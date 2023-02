L’avenir de LeBaron Lee est dans le baseball – mais il est le leader de la meilleure équipe de basket-ball de Yorkville depuis une décennie – Shaw Local

LeBaron Lee a récemment reçu un compliment qui dit à quel point un basketteur est bon.

Et à quel point la recrue de baseball de l’État de l’Illinois pourrait être bonne.

“Je sais que l’entraîneur de Joliet West est venu vers lui et lui a dit ‘Il n’y a aucun moyen que tu sois meilleur au baseball qu’au basket. Il n’y a tout simplement pas moyen », a déclaré l’entraîneur de Yorkville, John Holakovsky. «Il pourrait être un basketteur de Division II ou DIII. Avec son athlétisme et son jeu de jambes, il ne fait aucun doute qu’il pourrait faire du basket à l’université. Quand il se concentre sur quelque chose, il est assez déterminé à réussir.

La dernière saison de basket-ball de compétition de Lee avant qu’il ne se tourne à plein temps vers le diamant témoigne de son talent sur le bois dur. Le poste senior de 6 pieds 3 pouces est le leader physique et émotionnel d’une équipe de Yorkville qui connaît une saison historique. Les 22-4 Foxes ont atteint 20 victoires pour la première fois depuis la saison 2011-2012 et ont plus que doublé le total de victoires de l’an dernier avant l’énorme confrontation de conférence à domicile de vendredi avec Oswego East.

«Je pensais vraiment que nous avions un talent spécial, je savais que ce serait difficile au début et je n’étais pas là pour la ligue d’été, donc je ne connaissais pas tous les nouveaux joueurs. Mais tout s’est bien passé », a déclaré Lee. « Je passe le meilleur moment de ma vie. C’est la meilleure saison de basket à laquelle j’ai participé. Je croyais que nous irions loin mais 22 victoires et un revirement complet est à l’improviste. Mettre le basket-ball de Yorkville sur la carte fait du bien.

Holakovsky n’a jamais connu la vie d’entraîneur-chef sans Lee et ne veut pas penser à un avenir sans lui alors que les jours du calendrier s’égrènent.

Yorkville avait besoin de Lee pour jouer au basket universitaire en deuxième année parce qu’il avait besoin d’un gros corps au poste, et Lee était le sixième homme de la première année de Holakovsky.

Lee est un homme différent maintenant, avec un corps différent. Holakovsky a estimé que Lee avait perdu 15 à 20 livres depuis lors, mais avait gagné du muscle. Actif sur les planches, Lee court très bien le parquet pour un poste. Il a réussi trois dunks lors de la victoire de samedi dernier contre Oswego, trois de plus que son entraîneur ne se souvenait de lui avoir fait toute la saison dernière.

Lee a une moyenne de 11,9 points et 7,9 rebonds, avec une baisse de score par rapport à l’année junior un crédit à la liste beaucoup plus profonde de Yorkville.

« Il a travaillé pour s’améliorer et être plus athlétique. Sophomore LeBaron ne courrait pas sur le sol comme il le fait maintenant, obtenant beaucoup de dunks de transition. Il n’aurait pas pu le faire même l’année dernière », a déclaré Holakovsky. «Il est beaucoup plus athlétique, plus rebondissant, il s’enfonce fort à deux mains. C’est quelque chose qui s’est beaucoup amélioré. Il joue dur et agressif et il est doué autour du panier.

Lee, un lanceur gaucher au baseball qui ne joue pas au basket-ball de l’AAU, a attribué le travail d’intersaison au baseball à son état physique globalement amélioré. Il a beaucoup travaillé avec des médecine-balls et des lancers de hanche pour aider à la rotation, à la conduite et à l’explosivité.

“J’ai pris l’initiative de corriger mon corps. Le lancer est un mouvement complet du corps et des hanches et tout est lié », a déclaré Lee. «Cela s’est déplacé vers le basket-ball avec mon athlétisme. J’ai certainement vu beaucoup de progrès avec mon corps depuis ma première année. Les entraînements corporels complets aident ma coordination et ma force musculaire. Tout s’est mis en place et ça a sauté.

“J’ai l’impression que tous mes dunks cette année ont un lien avec le fait de nous amener à renverser le jeu et ont été des moments d’étincelle pour l’équipe. Étant sous-dimensionné avec ma taille, ça fait du bien de le claquer.

L’un des capitaines de Yorkville l’an dernier et un leader vocal en tant que junior, Lee l’a porté à un nouveau niveau cette année. Et il a joué malgré l’inconfort, continuant à jouer à un niveau élevé tout en portant une attelle sur un pouce droit blessé au cours des dernières semaines.

« Il est la seule voix de notre équipe. Il parle pour tout le monde », a déclaré Holakovsky. «LeBaron est notre voix à l’entraînement, dans le vestiaire. Si on a du mal à la mi-temps, c’est lui qui parle et dit les choses.

« La meilleure chose à propos de lui, c’est qu’au cours des deux dernières années, non seulement cela a été fait dans les matchs, mais nos enfants le voient tous les jours à l’entraînement. Il n’a pas d’habitudes hors de l’énergie qu’il apporte. Il l’apporte toujours, applaudit, encourage. C’est le leader qui amène tout le monde avec lui.

Oswego à Oswego East Boys Basketball Dasean Patton d’Oswego tire un tir à trois points sur le défenseur d’Oswego East Ryan Johnson (23) lors d’un match universitaire pour garçons à l’école secondaire d’Oswego East. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Le “gros billet” d’Oswego

L’entraîneur d’Oswego, Chad Pohlmann, a surnommé Dasean Patton le “gros billet” parce que tout le monde va le voir venir jouer.

De grands mots, mais pourraient être vrais comme le fait Patton.

Le joueur de deuxième année longiligne de 6 pieds 5 pouces, qui a fait le saut du basket de première année à l’université cette saison, a commencé le premier match de la saison d’Oswego et a marqué 12 points contre West Aurora. Patton a décollé à partir de là et est l’un des trois meilleurs buteurs d’une équipe d’Oswego qui a une fiche de 12-14 et pourrait être une dangereuse équipe sous-ensemencée en séries éliminatoires.

Patton a marqué 32 points dans une victoire contre Naperville North et 21 samedi dernier contre Yorkville. Pohlmann a estimé qu’il marquait en moyenne près de 20 points par match au cours des 10 derniers d’Oswego.

“Il est long, il a un ensemble de compétences diversifié, il peut tirer un peu et il peut terminer autour du panier”, a déclaré Pohlmann. « Il s’intègre bien dans notre système. Nous avions besoin de cette présence à l’intérieur pour compléter notre joueur de périmètre. Il s’est peu à peu construit. Au tournoi de Noël, il commençait à enchaîner de gros matchs.

Pohlmann n’était pas tout à fait certain du niveau auquel Patton jouerait cette saison. Il a joué un peu avec l’équipe de deuxième année au cours de l’été, mais au fur et à mesure que l’été avançait, on lui a demandé de rejoindre l’université et de tenir le coup. Un enfant avec une chaussure de pointure 16, Patton était encore plus grand au moment où l’année scolaire s’est déroulée, et il est devenu évident qu’il s’installerait à l’université.

“Nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre”, a déclaré Pohlmann. «C’était une question de lui de plus en plus à l’aise au niveau universitaire. Ses habitudes d’entraînement ont vraiment repris et cela se traduit dans les matchs. Il est vraiment venu. L’avenir est prometteur.”

C’est en effet avec Patton et un talentueux passe-premier meneur de première année Jayden Riley qui est également un partant universitaire.

“Dasean est un enfant très humble, il est si doux et respectueux avec ses coéquipiers et entraîneurs, il est très coachable”, a déclaré Pohlmann. « Il a été un agréable positif pour nous. Nous avons toujours senti qu’il pouvait jouer. Nous avions confiance en son talent. Il s’agissait d’acquérir cette expérience. »

Nouvelles et notes

Oswego East remporte une séquence de 29 victoires consécutives dans la Southwest Prairie Conference avant le match de vendredi à Yorkville. La dernière défaite des Wolves dans un match de conférence est survenue à Plainfield South lors de la finale de la saison 2021 raccourcie. Avec sa victoire la semaine dernière sur West Aurora, Oswego East a atteint 20 victoires pour la cinquième saison consécutive non écourtée sous la direction de l’entraîneur-chef Ryan Velasquez.

… Le match de 50 points du garde senior de Yorkville Christian David Douglas Jr. lors de la victoire de mercredi contre Wauconda est la troisième fois cette saison qu’il marque 50 points ou plus et la huitième fois qu’il marque au moins 40 points dans un match. Douglas a une moyenne de 33,5 points sur la saison, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’Illinois selon MaxPreps. Douglas a reçu des offres de bourses d’études de l’Université de Mary et de l’Université d’État du Minnesota Moorhead au cours des deux dernières semaines.