L’avenir de l’énorme star de Coronation Street dans le feuilleton révélé

La star de I’M A Celebrity Andy Whyment a confirmé son avenir sur Coronation Street après avoir quitté le camp sud-africain lors de l’émission de lundi soir.

L’acteur a joué Kirk Sutherland pendant 23 ans mais a pris le temps de filmer l’émission spéciale All Stars pour ITV en septembre.

Il a été contraint de quitter le camp après seulement sept nuits après avoir perdu dans un essai de survie en tête-à-tête – mais était bâillonné pour rentrer chez lui à Manchester et se remettre au travail sur le feuilleton.

Andy, 42 ans, a déclaré dans un chat exclusif: «J’ai vu beaucoup de gens aller et venir, pensant qu’ils allaient passer à des choses plus grandes et meilleures, mais Corrie pour moi est mon numéro un, il a toujours et toujours sera.

« J’ai grandi en le regardant quand j’étais enfant et quand je conduis jusqu’à ces barrières le matin et qu’ils les lèvent, je pense » je travaille toujours sur Coronation Street « .

« Si je m’étais dit en grandissant que j’y serais depuis 23 ans, c’est incroyable et je toucherai du bois encore de nombreuses années.

« J’ai un excellent équilibre travail-vie personnelle, j’y vais, je fais mon travail et j’aime les plaisanteries que nous avons sur le plateau et que cela continue longtemps. »

Andy a discuté dans le camp du parc national Kruger avec les ex-EastEnders Joe Swash et Dean Gaffney au sujet de leurs sorties de savon.

Et cela a rendu Andy encore plus reconnaissant pour son travail avec Corrie.

Andy pense-t-il qu’il pourrait un jour rivaliser avec Ken Barlow, l’original de Street, joué par l’acteur William Roache ?

Andy a rigolé : « Il n’y aura plus jamais d’autre Ken Barlow ! Bill est là depuis 60 ans.

« Mais je n’ai aucune intention de partir, je resterai à Corrie tant qu’ils m’auront et j’espère que cela prendra encore de nombreuses années.

« En grandissant, j’aimais Jack et Vera, ce sont mes personnages préférés, donc pour moi c’était incroyable, je me pinçais en marchant sur le plateau en pensant que j’avais une scène avec Bill et Liz – Jack et Vera.

« Il y a eu beaucoup de personnages emblématiques au fil des ans où vous pensez, comment Corrie va-t-elle continuer quand ils vont, mais Corrie est une machine et est toujours regardée par des millions de personnes. »

Pendant ce temps, Andy s’est ouvert sur ce que l’avenir réserve à Kirk après sa rupture dramatique avec sa femme Beth après sa trahison avec sa vieille flamme Marco.

Et il a partagé ses sentiments sur les disputes explosives du camp avec Janice Dickinson.

