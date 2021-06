L’avenir de la production du Galaxy S21 FE est trouble

Il y a probablement beaucoup de gens qui attendent avec impatience le Galaxy S21 FE, un suivi du Galaxy S20 FE étonnamment populaire de l’année dernière. Les modèles FE offrent les choses amusantes – comme des taux de rafraîchissement d’affichage plus élevés – de ses frères et sœurs plus chers, mais dans un package plus abordable. Le problème est qu’il y a une pénurie de puces, Qualcomm et d’autres fabricants de puces étant incapables de répondre à la demande mondiale de silicium. Cela affecte presque toutes les grandes industries, des smartphones aux voitures. Jusqu’à présent, cela n’a pas été trop mal pour les fans d’Android, mais ce prochain Galaxy S21 FE pourrait être la première victime majeure.

Parler à Bloomberg, Samsung n’a pas encore pris de décision définitive quant à l’arrêt ou non de la production du Galaxy S21 FE en raison de la pénurie. Cette déclaration fait suite à un rapport désormais publié selon lequel Samsung a suspendu la production en raison de la pénurie de processeurs d’application Qualcomm. Compte tenu de la suppression apparente du rapport et du manque de transparence de Samsung, qui sait quand ce téléphone est susceptible d’arriver.

J’ai en quelque sorte fait caca le Galaxy S20 FE de l’année dernière, mais j’avais l’intention de ne pas faire cette erreur en 2021. Le Galaxy S21 est un bon appareil, et si Samsung peut le reconditionner dans un boîtier moins cher, mais offre toujours le même niveau -end expérience, je donnerais certainement un essai. De plus, si le rendu ci-dessus est précis, ce vert olive est assez chaud.

Nous vous tiendrons au courant des événements de S21 FE.

// Bloomberg