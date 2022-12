L’avenir de l’Angleterre est brillant malgré une sortie douloureuse de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’Angleterre a encore une fois échoué contre une superpuissance du football dans un tournoi majeur, mais contrairement aux éliminations précédentes, Gareth Southgate et son équipe peuvent recevoir de nombreux encouragements après avoir affronté les champions en titre, la France.

L’Angleterre n’a pas eu une bouffée d’argenterie de la Coupe du monde depuis plus d’un demi-siècle et bien que l’équipe de Southgate soit sur le point de réaliser ce rêve, le trophée ne reviendra pas avant au moins quatre ans.

Une jeune équipe d’Angleterre revitalisée par Southgate avait défié les pronostics en Russie avec une demi-finale qui s’était soldée par un chagrin en prolongation contre la Croatie, éventuellement finaliste.

Bien qu’ils soient arrivés au Qatar avec plus de conviction qu’il y a quatre ans, les demi-finales se sont avérées être un pas de trop.

Pour une équipe désormais riche en expérience de tournoi, la Coupe du monde au Qatar était censée être une autre course profonde après avoir atteint la finale du Championnat d’Europe de l’année dernière qu’elle a perdue aux tirs au but.

“Nous ne sommes pas ici juste pour atteindre un quart de finale”, a déclaré Kane avant le match contre la France. Pourtant, c’est là qu’ils sont tombés face à une équipe française formidable et expérimentée dans un match avec de belles marges.

L’Angleterre a créé de nombreuses occasions qui ont secoué une défense française énervée, mais c’est l’équipe clinique de Didier Deschamps qui a prévalu dans un match captivant avec peu de choses pour séparer les équipes en dehors du score de 2-1.

« Nous avons fait un si bon travail que vous avez moins de regrets. Mon sentiment immédiat est qu’il y a moins de choses sur lesquelles réfléchir qui auraient pu être faites différemment”, a déclaré Southgate.

Pour l’Angleterre, l’avenir est prometteur avec une nouvelle génération de joueurs comme Bukayo Saka, Phil Foden et Jude Bellingham – des jeunes qui n’ont pas encore atteint leur apogée – illuminant le tournoi.

« Je ne pense pas que nous avions l’air hors de propos. Il y a tellement de bonnes choses qu’ils ont faites, tellement de raisons d’être enthousiasmés – comme l’âge des joueurs”, a déclaré Southgate.

“Nous avons une fois de plus montré au reste du monde que le football anglais est en bonne santé et nous avons des joueurs non seulement pour le moment mais aussi pour l’avenir.”

PRESSION DE LA PORTE SUD

Une série de six matchs sans victoire et cinq matchs sans but en jeu ouvert dans la Ligue des Nations cette année avaient indiqué une sortie précoce au Qatar.

Il y a eu des appels pour que Southgate se retire avant la Coupe du monde, mais le manager et la FA anglaise sont restés calmes.

“Je suppose que pour tous les managers internationaux, les Coupes du monde et les Championnats d’Europe sont ce sur quoi vous avez toujours été jugé dans le passé”, avait déclaré Southgate.

Toutes les questions sur leur préparation pour la Coupe du monde ont été effacées alors qu’ils ont commencé par une raclée 6-2 contre l’Iran avant de dominer le groupe avec neuf buts, un record du tournoi.

Le Sénégal a été impitoyablement envoyé dans les 16 derniers avec des buts de tous les domaines du terrain et Kane a ouvert son compte pour justifier son affirmation selon laquelle il avait appris à réduire sa forme pour atteindre son apogée dans les huitièmes de finale.

Mais bien qu’il ait égalé le record de Wayne Rooney en tant que meilleur buteur d’Angleterre avec son 53e but lorsqu’il a égalisé contre la France, Kane a raté l’occasion de réclamer le record en skiant son deuxième penalty au-dessus de la barre.

“C’est le résultat de 100 minutes de football et de beaucoup de choses qui se sont passées aux deux extrémités du terrain. Même si ce penalty était marqué, nous avions beaucoup à faire pour gagner le match”, a déclaré Southgate.

“Nous avons toujours collé ensemble en tant qu’équipe… Nous gagnons ou perdons ensemble, aussi simple que cela.”

