L’avenir de l’émission de télé-réalité de Mark Wright est incertain alors que l’émission fait face à la hache après une seule série

L’émission de téléréalité de MARK Wright, The Challenge UK, pourrait être supprimée après une seule série.

Le présentateur de télévision, 36 ans, a décroché son plus grand rôle de présentateur plus tôt cette année dans l’émission Channel 5, qui a vu des célébrités s’affronter dans des tests physiques extrêmes.

Canal 5

L’émission de téléréalité de Mark Wright The Challenge UK pourrait être supprimée après une seule série[/caption] Canal 5

C’était un spin-off coûteux de la version américaine emblématique et la série est une franchise mondiale avec des éditions dans le monde entier.

Cependant, il fait maintenant face à la hache après avoir obtenu des notes médiocres – seulement 39 000 à l’écoute pour le premier épisode – et il est peu probable qu’il soit de retour pour une autre diffusion car Channel 5 ne l’a toujours pas renouvelé.

Un initié a déclaré au Sun: «Malgré l’arrivée d’un grand nom à Mark pour accueillir et quelques bonnes signatures de célébrités, notamment les stars de Love Island, Towie et Geordie Shore pour y participer, The Challenge UK n’a pas eu l’impact espéré par les patrons.

« Cela n’a pas aidé que Channel 5 l’ait collé dans un créneau de cimetière à 23 heures, car cela signifiait que presque personne ne l’avait vu et qu’il avait coulé sans laisser de trace. »

Un porte-parole de Channel 5 et Paramount a déclaré: « Aucune décision n’a été prise concernant The Challenge UK, le format est l’une des plus grandes franchises mondiales de Paramount, nous sommes donc toujours très attachés à la série et à ses différentes itérations. »

Mark avait précédemment déclaré au Sun qu’il avait été ravi lorsqu’il avait décroché le rôle.

« C’était un gros problème pour moi d’être l’hôte d’une émission mettant en vedette 16 stars de télé-réalité ou célébrités », a déclaré Mark.

« C’est la preuve que tout le travail acharné, de l’accueil d’émissions pour enfants au déménagement en Amérique et au travail préparatoire, porte ses fruits. »

Les célébrités ont vu une foule de visages célèbres, dont le blogueur Kaz Kamwi, le présentateur Danni Menzies et le danseur AJ Pritchard, s’affronter dans des défis sportifs pour une part d’un prix de 100 000 £.

Canal 5

« Il est peu probable qu’il soit de retour pour une autre diffusion car Channel 5 ne l’a toujours pas renouvelé »[/caption]