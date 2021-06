L’avenir de l’accession à la propriété est latino

Au milieu du récent marché haussier de l’immobilier, un fait a souvent été négligé : plus de la moitié de la croissance de l’accession à la propriété au cours de la dernière décennie est venue de la population latino-américaine. Cette tendance devrait se poursuivre. Une étude de l’Institut Urbain prévoit que les acheteurs latinos représenteront 70% de la croissance de l’accession à la propriété de 2020 à 2040, servant de moteur de croissance à l’achat de logements américains. En fait, l’Urban Institute suggère que les Latinos seront le seul groupe ethnique ou racial qui connaîtra un taux de propriété plus élevé au cours des deux prochaines décennies.

De plus, à mesure que les populations d’autres groupes ethniques vieillissent en moyenne dans les années à venir, le taux de croissance de l’accession à la propriété augmente davantage en faveur des Latinos, car les nouveaux propriétaires ont tendance à avoir dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine.

La structure par âge de la population latino, qui, à un âge moyen d’environ 29 ans, est environ 14 ans plus jeune que la population générale, est l’un des contributeurs les plus importants à la forte croissance du taux d’accession à la propriété, selon NAHREP. . En 2020, près de la moitié (43,6 %) des acheteurs de maison latinos avaient moins de 34 ans, contre 37,3 % de la population générale. Aujourd’hui, près d’un Latino sur trois est actuellement dans la première année d’achat d’une maison (25-44), selon les données du US Census Bureau.

Au cours des années qui ont suivi la crise financière de 2008-2009 et l’effondrement des prêts hypothécaires à risque, les taux d’accession à la propriété latino-américains ont chuté à un creux d’environ 45% de la population hispanique en 2014, selon données de l’Association nationale des professionnels hispaniques de l’immobilier (NAHREP). En 2020, cependant, ce taux avait rebondi à environ 49%, similaire à son pic d’avant la crise, en partie grâce à la baisse des taux d’intérêt et à l’amélioration du marché du travail.

Malgré les tendances en faveur des Latinos, il existe des obstacles permanents – et nouveaux – à l’accession à la propriété auxquels de nombreux Hispaniques sont confrontés.

Les Latinos achètent des maisons avec une mise de fonds moyenne de 3,5% et ont une cote de crédit médiane de 668 et un ratio médian d’endettement de 41%, un profil d’emprunteur qui peut les rendre plus vulnérables aux seuils et aux changements des normes de souscription hypothécaire. , selon l’étude NAHREP. De plus, un stock de maisons historiquement bas et un marché immobilier dynamique pour les acheteurs d’entrée de gamme peuvent créer d’autres obstacles.

« Le marché du logement est le plus chaud dans l’espace d’entrée de gamme ou abordable, et les acheteurs potentiels sont en concurrence avec plusieurs offres pour la même maison », a déclaré Dale Baker, président des prêts immobiliers chez KeyBank. « Nous constatons des occurrences plus régulières d’acheteurs prêts à payer plus que le prix catalogue, ce qui signifie plus d’argent, ce qui représente encore une fois un défi pour ceux qui cherchent à acheter une maison dans nos communautés. »

La pression sur les prix sur les acheteurs d’entrée de gamme est particulièrement aiguë sur de nombreux grands marchés, où les prix ont augmenté de 10 à 15 % cette année. Cela entraîne une augmentation des acomptes et des coûts d’emprunt globaux, lorsqu’ils sont combinés à des taux d’intérêt qui commencent à grimper.

« Une famille qui cherche à acheter sa première maison peut s’attendre à une mise de fonds plus importante et/ou à un versement hypothécaire », a déclaré Baker. « Non seulement les prix ont augmenté, mais les taux hypothécaires augmentent également. Bien qu’ils soient toujours proches de niveaux historiquement bas, les taux sont hors de leurs creux du cycle et devraient continuer d’augmenter à mesure que l’économie s’améliore. la possession. »

Malgré ces problèmes, les rapports du NAHREP et de l’Urban Institute soulignent d’autres points forts parmi les acheteurs de maisons latinos qui sont susceptibles de continuer à propulser la croissance de leur taux d’accession à la propriété.

Certains des marchés avec le taux le plus élevé de propriété latino-américaine ont été Boise, Idaho et Durham, Caroline du Nord. L’augmentation rapide de l’accession à la propriété sur les marchés secondaires signifie que certains Latinos peuvent échapper aux coûts croissants du logement dans les plus grandes villes. Et les taux de formation de ménages latinos et les habitudes culturelles d’accession à la propriété soutiennent également cette tendance actuelle. La combinaison de facteurs démographiques et économiques positifs continue de soutenir un marché de l’accession à la propriété de plus en plus latino.

Divulgation : NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.