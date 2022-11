L’avenir de la proposition d’impôt sur le revenu est une question de politique et de gouvernement – ​​Shaw Local

Alors que les calculateurs s’amusent avec les résultats des élections de mardi, je me demande si une sortie réussie pour les démocrates de l’Illinois laisse présager quelque chose à propos du scrutin de 2022, en particulier une autre tentative possible de modifier le système d’impôt sur le revenu de l’État.

Considérée comme un effort de signature du gouverneur JB Pritzker, la mesure a lamentablement échoué en 2020, n’obtenant que 46,7% de votes oui sur le même scrutin où le ticket présidentiel démocrate a obtenu 57,5%. L’argent de secours fédéral COVID a assombri l’image du budget de l’État avant et après le vote, mais les démocrates n’ont pas abandonné l’objectif de baisser le taux d’imposition forfaitaire.

En 2022, avec plus d’enjeux électoraux concernant Springfield, les électeurs ont beaucoup plus fortement soutenu l’amendement visant à inscrire certains droits syndicaux dans la constitution de l’État. Étant donné que les démocrates ont accru leur pouvoir législatif et que Pritzker est fixé pour quatre ans, il ne serait pas choquant de voir la proposition fiscale refaire surface, peut-être dès que la nouvelle Assemblée générale prendra ses fonctions et commencera à discuter des plans budgétaires.

Scott T.Holland

C’est ce qui fait de cette question à la fois politique et gouvernementale : afin de faire des progrès significatifs vers une stabilité budgétaire durable, les démocrates doivent s’appuyer sur des succès mineurs avec des plans durables reposant sur plus que les espoirs d’un référendum. Les républicains ne peuvent rien imposer à l’Assemblée législative, mais l’histoire montre qu’ils peuvent effectivement soulever des questions valables sur des projections douteuses.

Pourquoi l’amendement travail a-t-il réussi là où le plan fiscal a échoué? Les partisans ont fait un meilleur travail pour convaincre des blocs électoraux fiables de soutenir leurs propres intérêts, même déconnectés des allégeances politiques plus larges.

Chicago Fraternal Order of Police Lodge 7 a encouragé les membres à voter pour les républicains dans les courses à l’échelle de l’État (bien qu’il ait appelé le candidat au poste de gouverneur “Don” au lieu de “Darren” et n’ait pas fait l’approbation du trésorier, ignorant apparemment Tom Demmer) mais a également appelé à un oui voter sur l’amendement 1.

Cette approbation a illustré un schisme sans résolution nette : les républicains font campagne en tant que parti des forces de l’ordre mais s’opposent généralement à la force des syndicats du secteur public, en particulier ceux de l’éducation. Les syndicats de police soutiennent en retour les conservateurs concernant la législation sur la réforme de la justice pénale, mais semblent toujours en désaccord sur la question du pouvoir de négociation et des retraites.

Le problème n’est pas propre aux républicains. Les démocrates ont rencontré une résistance syndicale en octobre 2021 concernant les modifications proposées à la loi sur le droit à la conscience en matière de soins de santé pour empêcher officiellement les gens d’éviter le test COVID-19 ou la vaccination comme condition d’emploi ou d’accès aux lieux publics et privés. Mais quand est venu le temps de voter pour l’amendement 1, tout le monde a atterri sur la même longueur d’onde.

Les vagues politiques influencent intrinsèquement les votes des législateurs, et une dynamique push-pull peut empêcher les choses d’aller trop loin dans n’importe quelle direction. Les démocrates doivent améliorer les coalitions, la stratégie et les messages avant de se lancer à nouveau dans une modification fiscale.

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au sholland@shawmedia.com.