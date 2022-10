L’avenir de l’énergie : comment le Canada peut-il construire un réseau plus grand et meilleur ?

Les experts disent que le réseau électrique du Canada a besoin d’investissements sérieux – et d’une réinvention – s’il veut à la fois se développer massivement dans le but de lutter contre le changement climatique et devenir plus résistant aux catastrophes naturelles.

La tempête post-tropicale Fiona, qui a laissé des centaines de milliers de personnes sans électricité au Canada atlantique, n’est que la dernière d’une longue série de catastrophes naturelles qui ont laissé les Canadiens sans électricité.

“J’ai réappris à faire du camping. On s’y est en quelque sorte habitué. Vous comprenez qu’il y a des gens qui ont eu bien pire que nous. Alors nous attendons en quelque sorte notre tour pour que le courant revienne. et revenir à un semblant de normalité », a déclaré Lee Fleury, un résident de l’Île-du-Prince-Édouard resté sans électricité pendant plus d’une semaine dans le sillage de Fiona. De nombreuses personnes au Canada atlantique n’ont toujours pas l’électricité.

Mais le Canada a besoin d’une nouvelle normalité s’il veut à la fois augmenter considérablement la production d’énergie et la protéger contre d’éventuelles catastrophes, ont déclaré deux experts à CBC Radio. La maison dans une interview diffusée samedi.

Bruce Lourie, président de l’organisation environnementale Ivey Foundation, a déclaré que le Canada devra doubler ou tripler sa capacité d’électricité d’ici 2050 environ pour répondre à la demande croissante – en partie stimulée par de nouvelles poussées d’électrification pour des choses comme les véhicules électriques.

“Des voitures électriques, des pompes à chaleur électriques dans les maisons, plus d’électrification dans l’industrie. C’est donc une très grande tâche qui nous attend”, a-t-il déclaré à l’animatrice Catherine Cullen.

Les tempêtes mettent en évidence les vulnérabilités du réseau

Le Canada jouit depuis longtemps d’un système électrique relativement vert qui tire plus de 80 % de son électricité de sources non émettrices. Mais Lourie a déclaré que le Canada fait toujours face à un défi pour étendre rapidement le réseau.

“En partie, je pense que cela nous a rendus un peu complaisants”, a-t-il déclaré. “Donc, je ne sais pas si nous sommes vraiment prêts pour cette grande tâche qui nous attend.”

Une partie de cette tâche consiste également à s’assurer que le réseau est plus résistant aux catastrophes naturelles du type qui a laissé des centaines de milliers de personnes dans le Canada atlantique dans le noir après Fiona.

“Ce que les tempêtes font vraiment, c’est souligner les vulnérabilités du système. Les vulnérabilités sont donc là. Les tempêtes le rendent très réel et font ressentir l’impact aux populations locales qui perdent leur pouvoir”, a déclaré Lourie.

Il a déclaré que le Canada doit investir dans des projets qui «renforcent» la transmission ou créent des «micro-réseaux» de systèmes plus petits et alimentés de manière indépendante.

Kristen van de Biezenbos, professeure agrégée à l’Université de l’Alberta spécialisée en droit de l’énergie, a déclaré que l’un des objectifs des efforts de renforcement de la résilience serait d’enterrer les lignes électriques plutôt que de les accrocher le long des poteaux.

Mais payer pour ces changements pourrait être «un peu délicat», a-t-elle dit, car les services publics provinciaux privés (comme Maritime Electric à l’Île-du-Prince-Édouard ou Nova Scotia Power) peuvent avoir des incitations différentes de celles qui motivent les sociétés d’État.

“Construire plus d’infrastructures va coûter de l’argent et apporter des changements au système pour le rendre plus résilient va également coûter de l’argent”, a-t-elle déclaré.

Les deux experts ont déclaré que si l’ajout d’une capacité d’énergie renouvelable et résiliente a un coût initial important, il serait probablement moins cher au fil du temps.

Un besoin de collaboration interprovinciale

Un facteur à considérer, a déclaré van de Biezenbos, est que le gouvernement fédéral a traditionnellement joué un rôle mineur dans l’infrastructure de transport d’énergie, laissant la majeure partie du travail aux provinces.

Le gouvernement fédéral s’est fixé des objectifs pour augmenter la production d’électricité et améliorer le réseau. Ressources nationales Canada a un programme de réseau intelligent pour améliorer l’efficacité et la fiabilité, par exemple, et le plan de réduction des émissions du gouvernement comprend également une section sur l’électricité.

Une partie de ce plan prévoit « d’accélérer le développement de lignes de transport interprovinciales transformatrices et édifiantes pour la nation » — reliant les provinces afin que l’électricité puisse être acheminée plus facilement au Canada.

Cela a été une perspective sombre dans le passé, a déclaré van de Biezenbos.

“Il n’y a eu aucune pression de la part du gouvernement fédéral pour que cela se produise”, a-t-elle déclaré. “Et les provinces… disent qu’elles ne voient pas vraiment les avantages économiques et que leurs propres contribuables ne sont pas intéressés à dépenser de l’argent pour se connecter aux autres provinces.”

Lourie a noté que le Canada accuse un retard par rapport aux pays pairs en ce qui concerne le type de planification régionale qui relierait davantage de zones entre les juridictions. Ressources nationales Canada a établi ce qu’il appelle une Table régionale de l’énergie et des ressources, qui cherche à promouvoir la collaboration entre les provinces et entre Ottawa et les provinces.

Dans une déclaration à CBC News, un porte-parole du ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré que dans une future économie verte, “un réseau électrique propre et abordable – qui résiste aux aléas climatiques de plus en plus graves – est un énorme avantage concurrentiel”.

« Le ministre Wilkinson se concentre sur la collaboration avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones et d’autres afin d’assurer cet avantage pour chaque région du Canada », a déclaré le directeur des communications, Ian Cameron.

La boucle de l’Atlantique étendrait les connexions au réseau électrique entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, et le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, afin de fournir un meilleur accès à l’électricité renouvelable, comme l’hydroélectricité du Québec. (Radio-Canada)

La boucle atlantique proposée, qui relierait quatre provinces, est un exemple de ce type de collaboration, et les premiers ministres ont demandé au gouvernement fédéral de décider s’il financera le projet estimé à 5 milliards de dollars.

“Plus l’intégration entre les systèmes est grande, plus les zones sont grandes, plus la diversité de l’offre est grande – en fin de compte, plus la résilience est grande”, a déclaré Lourie.

Bien que l’intégration régionale n’ait pas été la norme dans le passé, van de Biezenbos a déclaré qu’il y avait des raisons d’espérer que cela pourrait changer maintenant. Là où autrefois le sentiment était “ça n’allait pas vraiment arriver”, a-t-elle dit, il semble y avoir un élan récent.

“Mais ce serait une grande rupture par rapport à la façon dont les choses se font traditionnellement au Canada – et cela coûterait cher.”