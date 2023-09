L’avenir de l’accord scientifique de coopération entre les États-Unis et la Chine est incertain, selon des physiciens américains

« Je pense que la communauté scientifique doit s’exprimer car je ne pense pas que ses voix soient toujours entendues », a-t-il ajouté, notant que les scientifiques restent pour la plupart occupés dans leurs laboratoires et bureaux « à travailler sur la science et sans penser à la politique ».

Deux physiciens de Stanford qui ont recueilli les signatures de 1 000 scientifiques et universitaires américains soutenant le renouveau des relations américano-chinoises de 43 ans. accord de coopération scientifique et technologique disent qu’il n’y a aucun espoir quant à l’avenir de l’accord étant donné l’intense sentiment politique anti-chinois à Washington.

Après des mois de spéculation, le Département d’État américain a confirmé qu’il prolongeait l’accord de six mois quelques jours seulement avant son expiration le 27 août.

Un représentant du Département d’État a déclaré dans un courrier électronique que ce bref renouvellement « n’engage pas les États-Unis dans une prolongation à plus long terme ».

Certains législateurs américains se sont opposés à une prolongation, invoquant des craintes de vol de propriété intellectuelle et d’avantages involontaires pour l’armée chinoise.

Les relations entre les États-Unis et la Chine se dirigent-elles vers un dégel ou simplement vers une ère de gestion des différends ?

Mais selon Michelson, « il doit y avoir une expertise et des perspectives réfléchies sur les avantages » avant qu’une décision finale soit prise « parce qu’il y a des avantages ».

Il a déclaré que la prolongation de six mois montrait que les deux parties étaient disposées à négocier sur certains sujets de préoccupation.

« Ce dialogue, je pense, est important », a-t-il déclaré. « Et j’espère que les deux parties, la Chine et les États-Unis, resteront déterminées à le faire si cela prend six mois ou un an. Au moins, n’érignez pas de barrières autour de tout.»

Dans la lettre du 24 août, Michelson et son collègue Steven Kivelson ont déclaré à Biden que « couper les liens avec la Chine aurait un impact direct et négatif sur nos propres recherches, le travail de nos collègues immédiats et/ou la mission éducative de nos universités ».

Dans une interview, Kivelson a souligné qu’il existait une « grande distinction » entre la recherche universitaire et la recherche industrielle.

Steven Kivelson, physicien à l’Université de Stanford, donnera une conférence en 2022. Photo : via YouTube

« En effet, les semi-conducteurs ont eu un impact technologique énorme », a-t-il déclaré. « Mais l’apport de la science fondamentale a eu lieu bien avant l’impact sur la technologie, et toute la science fondamentale a été publiée et largement accessible. »

« Il n’existe aucun moyen pratique, sur des périodes aussi longues, de maintenir la physique fondamentale [and] secret scientifique », a-t-il ajouté, soulignant que le but de la recherche menée dans les universités n’est pas de produire « un produit ou quelque chose d’utile mais de produire des connaissances ».

« Et, bien entendu, la connaissance sera finalement utile à tout le monde », a-t-il déclaré.

Kivelson a rejeté l’idée selon laquelle « nous possédons toute cette grande science et que la Chine nous la vole ».

« Mais en fait, dans mon domaine, qui est l’étude des matériaux quantiques, la Chine a investi plus que les États-Unis », a-t-il déclaré, ajoutant que bon nombre des expériences menées par ses collègues bénéficient des découvertes faites en Chine et disponibles gratuitement. .

« Nous en bénéficions directement lorsque les lignes de communication sont ouvertes. »