musique à côté de moi et un écran de télévision au-dessus du tout. Mais c’est à vous de personnaliser le monde. Vous pouvez ouvrir le courrier et un navigateur ou laisser Slack ouvert à côté d’un document Word avec votre calendrier de l’autre côté. Mettez vos SMS au plafond si vous le souhaitez. C’est une toute nouvelle façon d’effectuer plusieurs tâches à la fois.

Multitâche avec Apple Vision Pro Todd Haselton | CNBC

Remarque : mes captures d’écran montrent les applications de travers. Mais dans le casque, ils sont tous parfaitement de niveau. Je n’ai rencontré aucun ralentissement pendant mon utilisation du Vision Pro. Cela est dû en partie à la manière dont Apple restitue le contenu. Techniquement, cela ne fait qu’accentuer la netteté des zones de l’écran sur lesquelles vous faites la mise au point, laissant les autres zones floues. C’est pourquoi certaines des captures d’écran ici semblent floues sur les côtés. À l’intérieur du casque, tout est ultra net. C’est ce qu’on appelle le rendu fovéal, et cela permet un traitement optimisé.

Jouer sur Apple Vision Pro est très amusant. Todd Haselton | CNBC

J’ai adoré regarder des films avec le casque. Je me suis allongé sur mon canapé, j’ai installé un écran géant sur le mur de mon salon et j’ai regardé une heure de “Barbie” et les deux premiers épisodes de “Masters of the Air” avant que la batterie n’atteigne environ 5 %. Une autre nuit, j’ai regardé “Greyhound”. J’ai utilisé l’application NBA, qui a été mise à jour pour fonctionner sur Vision Pro, pour diffuser quatre matchs à la fois, avec le jeu principal au milieu et les autres épinglés sur les côtés. C’est sauvage.

Avec l’application NBA, je pouvais regarder plusieurs matchs à la fois. Todd Haselton | CNBC

Apple propose également du contenu spécialement enregistré qui est si net que vous avez l’impression de vous tenir juste à côté d’un dinosaure rendu ou d’une vidéo d’un rhinocéros. Il y a un clip un peu terrifiant avec une femme marchant sur une corde raide entre des falaises. Ne regardez pas si vous avez le vertige. Les clips montrent le type de contenu que des tiers pourront éventuellement enregistrer et publier sur le casque. J’imagine les moments forts du sport ou même être assis au bord du terrain lors d’un match en direct. L’application Disney+ est amusante. Vous pouvez regarder des films dans l’un des quatre paysages 3D différents. Je me suis assis dans un bolide sur Tatooine et j’ai regardé un peu un film Star Wars, puis je suis passé à regarder “Spider-Man: Into the Spider-verse” en 3D. Contrairement aux téléviseurs et aux films 3D, qui ont généralement échoué, les effets fonctionnent bien dans le casque. C’est sympa, mais je préfère quand même regarder des films en 2D. Cela me semble plus naturel.

Apple Vision Pro FaceTiming et multitâche. Todd Haselton | CNBC

FaceTime fonctionne bien. Vous voyez une vidéo claire de la personne que vous appelez sur un écran devant vous. Mais ils ne vous voient pas. Ou alors, pas le vrai toi. Ils voient une version de vous rendue en 3D appelée Persona numérique. Il est encore en version bêta et le mien ressemblait à une version beaucoup plus ancienne de moi. Mon collègue pensait que je ressemblais à un homme de 80 ans. Ma femme a ri. Vous créez une Persona en sélectionnant une option dans le menu des paramètres, puis en retirant le casque et les écrans suivants sur l’écran externe. Il vous demande de lever les yeux, de regarder en bas, de regarder à gauche, de regarder à droite, de sourire, de sourire avec les dents et de fermer les yeux. Puis, en quelques secondes, il crée une Persona 3D.

Ma Persona numérique de l’Apple Vision Pro. Je pense que j’ai fière allure !

Cela ressemble plus à un humain qu’à un dessin animé, comme avec d’autres casques. J’ai parlé avec des gens sur FaceTime en utilisant également Personas, et il est beaucoup plus facile de tenir une conversation sans avoir l’impression d’être deux avatars loufoques essayant de parler. Vous pouvez organiser une vraie réunion si nécessaire en pyjama pendant que votre Persona est en tenue de travail. Les personas sont également transférés vers d’autres applications comme WebEx.

Vous pouvez voir les yeux de mon personnage sur l’écran ici. Jay Yarow | CNBC

Les yeux de votre Persona peuvent apparaître sur l’écran extérieur. Quelqu’un verra des effets lumineux à l’extérieur du casque si vous avez des écrans devant vous. S’ils commencent à vous parler et que vous êtes dans une vue immersive – comme l’un des paysages que j’ai mentionnés plus tôt – ils commenceront à se mettre au point pour que vous puissiez les voir. Lorsque vous les regardez, les yeux de votre Persona numérique deviennent visibles à l’extérieur du casque. On dirait que vous portez un masque de plongée en apnée. Dans la vraie vie, je viens de retirer le casque lorsque ma femme venait discuter. Les haut-parleurs intégrés sont excellents. Ils deviennent agréables et forts et prennent en charge l’audio spatial, donc si vous détournez la tête du film devant vous, le son reste au même endroit, un peu comme si vous regardiez une vraie télévision. La musique et les films étaient fantastiques, avec un son surround complet. Cependant, les gens peuvent entendre le son sortant du casque, vous souhaiterez donc utiliser les AirPod en public.

Photos dans Apple Vision Pro Todd Haselton | CNBC