L’avenir de la politique pro-israélienne est en jeu à Gaza

Ce n’était pas un message rassurant. Pour de nombreux amis américains d’Israël, un exercice d’équilibre politique angoissant les attendait.

Onze mois plus tard, la situation politique apparaît à la fois plus claire et bien plus angoissée.

L’attaque barbare contre Israël par des militants du Hamas le week-end dernier a suscité un élan de sympathie pour Israël de la part de l’ensemble du spectre politique américain. L’angoisse démocratique à l’égard du gouvernement Netanyahu a semblé disparaître – et, tout à coup, la composition de la direction israélienne a changé lorsque le politicien de l’opposition Benny Gantz a rejoint Netanyahu dans un gouvernement de guerre d’urgence.

Ce qui n’est pas clair, c’est combien de temps cet esprit d’unité pourrait perdurer au sein de la communauté pro-israélienne variée et tendue de l’Amérique. D’ici quelques jours, voire quelques heures, l’envie de serrer les bras avec Israël pourrait être contrecarrée par la promesse du pays de représailles impitoyables contre le Hamas et les conséquences d’une campagne militaire contre les civils palestiniens à Gaza et ailleurs. Les législateurs progressistes ont déjà commencé à exhorter l’administration Biden à faire davantage pour restreindre la réponse militaire d’Israël.

Des manifestations pro-israéliennes et pro-palestiniennes ont éclaté à Times Square après l’attaque du 7 octobre contre Israël. | Adam Gray/Getty Images

Lorsque j’ai parlé avec Mellman vendredi, il a déclaré que ce moment avait apporté une sorte de définition morale épouvantable à la politique du Parti démocrate, la comparant aux précédentes invasions d’Israël qui avaient bouleversé l’opinion publique américaine.

« La sauvagerie du Hamas a déplacé le centre de gravité dans une direction pro-israélienne », a déclaré Mellman. « C’est un moment de redéfinition de la même manière que 1967 et 1973 ont été des moments de redéfinition. »

C’est un trait fondamental des progressistes américains que de s’identifier aux communautés qu’ils perçoivent comme vulnérables et impuissantes et d’interpréter souvent les conflits étrangers en ces termes. Mellman a suggéré que l’attaque pourrait avoir un impact particulier parmi les Américains libéraux qui ont tendance à voir le monde en termes de « victimes et d’oppresseurs ».

« La réalité est que les gens voient aujourd’hui des milliers de familles israéliennes comme des victimes, et c’est une image très différente de celle que certaines de ces personnes avaient la semaine dernière », a déclaré Mellman, ajoutant : « Cela va être mis à l’épreuve, évidemment, à mesure que les Israéliens bougent. du statut de victime à celui de tentative de mettre fin au règne du Hamas à Gaza.

Même en ce moment de relative unité, Israël est confronté à deux défis politiques profonds aux États-Unis.

Le premier, et mieux compris, est la méfiance croissante à l’égard du pays parmi les Américains plus jeunes et plus libéraux. Ils sont plus susceptibles que leurs parents et grands-parents de considérer la cause palestinienne comme juste et moralement urgente. Rares sont ceux d’entre eux qui se souviennent d’une époque où il existait un processus de paix actif et prometteur, ou où le nom de Netanyahu n’était pas pratiquement synonyme de l’État d’Israël. Ces tendances générationnelles ne sont pas du côté d’Israël.

Le deuxième problème, peut-être plus dangereux, pour Israël est l’indifférence par défaut des électeurs américains à l’égard du reste du monde.

La plus grande menace américaine pour Israël ne réside peut-être pas dans la victoire de la gauche pro-palestinienne dans un grand débat politique qui déplace la politique régionale sur son axe, mais plutôt dans le fait que la plupart des Américains oublient qu’ils sont censés se soucier de ce débat. Nous avons déjà largement dépassé la phase post-11 septembre de la politique américaine dans laquelle la majeure partie du pays considérait comme synonymes la lutte israélienne pour la sécurité à long terme et la lutte américaine contre le terrorisme islamique. Est-il possible que d’ici une décennie ou deux, la plupart des Américains réagissent à une attaque brutale contre Israël avec le même haussement d’épaules qu’ils ont donné à la récente guerre éclair de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie ?

Le sondage de cette semaine est instructif. Une enquête YouGov/Economist a révélé une augmentation du soutien à Israël suite au déchaînement du Hamas. La part des Américains déclarant sympathiser davantage avec les Israéliens qu’avec les Palestiniens a augmenté de 11 points, passant de 31 % en mars à 42 % aujourd’hui. Il s’agit d’un changement prononcé, mais qui reste loin d’être une préoccupation majeure.

Tout aussi suggestive est la réaction à l’attaque au sein du parti républicain – apparemment le parti qui ressent le moins d’ambivalence à l’égard d’Israël.

Au milieu d’un élan de soutien à Israël au-delà des lignes partisanes à Washington, Donald Trump a d’abord largement ignoré l’attaque, puis a critiqué Netanyahu en termes personnels lors d’un événement dans le sud de la Floride. Plusieurs opposants à Trump, dont Ron DeSantis et Mike Pence, l’ont réprimandé. Mais il ne semble pas susceptible de payer un prix politique pour ses commentaires ; de nombreux électeurs conservateurs peuvent ressentir une parenté avec Israël, mais pas au point de laisser cela affecter leur amour plus passionné pour Trump.

Pour tous ceux qui pensent qu’il est étrange de suggérer que les conservateurs pourraient cesser complètement de se soucier d’Israël, pensez à quel point il était récemment impensable d’imaginer que les républicains pourraient perdre tout intérêt à protéger l’Europe de l’Est de l’agression russe.

Ce dont les partisans américains d’Israël ont besoin, c’est d’une nouvelle histoire politique – une histoire qui ne soit ni ancrée dans la nostalgie d’une version du pays du XXe siècle, ni qui s’appuie sur l’esprit d’unité et de croisade de l’ère Bush. Ce sont ces courants politiques qui ont rapproché Netanyahu et Biden, encore et encore, malgré leurs différences. Pour de nombreux électeurs, ils perdent de leur force, à l’instar de ce qui s’est produit avec la rhétorique de la guerre froide sur la restriction de la Russie.

Trop de politiciens américains tentent depuis trop longtemps de contourner les éléments les plus irritants de l’identité israélienne : les divisions culturelles, religieuses et politiques qui ont déstabilisé le pays ; le pouvoir des factions radicales de droite et des mouvements de colons ; le refus de répondre aux souffrances des Palestiniens ordinaires de manière responsable. Les dirigeants américains ont supposé (peut-être à juste titre) qu’on ne pouvait pas compter sur les électeurs pour comprendre les nuances du monde.

Ce n’est pas un arrangement durable. Les appels ancrés dans l’évasion et l’élision ne peuvent pas tenir dans le temps. Les partisans d’Israël doivent trouver un moyen de reconnaître aux électeurs américains ce qu’est Israël – une société dynamique, résiliente et polarisée de manière alarmante qui partage de nombreuses valeurs américaines mais pas tous les intérêts américains – et les persuader de le considérer comme un pays particulièrement important pendant toute la durée de leur vie. même.

La viabilité à long terme de ce projet politique pourrait dépendre de ce qui se passera sur le terrain en Israël dans les prochaines semaines.

J’ai demandé vendredi à Mellman s’il craignait que les Américains ne se désintéressent d’Israël avec le temps – que les électeurs d’ici puissent venir voir la violence là-bas avec la même empathie superficielle et éphémère qu’ils ressentent pour les victimes de catastrophes naturelles dans des endroits lointains. Il ne semblait pas aussi préoccupé que moi par ce scénario précis.

« C’est une situation qui ne disparaît pas », a-t-il rétorqué. « Pour le meilleur ou pour le pire, le Moyen-Orient sera à nos côtés de manière continue. »

Mellman a reconnu qu’il y avait davantage d’incertitude quant à savoir si l’ambiance actuelle de solidarité perdurerait – et si les libéraux américains continueraient à embrasser Israël comme tant d’entre eux l’ont fait la semaine dernière.

« Cette redéfinition est menacée par certaines personnes en raison de ce qui est sur le point de se produire à Gaza », a-t-il déclaré. « Mais je pense qu’il y a eu un changement fondamental. »