« L’avenir de la science au Canada est en péril » : des chercheurs réclament une augmentation de salaire

Dans un laboratoire de l’Université d’Ottawa, Sarah Laframboise espère faire avancer la recherche sur le cancer en étudiant un gène qui cause la maladie chez les humains. Ses recherches portent sur un « organisme modèle » : de minuscules champignons qui ont une quantité surprenante en commun avec nous.

“La levure et les humains partagent environ 20 à 30% des mêmes gènes”, a-t-elle déclaré. “L’objectif est vraiment de trouver des mécanismes sous-jacents qui provoquent différents états pathologiques.”

Le joueur de 27 ans a toujours rêvé d’être un scientifique. Après une décennie à l’université, elle a presque terminé son doctorat et a amassé environ 100 000 $ en dettes d’études.

« J’ai souvent occupé plusieurs emplois à la fois juste pour joindre les deux bouts », dit-elle. “Quand j’ai commencé ma maîtrise, j’ai dû contracter des emprunts supplémentaires car on n’a alors pas le droit de travailler en dehors du labo.”

Le financement des étudiants en recherche au Canada provient principalement de bourses et de bourses des trois organismes subventionnaires fédéraux : le Conseil de recherches en sciences humaines, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et les Instituts de recherche en santé du Canada.

Mais les récompenses n’ont pas augmenté depuis des années. Laframboise gagnait 21 000 $ annuellement jusqu’à l’an dernier, lorsqu’elle a obtenu une bourse du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie de 35 000 $.

Elle n’est pas seule — le financement est devenu un enjeu central pour le groupe sur le campus qu’elle dirige, appelé le Réseau des politiques scientifiques d’Ottawa.

Le groupe affirme que de nombreuses bourses s’élèvent à moins que le salaire minimum.

Ils disent également que les étudiants diplômés n’ont pas vu d’augmentation depuis 2003 et que les chercheurs postdoctoraux n’ont vu leurs salaires augmenter que de 12,5% au cours de ces 19 années.

C’est la raison d’une pétition en ligne appelant le gouvernement fédéral à des augmentations. Il compte plus de 1 000 signatures et sera présenté au Parlement à l’automne.

Lors d’un rassemblement sur la colline du Parlement jeudi, des dizaines de chercheurs ont porté une lettre ouverte signée par des milliers de leurs collègues, imprimée sur des feuilles de papier jointes pour former un train de 60 mètres de long, à remettre symboliquement au premier ministre Justin Trudeau et à Science et Ministre de l’Innovation François-Philippe Champagne.

Ils demandent que les montants des bourses soient augmentés de 48 % pour correspondre à l’inflation depuis 2003, et qu’ils soient indexés à l’inflation pour suivre le rythme. Ils veulent aussi que le gouvernement crée 50 % plus de bourses d’études supérieures et de bourses postdoctorales.

Jeanette Whitton, professeure agrégée de botanique à l’Université de la Colombie-Britannique et présidente désignée de la Société canadienne d’écologie et d’évolution, a déclaré qu’elle avait bénéficié d’un soutien financier en tant que scientifique en début de carrière, mais dans la réalité financière d’aujourd’hui, « je ne pense pas J’aurais pu le faire.

« Je suis inquiet, car jamais auparavant les étudiants des cycles supérieurs et les chercheurs postdoctoraux n’ont été à ce point financièrement débordés que leur future carrière soit en péril. Et cela signifie que l’avenir de la science au Canada est en danger.

Le champagne n’a pas été mis à disposition pour une entrevue. Dans une déclaration envoyée par courriel, une porte-parole de son bureau a déclaré que la valeur des bourses postdoctorales avait été portée à 45 000 $ par année.

Invitée à répondre aux demandes d’augmentation du groupe, Laurie Bouchard a déclaré que le gouvernement “continuera de travailler avec (la communauté de la recherche) pour explorer les moyens par lesquels nous pouvons continuer à soutenir notre prochaine génération de chercheurs”.

“Nous allons perdre des individus hautement qualifiés au profit d’autres endroits qui les paieront”, a déclaré Laframboise. « Je n’aspire pas à rester dans le milieu universitaire, mais si c’était le cas, ce ne serait pas au Canada.

Un rapport du comité des sciences et de la recherche de la Chambre des communes publié en juin recommande de créer davantage de bourses d’études, d’accorder aux chercheurs une augmentation de 25 % et d’indexer les montants des bourses sur l’indice des prix à la consommation.

Il a également demandé au gouvernement de revoir et d’augmenter son financement des trois conseils subventionnaires et de trouver des moyens d’améliorer la continuité du financement qu’ils accordent aux chercheurs.

Le comité a déclaré avoir entendu d’Universités Canada que doubler le nombre de bourses disponibles et augmenter leur valeur d’un quart coûterait environ 770 millions de dollars sur cinq ans.

“Beaucoup de gens de mon âge songent à fonder une famille, à se marier, à acheter une maison”, a déclaré Laframboise.

« Mon petit frère, il fait son apprentissage dans les métiers. Il a 20 ans et a bien plus d’économies que je ne peux même l’imaginer. Je pense donc que cela donne juste un très bon exemple de la disparité.

