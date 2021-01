Lorsque Chelsea a signé Timo Werner (47,7 millions de livres sterling) et Kai Havertz (71 millions de livres sterling) pour un total de 118,7 millions de livres sterling l’été dernier, il était clair que le club effectuait un investissement à long terme dans l’avenir. À 24 et 21 ans respectivement, les deux attaquants allemands sont arrivés à Stamford Bridge avec seulement des choses brillantes devant eux, et Chelsea a surmonté la concurrence des meilleurs clubs européens pour conclure les accords.

C’était une histoire similaire avec Hakim Ziyech (36 M £ de l’Ajax), Ben Chilwell (50 M £ de Leicester) et Edouard Mendy (22 M £ de Rennes). Chelsea a dépensé beaucoup dans la préparation de la saison 2020-2021 parce qu’ils voulaient non seulement et avaient besoin de renforcer l’équipe du manager Frank Lampard, mais parce que le propriétaire milliardaire Roman Abramovich et la directrice exécutive Marina Granovskaia étaient déterminés à pérenniser l’équipe et faire en sorte que le club puisse concourir pour les honneurs majeurs au cours des 5 à 10 prochaines années.



Planifier à l’avance est le principe de base de toute entreprise intelligente et Chelsea a toujours conclu des accords avec au moins un œil sur l’avenir depuis qu’Abramovich a acheté le club en 2003. Son approche a toujours été assez simple: acheter les meilleurs joueurs, puis quitter le manager. pour en tirer le meilleur parti et offrir un retour sur investissement sous forme de trophées majeurs. Et comme 2021 marque la 18e année de l’ère Abramovich à Chelsea, rien n’a changé, c’est pourquoi Lampard saura que la chaleur est allumée pour répondre à la norme fixée par l’exigeant propriétaire russe du club.

Aucun manager de Chelsea nommé par Abramovich n’a été en charge pendant plus de deux saisons sans remporter un trophée, mettant Lampard sous pression avant qu’un ballon n’ait été botté cette campagne à la suite de l’échec de gagner l’argenterie au cours de sa première année à l’emploi. Mais des sources ont déclaré à ESPN que Lampard pourrait encore devenir le premier manager à briser ce cycle s’il ne remportait pas de trophée cette saison.

Abramovich et Granovskaia comprennent que le club est dans une période de transition et que l’homme qui a connu un énorme succès en tant que joueur de Chelsea rend l’équipe plus jeune et plus affamée en donnant des chances à Mason Mount, Tammy Abraham et Billy Gilmour. Cependant, enlevez son statut de légende de Chelsea, ce qui a donné à Lampard la patience que d’autres n’auraient pas eue, et ses résultats jusqu’à présent ont été inférieurs à la moyenne. Son équipe commence 2021 en dehors des quatre premiers après avoir perdu trois de ses cinq derniers matchs de Premier League, et comme Abramovich l’a montré dans le passé, si une équipe ne respecte pas ses normes élevées, c’est le manager qui paie le prix plutôt que le joueurs.

Si Lampard veut survivre et prospérer en tant que manager de Chelsea, il doit fournir de meilleurs résultats et de meilleures performances de ses joueurs coûteux. Il est impossible d’échapper au fait que Lampard ne parvient pas à faire fonctionner les signatures de Werner et Havertz, et cela n’augure rien de bon pour le joueur de 42 ans. Le défi immédiat est de trouver un moyen de faire à nouveau marquer Werner et de choisir un rôle approprié pour Havertz, qui a semblé perdu dans un maillot de Chelsea jusqu’à présent.

Werner n’a marqué que quatre buts en Premier League en 16 apparitions à ce jour et n’en a marqué aucun lors de ses 12 dernières apparitions pour le club toutes compétitions confondues. Lampard l’a déployé au centre et à l’extérieur, mais rien ne semble fonctionner et la confiance de Werner diminue à chaque match. Il a été retiré après seulement 45 minutes de la défaite 3-1 à Arsenal et est tombé sur le banc pour le match nul 1-1 de lundi contre Aston Villa, il ne peut donc pas être assuré d’une place de départ contre Manchester City dimanche.

S’il n’y avait pas d’Olivier Giroud marquant huit buts lors de ses huit derniers matchs, les projecteurs sur les échecs de Werner seraient encore plus intenses. Giroud, que Chelsea était prêt à lâcher en janvier dernier, a sauvé son équipe et son manager d’un examen minutieux avec ses performances ces dernières semaines.

Pourtant, alors que Werner est clairement en difficulté, Havertz traverse une période encore pire que son coéquipier allemand. Son inexpérience est un facteur et Havertz a besoin de temps pour s’adapter au football anglais, mais lorsque vous êtes signé pour 71 millions de livres sterling, la patience fait défaut.

Lampard semble ne pas savoir comment utiliser Havertz. Le jeune a été joué à droite par Leverkusen et admet préférer le rôle de n ° 10, mais il n’a pas cliqué dans le système de Lampard, où il a même joué comme attaquant central lors de la défaite de début de saison contre Liverpool.

Ce qui se passe ensuite est un test des compétences d’encadrement et de gestion de Lampard. Dans son premier emploi à Derby et en première année à Chelsea, il a réussi en donnant une chance aux jeunes joueurs et en permettant aux professionnels plus expérimentés de faire ce qui les a toujours mieux servis. Mais on s’attend maintenant à ce qu’il relève la barre et prouve qu’il peut travailler avec des stars de premier ordre ainsi qu’avec des jeunes. S’il échoue, l’historique montre qu’un autre manager sera bientôt invité à assumer la même tâche.