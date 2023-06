L’avenir de l’humanité dépend des relations sino-américaines – Xi — RT World News

Le monde est assez grand pour que Pékin et Washington prospèrent, selon le dirigeant chinois

Des relations stables entre la Chine et les États-Unis sont vitales pour la communauté internationale, qui ne veut pas choisir son camp entre les deux pays, a déclaré lundi le président chinois Xi Jinping lors d’une rencontre avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken à Pékin.

« La planète Terre est suffisamment grande pour accueillir le développement respectif et la prospérité commune de la Chine et des États-Unis », Xi a déclaré à Blinken, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le dirigeant chinois a déclaré que le monde s’intéressait à « Généralement stable » liens entre Pékin et Washington, car « La question de savoir si les deux pays peuvent trouver le bon moyen de s’entendre dépend de l’avenir et du destin de l’humanité. »

La communauté internationale s’attend à ce que la Chine et les États-Unis « coexister en paix et avoir des relations amicales et coopératives », et ne veut pas choisir son camp en cas de conflit, a déclaré Xi.

Le président chinois a fait valoir que la concurrence avec Pékin n’aiderait pas Washington à résoudre les problèmes intérieurs américains ou les défis auxquels le monde est actuellement confronté. « La Chine respecte les intérêts américains et ne cherche pas à défier ou à déplacer les États-Unis », Xi a souligné, ajoutant que Pékin attend la même approche de la part de l’administration Biden.















M. Xi a appelé les Etats-Unis à adopter une attitude rationnelle et pragmatique à l’égard de la Chine et à travailler ensemble pour améliorer les relations et rendre la situation mondiale plus stable.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Blinken avait assuré à Xi lors de leur entretien de 35 minutes que les États-Unis ne cherchaient pas un conflit ou une nouvelle guerre froide avec Pékin et n’avaient aucune intention d’essayer de changer le système politique chinois.

Washington s’attend à poursuivre son engagement de haut niveau avec Pékin, tout en gardant les lignes de communication ouvertes et en gérant les différences de manière responsable, a déclaré le haut diplomate américain, selon le communiqué chinois.

Blinken est le premier secrétaire d’État américain à rencontrer Xi depuis 2018. Il devait initialement arriver à Pékin début février, mais le voyage a été reporté en raison du soi-disant « ballon espion » scandale. Les États-Unis ont affirmé avoir abattu un avion de surveillance chinois au-dessus de leur territoire, tandis que la Chine a insisté sur le fait que l’objet était un ballon météo qui s’était égaré dans l’espace aérien américain par accident.

La visite de deux jours de Blinken comprenait également une rencontre avec le plus haut diplomate de Pékin, Wang Yi, plus tôt lundi, ainsi que des entretiens avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang dimanche.