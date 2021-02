VARSOVIE, Pologne (AP) – Deux historiens polonais font face à un procès en diffamation pour un examen scientifique du comportement polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, une affaire dont l’issue devrait déterminer le sort de la recherche indépendante sur l’Holocauste sous le gouvernement nationaliste polonais.

Un verdict est attendu au tribunal de district de Varsovie le 9 février dans l’affaire contre Jan Grabowski et Barbara Engelking, historiens du Centre polonais de recherche sur l’Holocauste à Varsovie.

C’est le premier test juridique majeur à la suite d’une loi de 2018 qui érige en crime le fait d’accuser à tort la nation polonaise de crimes commis par l’Allemagne nazie. La loi a provoqué une dispute diplomatique majeure avec Israël.

Depuis qu’il a accédé au pouvoir en 2015, le parti conservateur au pouvoir, Droit et Justice, a cherché à décourager les enquêtes sur les actes répréhensibles polonais pendant la guerre de l’occupation allemande, préférant plutôt insister presque exclusivement sur l’héroïsme et la souffrance polonais. Le but est de promouvoir la fierté nationale – mais les critiques disent que le gouvernement a blanchi le fait que certains Polonais ont également collaboré au meurtre allemand de Juifs.

Le musée israélien de l’Holocauste Yad Vashem a déclaré que l’effort juridique «constitue une grave attaque contre la recherche libre et ouverte».

Un certain nombre d’autres institutions historiques ont condamné l’affaire à l’approche du verdict, la Fondation parisienne pour la mémoire de la Shoah la décrivant mardi comme une «chasse aux sorcières» et une «invasion pernicieuse au cœur même de la recherche».

L’affaire est centrée sur un ouvrage historique en polonais en deux volumes de 1 600 pages, «Nuit sans fin: le sort des juifs dans certains comtés de Pologne occupée», co-édité par Grabowski et Engelking. Une version anglaise abrégée devrait être publiée dans quelques mois.

Grabowski et Engelking disent qu’ils voient l’affaire comme une tentative de les discréditer personnellement et de décourager d’autres chercheurs d’enquêter sur la vérité sur l’extermination des Juifs en Pologne.

« Il s’agit d’un cas de l’Etat polonais contre la liberté de recherche », a déclaré Grabowski à l’Associated Press lundi.

Grabowski, un polonais-canadien qui est également professeur à l’Université d’Ottawa et dont le père était un survivant polonais de l’Holocauste, a été confronté à un harcèlement antisémite considérable de la part des nationalistes, à la fois en ligne et lors de conférences au Canada, en France et ailleurs.

La nièce d’un homme du village de Malinowo, dont le comportement en temps de guerre est brièvement évoqué, poursuit Grabowski et Engelking, exigeant 100 000 zlotys (27 000 dollars) de dommages et intérêts et des excuses dans les journaux.

Selon les preuves présentées dans le livre, Edward Malinowski, un ancien du village, a permis à une femme juive de survivre en l’aidant à passer pour une non-juive. Mais le survivant aurait également déclaré qu’il était complice de la mort de plusieurs dizaines de Juifs.

La nièce, Filomena Leszczynska, a été soutenue par un groupe, la Ligue polonaise contre la diffamation, qui reçoit un financement du gouvernement polonais.

Cette organisation a fait valoir que les deux savants étaient coupables d’avoir «souillé la réputation» d’un héros polonais, qui, selon eux, n’avait aucun rôle à porter atteinte aux Juifs et, par extension, à porter atteinte à la dignité et à la fierté de tous les Polonais. Le procès a été intenté en justice gratuitement. de charge conformément à la loi de 2018.

Mark Weitzman, directeur des affaires gouvernementales du Centre Simon Wiesenthal, a qualifié «Night Without End» de «livre méticuleusement recherché et recherché … qui détaille des milliers de cas de complicité de Polonais dans le meurtre de Juifs pendant l’Holocauste».

« Les poursuites contre ces deux universitaires de renommée internationale ne sont rien de plus qu’une tentative d’utiliser le système juridique pour museler et intimider les études sur l’Holocauste en Pologne », a déclaré Weitzman.

L’Allemagne a occupé la Pologne en 1939, en annexant une partie à l’Allemagne et en gouvernant directement le reste. Contrairement à d’autres pays occupés par l’Allemagne, il n’y avait pas de gouvernement collaborationniste en Pologne. Le gouvernement et l’armée polonais d’avant-guerre ont fui en exil, à l’exception d’une armée de résistance clandestine qui a combattu les nazis à l’intérieur du pays.

Pourtant, certaines personnes en Pologne ont collaboré avec les Allemands pour traquer et tuer des Juifs, dans de nombreux cas des personnes qui avaient fui les ghettos et cherchaient à se cacher à la campagne.

Grabowski a déclaré que «Night Without End» est «à multiples facettes et parle tout autant de la vertu polonaise. Cela brosse une image véridique.

« L’Holocauste n’est pas là pour aider l’ego et le moral des Polonais, c’est un drame impliquant la mort de 6 millions de personnes – qui semble être oublié par les nationalistes », a-t-il déclaré.

Un vice-ministre des Affaires étrangères, Pawel Jablonski, a décrit l’affaire comme une affaire privée.

«C’est le droit légal de chacun de demander un tel recours devant (un) tribunal s’il estime que ses droits ont été violés par (une autre) personne ou entité», a déclaré Jablonski à l’AP dans un communiqué lundi. «Le gouvernement n’est pas impliqué dans la procédure, c’est une affaire privée qui doit être tranchée par le tribunal.

Pourtant, ceux qui craignent que le cas puisse étouffer la recherche indépendante ont un point de vue différent.

«L’implication dans ce procès d’une organisation fortement subventionnée par des fonds publics peut être facilement interprétée comme une forme de censure et une tentative de dissuader les universitaires de publier les résultats de leurs recherches par crainte d’un procès et des litiges coûteux qui en découlent». a déclaré Zygmunt Stepinski, directeur du musée POLIN de l’histoire des juifs polonais à Varsovie.