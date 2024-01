L’avenir de l’énergie : les bâtiments peuvent-ils devenir des réservoirs d’énergie ?

Façades solaires de l’hôpital de Bornholm. Image gracieuseté de SolarLab

La dégradation de l’environnement a mis en lumière la nécessité de nouvelles sources d’énergie. Un changement dans les sources d’énergie nécessite des moyens innovants de stockage de l’énergie. Depuis des siècles, les bâtiments se sont révélés capables de stocker des personnes, des objets et des systèmes, invitant à discuter de leur potentiel inexploité pour stocker efficacement de grandes quantités d’énergie. Dans cette nouvelle ère, les bâtiments peuvent-ils aller au-delà du simple rôle de structures fonctionnelles pour devenir de potentiels réservoirs d’énergie ?

La technologie lithium-ion était l’une des dirigeants incontestés du stockage d’énergie, son utilisation généralisée dans les téléphones mobiles et les voitures hybrides témoigne de sa fiabilité. Cependant, il fait actuellement face à des critiques en raison de ses conséquences environnementales et de sa politique géopolitique. L’industrie de la construction a été en mesure d’offrir une solution à ce problème du 21e siècle grâce à de multiples interventions. Les briques et le ciment sont devenus des concurrents pour ces batteries, offrant de nouvelles façons de stocker l’énergie. Les minéraux essentiels à la construction sont désormais des éléments clés de Systèmes de stockage d’énergie thermique (TES) qui peut être installé dans les bâtiments de manière à les transforme en batteries thermiques. Une fusion de l’architecture et de la technologie laisse présager une solution évolutive, conduisant les nations vers une économie énergétique plus propre.

Des immeubles de grande hauteur comme batteries

Les bâtiments en plein essor constituent une réponse plausible aux problèmes de stockage d’énergie dans le monde moderne. Les chercheurs ont étudié et expérimenté l’énergie potentielle dans les ascenseurs. Appelé technologie de stockage d’énergie d’ascenseur (LEST), les ascenseurs les immeubles de grande hauteur se transforment en unités de stockage dynamiques en soulevant des conteneurs de sable humide pour stocker l’énergie pendant les moments d’inactivité. Une combinaison de gravité et d’infrastructures existantes offre une alternative rentable pour stocker l’énergie et améliorer la qualité de l’énergie dans les paysages urbains.

BaanTower / Société Powerhouse. Image © Atchain

Stockage d’énergie résidentiel

Outre les immeubles de grande hauteur, un nombre croissant de maisons unifamiliales et d’habitations multifamiliales utilisent des systèmes de batteries dédiés et des systèmes véhicule-réseau. Ces technologies de stockage permettent à l’énergie propre d’être utilisée par les maisons et ensuite partagée ou vendue au réseau de la ville. Les États-Unis ont observé une forte hausse plus de 200 pour cent dans les installations de tels systèmes entre 2014 et 2018, et sa demande devrait croître régulièrement.

Système solaire pour toiture à joints debout. Image gracieuseté de RHEINZINK

Ciment électrifié

Fusionnant l’ancien et le moderne, des chercheurs du MIT ont combiné les propriétés du ciment, de l’eau et du noir de carbone pour créer un composé appelé « ciment électrifié ». Le nanocomposite permet d’utiliser le ciment comme supercondensateur, capable de stocker et de libérer de l’énergie électrique à des vitesses sans précédent. La propriété unique du ciment électrifié réside dans sa capacité à former des formes semblables à des vrilles dans les vides qui agissent comme des fils pour améliorer la conductivité du matériau. Le matériau a été utilisé dans les fondations des bâtiments et dans les routes afin de créer des systèmes électriques à l’échelle de la ville, fournissant ainsi une énergie durable aux maisons et aux véhicules électriques à proximité.

Briques, roches et sable comme maisons énergétiques

La société californienne Rondo Energy a développé une batterie thermique en briques. Les unités autonomes sont constituées d’un empilement de briques avec des éléments chauffants électriques. Les briques stockent l’énergie en convertir l’électricité renouvelable en énergie thermique, qui peut à son tour être utilisé pour fournir une chaleur optimale pour divers processus industriels. Brenmiller, basé en Israël, utilise de la même manière la roche concassée comme technologie TES pour transformer la roche volcanique en un approvisionnement constant en vapeur pour les applications utilitaires et industrielles. Une batterie de sable a été développée par la société finlandaise Polar Night, affirmant avoir installé la première batterie de sable commerciale au monde dans le cadre d’un réseau de chauffage urbain. Ces systèmes TES exploitent des matériaux facilement disponibles dans la construction, présentant ainsi une solution viable et évolutive pour le stockage et l’utilisation de l’énergie.

Innovation matérielle chez Autodesk. Image fournie par Autodesk

L’intégration de solutions de stockage d’énergie dans les bâtiments invite également la perspective de bâtiments interactifs avec le réseau. Ces structures peuvent communiquer avec les réseaux électriques locaux pour ajuster leurs opérations en fonction du flux de données en temps réel. Les avantages potentiels de ces alternatives méritent qu’on s’y attarde. Si les enceintes des bâtiments faisaient simultanément office de batteries thermiques, la climatisation pourrait se combiner harmonieusement avec le stockage d’énergie pour le chauffage, l’eau chaude et l’électricité. La répartition de l’énergie renouvelable et des batteries thermiques entre les bâtiments individuels pourrait réduire considérablement la demande de services publics centralisés, ouvrant ainsi la voie à une infrastructure énergétique décentralisée et résiliente.

Les efforts visant à inciter les utilisateurs finaux, tant résidentiels que commerciaux, à partager leurs ressources de stockage distribuées avec le réseau central deviennent cruciaux. L’utilisation coordonnée de ces ressources distribuées atténue le besoin d’investissements massifs dans des systèmes de stockage centralisés. Les décideurs politiques et les régulateurs des systèmes électriques jouent un rôle central dans l’adoption de stratégies qui encouragent l’intégration de ces solutions innovantes dans le paysage énergétique plus large.

LAVA dévoile la transformation du centre de stockage d’énergie. Image gracieuseté de LAVA

Alors que nous traçons la voie vers un avenir énergétique durable, les défis posés par le coût élevé des installations de stockage d’énergie et les inquiétudes concernant les chaînes d’approvisionnement en batteries se profilent. Cependant, la promesse de bâtiments décentralisés et interactifs avec le réseau et de solutions innovantes de stockage d’énergie présente une vision convaincante. Les bâtiments ne sont pas de simples structures mais des centrales potentielles susceptibles de redéfinir le paysage du stockage d’énergie.