L’avenir de la sécurité sans mot de passe – Samsung Newsroom India

Être productif n’a jamais été aussi simple grâce à nos appareils. Des smartphones aux maisons intelligentes, nos modes de vie sont désormais incroyablement connectés. Mais à mesure que cette connectivité se développe, les préoccupations concernant la sécurité des appareils et des données augmentent également.

Samsung a fait de votre tranquillité d’esprit une priorité lors de l’utilisation d’écosystèmes d’appareils connectés, car Knox Vault, les clés d’accès et Knox Matrix vous protègent, vous et votre vie numérique.

Le coffre-fort de Knox

Chez Samsung, nous recherchons constamment des moyens d’ajouter des couches de sécurité supplémentaires à nos produits grâce à des innovations logicielles et matérielles. Un exemple est notre système de sécurité matérielle Le coffre-fort de Knox qui combine un processeur sécurisé avec une mémoire sécurisée pour isoler vos données les plus sensibles (comme les codes PIN, les mots de passe et les données biométriques) du reste de votre appareil et garantir que personne d’autre ne peut accéder physiquement ou à distance à vos données.

Mais nous ne nous arrêtons pas là. De plus en plus de personnes utilisent désormais plusieurs appareils, c’est pourquoi nous étendons Knox Vault à davantage d’appareils.1 et de proposer l’expérience mobile la plus sûre à un public plus large. Vous pouvez être assuré que nos technologies évolueront constamment, car nous continuons à donner la priorité à votre sécurité et à celle de vos informations personnelles.

Clés d’accès

À mesure que nos écosystèmes d’appareils continuent de se développer, nous avons tous connu la tâche fastidieuse de nous connecter à des applications et à des sites Web avec des mots de passe souvent longs, compliqués et faciles à oublier. Mais que se passerait-il si ces mots de passe n’existaient plus et qu’il était toujours possible de partager des informations en toute sécurité sur plusieurs appareils ?

Voici notre vision des clés d’accès : des identifiants numériques qui peuvent être utilisés pour l’authentification sur les sites Web et les applications, activés par Knox Matrix avec les smartphones et tablettes Galaxy.2 Les clés d’accès permettent aux utilisateurs de se connecter aux applications et aux sites Web sur les appareils Galaxy à l’aide de Samsung Pass dans Samsung Wallet.3 Cette fonctionnalité sûre et simple permet aux utilisateurs de se connecter avec une authentification biométrique comme les empreintes digitales et élimine le besoin de mémoriser les mots de passe actuels ou de réinitialiser ceux oubliés. Pratiques sans compromettre la sécurité, les clés d’accès marquent une étape importante vers un avenir sans mot de passe.

Les clés d’accès offrent une expérience plus rapide, plus simple et plus sécurisée. Vous gagnerez du temps en n’ayant plus besoin de saisir le nom d’utilisateur de votre compte sur votre appareil : il vous suffit de sélectionner le compte auquel vous souhaitez vous connecter. Une fois les clés d’accès enregistrées, il est facile de passer à un nouvel appareil connecté, car il n’est pas nécessaire de se reconnecter. Les clés d’accès ne fonctionnent que sur les sites Web et applications enregistrés des utilisateurs, garantissant ainsi une protection contre les attaques de phishing provenant de sites ou d’applications malveillants.

Matrice de Knox

Offrant de nouvelles façons de sécuriser les identités et les informations d’identification pour un monde hyperconnecté, les clés d’accès font partie Synchronisation des informations d’identification — un élément clé de Matrice Knox. Nous vivons à une époque où nous sommes entourés d’appareils connectés, de nos téléphones à nos téléviseurs, en passant par nos réfrigérateurs. Cette connectivité offre de nouvelles opportunités intéressantes, mais présente également un risque accru d’exploitation. Les offres de sécurité traditionnelles qui protègent des appareils individuels ne suffisent plus lorsqu’un appareil compromis est susceptible d’avoir un impact négatif sur d’autres appareils au sein du même écosystème, ce qui nécessite une autre couche de protection.

C’est pourquoi nous avons créé Knox Matrix, notre nouvelle frontière en matière de sécurité et notre vision d’un avenir plus sûr. Le système de sécurité est une approche globale qui deviendra de plus en plus essentielle à mesure que de plus en plus d’appareils et d’aspects de notre vie seront connectés, transformant votre maison en un bouclier intelligent et assurant votre sécurité et celle de votre écosystème d’appareils connectés. Knox Matrix fonctionne comme votre système de blockchain privé où les appareils connectés garantissent la sécurité aux étapes essentielles grâce à une surveillance intelligente des menaces à plusieurs niveaux, les appareils compatibles se vérifiant mutuellement pour détecter les violations.

Credential Sync sécurise vos informations lors du transfert de données d’un appareil à un autre, facilitant ainsi la gestion de plusieurs connexions tout en cryptant les informations sensibles. En partageant les informations d’identification entre les appareils, nous visons à protéger l’ensemble de votre écosystème d’appareils, afin que vous n’ayez jamais à sacrifier la sécurité au profit de la connectivité ou de la commodité.

Knox Matrix offre une protection encore plus avancée pour l’ensemble de votre écosystème d’appareils avec Trust Chain. Dans Trust Chain, les appareils connectés se surveillent mutuellement pour détecter les menaces de sécurité, envoient des notifications en cas d’attaque et partagent les actions entreprises pour bloquer la menace. De plus, Cross Platform SDK permet aux appareils sur différents systèmes d’exploitation de rejoindre Knox Matrix avec des normes de sécurité cohérentes. Cela signifie que vous pouvez bénéficier d’une sécurité renforcée à tous les niveaux avec Knox Matrix, que vos appareils Samsung soient basés sur Android, Tizen, Windows ou d’autres systèmes d’exploitation.

Samsung souhaite que vous puissiez naviguer librement et confortablement dans ce monde de plus en plus connecté avec Samsung Galaxy, aujourd’hui comme demain. À cette fin, nous nous engageons à vous aider à tirer le meilleur parti de votre expérience numérique avec Knox Vault et Knox Matrix. Alors que nous nous dirigeons vers un avenir sans mot de passe, ces solutions puissantes vous garantissent une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance.

1 Y compris, mais sans s’y limiter, les séries Galaxy S, Galaxy A, Galaxy Tab S et plus encore. La disponibilité de Knox Vault peut varier selon le modèle.

2 Disponible sur les smartphones et tablettes Galaxy avec Samsung Pass, prenant en charge One UI 6 ou version ultérieure.

3 La disponibilité de Samsung Wallet et Samsung Pass peut varier selon le marché ou le modèle.