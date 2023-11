L’avenir de l’engagement client

cacaroot – stock.adobe.com

Le secteur de la restauration est très compétitif. Avec de nombreuses options de restauration et une commodité croissante, les restaurants sont confrontés au défi de se démarquer et de garantir que leurs clients reviennent pour en savoir plus.

Aujourd’hui, je parle avec Savneet SinghPDG et président de Technologie PARpour discuter de la manière dont les programmes de fidélité des restaurants évoluent pour répondre aux besoins modernes des entreprises et des convives.

Gary Drenik : Le comportement et les attentes des consommateurs ont évolué ces dernières années. Quel impact cela a-t-il sur les programmes de fidélité dans le secteur de la restauration ?

Savneet Singh : Au cours des dernières années, nous avons constaté des changements dans le comportement des consommateurs dans le secteur de la restauration, principalement en raison de la pandémie et de l’émergence des consommateurs Millennials et Gen-Z. Ces jeunes générations apprécient la commodité, la livraison de nourriture en ligne et les expériences personnalisées. Il y a un fort désir de regarder au-delà juste la nourriture et se sentir connecté à la marque.

Pour que cette nouvelle relation fonctionne, la fidélisation va au-delà des incitations traditionnelles, principalement les remises. Les restaurants comprennent désormais l’importance d’offrir des expériences culinaires fluides, d’améliorer l’expérience de marque et de développer des points de contact personnalisés.

Ils ont intégré des applications de fidélité aux paiements mobiles et aux systèmes de commande en ligne pour permettre aux clients de commander plus facilement et de bénéficier de récompenses, les encourageant à visiter plus souvent et à contrôler leur expérience.

Cela a ensuite permis aux marques d’agir avec davantage de données et de repenser leur propre promesse de marque dans le monde numérique d’aujourd’hui.

Drenik : De nombreuses personnes connaissent les modèles de commerce électronique par abonnement. Comment fonctionnent les abonnements dans les programmes de fidélité des restaurants ?

Singh : Les programmes de fidélité par abonnement dans le secteur de la restauration fonctionnent un peu comme ceux du monde du commerce électronique. Les clients paient des frais réguliers, généralement sur une base mensuelle ou annuelle, pour accéder à des avantages et des récompenses exclusifs. Ces abonnements peuvent inclure divers avantages, tels que des réductions, des articles gratuits, un accès anticipé à de nouveaux éléments de menu ou même des réservations prioritaires.

La clé pour satisfaire les abonnés est de fournir une valeur continue et significative. Ce qui est plus intéressant, cependant, c’est que ces programmes peuvent changer la façon dont le consommateur perçoit la marque.

Drenik : Alors que les restaurants sont en concurrence pour attirer des clients non seulement contre d’autres restaurants, mais aussi contre l’inflation, le retour des remboursements des prêts étudiants et l’incertitude économique globale, comment les restaurants tirent-ils parti des programmes de fidélité et des modèles d’abonnement pour se différencier et attirer des clients fidèles ?

Singh : L’incertitude économique est le moment d’investir !

Selon un récent Informations et analyses Prosper Selon une enquête, 31 % des personnes interrogées ont déclaré dîner au restaurant moins fréquemment en raison de l’état actuel de l’économie américaine. Les programmes de fidélité aident les restaurants à fidéliser les clients soucieux des prix.

Informations et analyses Prosper

Dans les moments difficiles, nous construisons des liens qui peuvent s’accélérer pendant les périodes fastes. Face à une concurrence croissante et à l’incertitude économique, les restaurants peuvent utiliser la fidélité non seulement pour attirer des clients, mais aussi pour transformer une relation transactionnelle en un partenaire à long terme. Alors que certains utilisent la fidélité pour augmenter les ventes, l’engagement et l’établissement de relations sont un autre domaine dans lequel nous voyons que cela s’avère utile.

Drenik : Avec l’accent croissant mis sur les expériences personnalisées, comment les restaurants peuvent-ils utiliser efficacement les précieuses données fournies par les programmes de fidélité pour générer des expériences client personnalisées ?

Singh : En termes simples, plus vous disposez de données, plus vous en savez sur vos invités et plus vous pouvez les ravir. Les restaurants peuvent créer des expériences uniques et mémorables en utilisant les données qu’ils collectent via les programmes de fidélité, telles que l’historique des commandes, les préférences culinaires et la fréquence des visites.

Mais en pratique, c’est vraiment difficile ! Les données volent vers des marques provenant de dizaines de systèmes, et la valeur ajoutée réelle consiste à extraire le signal du bruit. Quel est le point de données qui compte ? Alors, quelles sont les actions que la marque peut entreprendre avec les données ? Enfin, quel est notre plan d’exécution opérationnelle pour que cela fonctionne ? Cela peut être un processus itératif, mais parvenir à un volant d’inertie est le domaine où les meilleurs au monde excellent.

Le cheminement vers cet objectif n’est pas un chemin simple. C’est précisément pourquoi on retrouve des marques connues comme Burger King met en œuvre des changements substantiels à l’échelle nationale, tous dans le but d’améliorer leurs opérations de restauration et de répondre aux demandes croissantes de leurs clients.

Drenik : Quelles approches innovantes PAR Technology les restaurants ont-ils adoptés lors de la conception de programmes de fidélité afin de garantir qu’ils offrent une valeur tangible aux consommateurs au-delà des simples remises ? Quel est l’impact de cette créativité sur l’engagement des consommateurs ?

Singh : Ce qui est génial avec les programmes de fidélité, c’est que chaque marque peut avoir son propre manuel de jeu. Cela permet à votre culture et à votre vision de briller. Nous avons vu des marques tirer parti des NFT, des éléments de menu spéciaux et des expériences personnalisées en magasin pour construire leur base.

Ce qui compte le plus, c’est d’être authentique envers votre marque. Si vous êtes un restaurant de steaks centenaire, soyez-en propriétaire ! Ne commencez pas à distribuer des NFT ; construire des programmes basés sur ces 100 ans. Les programmes de fidélité valorisent qui vous êtes, mais ils doivent être élaborés sur la base que vous possédez déjà.

Drenik : Quelles sont les bonnes pratiques que PAR utilise pour mesurer le succès d’un programme de fidélisation de ses clients ?

Singh : PAR Technology utilise plusieurs bonnes pratiques pour mesurer le succès des programmes de fidélité de ses clients :

Retour sur investissement ! Faites le travail pour vous assurer que le programme crée un véritable retour sur investissement pour vous et le client. La LTV de vos clients est-elle en croissance ? Votre marque est-elle valorisée ?

Faites le travail pour vous assurer que le programme crée un véritable retour sur investissement pour vous et le client. La LTV de vos clients est-elle en croissance ? Votre marque est-elle valorisée ? Suivi de la croissance des adhésions : Voir plus de personnes s’inscrire est un bon signe qu’un programme de fidélité fonctionne.

: Voir plus de personnes s’inscrire est un bon signe qu’un programme de fidélité fonctionne. Suivi des taux d’engagement et de fidélisation des clients : Les clients fidèles ont tendance à revenir et à dépenser davantage.

: Les clients fidèles ont tendance à revenir et à dépenser davantage. Analyser l’impact sur les valeurs moyennes des transactions : Un programme de fidélité doit entraîner une augmentation des dépenses, et PAR surveille les valeurs moyennes des transactions pour s’assurer que cela se produit.

: Un programme de fidélité doit entraîner une augmentation des dépenses, et PAR surveille les valeurs moyennes des transactions pour s’assurer que cela se produit. Références de l’industrie PAR est dans une position unique pour élargir la vision de la performance de nos clients et la comparer aux références de l’industrie pour voir comment leur programme fonctionne par rapport à leur segment.

PAR est dans une position unique pour élargir la vision de la performance de nos clients et la comparer aux références de l’industrie pour voir comment leur programme fonctionne par rapport à leur segment. Recueillir et analyser les retours clients : Les enquêtes et les avis fournissent des informations précieuses sur la satisfaction des clients à l’égard du programme de fidélité.

: Les enquêtes et les avis fournissent des informations précieuses sur la satisfaction des clients à l’égard du programme de fidélité. Analyser les données du programme de fidélité : Les données sur les préférences et les comportements des clients aident les restaurants à affiner leurs stratégies marketing.

: Les données sur les préférences et les comportements des clients aident les restaurants à affiner leurs stratégies marketing. Affiner et optimiser : Agissez, mesurez les impacts et continuez à optimiser. Gardez votre programme passionnant – vous ne pouvez pas le configurer puis le négliger.

Notre récent programme de fidélité avec Récompenses Pandas par Panda Express illustre comment ces meilleures pratiques produisent des résultats positifs.

Drenik : Merci, Savneet, d’avoir partagé un regard derrière le comptoir et dans le monde trépidant des opérations de restauration !

