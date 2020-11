L’avenir de la Xbox est Play-Anywhere, mais pour l’instant, il est lié au matériel: Xbox Asia Head

Microsoft a toujours été un éditeur de logiciels, et ses efforts majeurs pour devenir une société indépendante des produits sous la direction du PDG Satya Nadella ont également été très bien documentés. Malgré cela, l’activité de jeux Xbox de Microsoft a toujours été plutôt liée à son matériel de console pour la plupart – et pour des raisons évidentes. Avec l’approche de Microsoft visant à apporter son expérience Game Pass à plus de plates-formes, ainsi que le service de streaming de jeux Project xCloud à portée de main, Microsoft reconnaît-il enfin (ironiquement en lançant des consoles de jeu de nouvelle génération) qu’il emmène définitivement la Xbox au-delà de ses consoles?

Tous les yeux rivés sur X / S

Peut-être à l’avenir, mais pour le moment, les consoles sont étroitement liées aux projets futurs immédiats de Microsoft pour le secteur des jeux, déclare Jeremy Hinton, responsable des activités Xbox de la société pour l’Asie. S’adressant à News18, il déclare: «Nous pensons que jouer sur console reste un choix important pour les joueurs, et (c’est) le meilleur endroit pour jouer et faire l’expérience de jeux haute fidélité à un prix inférieur – par rapport à du matériel avec des spécifications similaires , comme un PC de jeu haut de gamme. » Au-delà de cela, Hinton pense qu’au moins dans un avenir immédiat, intégrer les fonctionnalités Xbox sur des appareils non Xbox ne serait pas un saut soudain, ce qui permet de conserver les fonctionnalités principales liées aux consoles.

«Prenez le cloud gaming avec Xbox Game Pass Ultimate, optimisé par Project xCloud, comme vision de Microsoft pour une technologie de streaming complémentaire à notre matériel de console. Cela donnera aux fans plus de choix dans la façon dont ils jouent et, surtout, permettra aux joueurs sur console de jouer et de jouer en déplacement », déclare Hinton. En substance, cela constitue un tremplin qui permet à Microsoft de gagner du temps pour intégrer davantage de joueurs dans son écosystème – une bataille qu’ils mènent contre Sony (et d’autres) depuis toujours.

Ouvrir un écosystème soudé

Finalement, cependant, Hinton convient que l’idée pour Microsoft est d’être partout. «Qu’il s’agisse d’un PC, du cloud ou des nouvelles consoles Xbox – quelle que soit la façon dont vous choisissez de jouer, nous le supportons. Cet état d’esprit centré sur le joueur se reflète également dans la façon dont nous fournissons du contenu – notre Xbox Game Pass alimente l’accès au contenu pour les joueurs ainsi que la flexibilité d’atteindre les joueurs où qu’ils soient. C’est une période passionnante pour entrer dans l’écosystème Xbox et nous sommes fiers de la diversité du contenu disponible », ajoute-t-il.

Hinton a une approche prudente et conservatrice vis-à-vis des transitions et des progrès clairs que Microsoft a jusqu’à présent réalisés dans l’écosystème Xbox. Pour l’instant, il soutient que les consoles Xbox sont extrêmement importantes pour les ambitions de jeu de la société, affirmant que la société est «fière» des demandes locales et nationales qu’elle a constatées pour les consoles Xbox Series X et Series S. Bien que Hinton ne divulgue pas les chiffres des ventes de Xbox, il ajoute que Microsoft «s’attend à vendre chaque nouvelle Xbox faite cette année», et qu’il a vu «l’utilisation du tourne-disque» pendant la saison des vacances 2020. Cela fait 17 jours (au moment de la publication) que les nouvelles consoles ont été mises en vente, y compris en Inde.

Jusqu’où Microsoft ira-t-il alors pour ouvrir son écosystème Xbox à diverses plates-formes? Vont-ils même choisir de s’aventurer en territoire ennemi? Un exemple en est l’acquisition par Microsoft du géant du jeu Bethesda et des spéculations sur le lancement des titres de jeux très appréciés de la maison de production sur des plates-formes concurrentes telles que la PlayStation de Sony. Naturellement, Hinton refuse d’offrir des commentaires supplémentaires à ce sujet pour le moment. Cependant, il conclut en faisant allusion à un avenir diversifié pour le jeu et le joueur, dans l’écosystème Xbox.

Comme il le dit, «le cloud gaming est un complément pour les joueurs sur console, et leur donnera finalement plus de choix dans leur façon de jouer. Les joueurs jouent sur presque tous les appareils et nous voulons leur donner les moyens de lire le contenu qu’ils veulent, quand et où ils le souhaitent. »