L’avenir de la police des mœurs iranienne n’est pas clair après la remarque d’un responsable

Le procureur général iranien a semblé indiquer que la police de la moralité du pays appartenait peut-être au passé, mais des reportages locaux ont ensuite indiqué que les rumeurs sur la disparition de l’organisation pourraient être grandement exagérées.

Le procureur général Mohammad Jafar Montazeri a parlé de la Guidance Patrol, qui gère des problèmes tels que l’application du code vestimentaire, lors d’une conférence religieuse, selon la BBC.

“La police des mœurs n’avait rien à voir avec le système judiciaire et a été fermée là où elle était installée”, aurait déclaré Montazeri, ajoutant que le système judiciaire “surveillerait les actions comportementales au niveau communautaire”.

Les médias locaux ont alors déclaré que les paroles de Montazeri avaient été “mal interprétées”, a rapporté le média.

De récentes manifestations contre le régime islamique en Iran ont suivi la mort de Mahsa Amini, 22 ans, décédée en septembre après avoir été apparemment battue par la police des mœurs pour ne pas avoir porté de hijab.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, n’a ni confirmé ni démenti les rumeurs sur la police des mœurs lorsqu’il a été interrogé sur la déclaration de Montazeri.

“En Iran, tout avance bien dans le cadre de la démocratie et de la liberté”, a-t-il déclaré, selon la BBC.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a parlé en termes généraux de la police des mœurs, déclarant lundi que la Maison Blanche “laissera Téhéran parler de ses décisions concernant la police des mœurs”.

Kirby a noté que les États-Unis ont été “très clairs sur notre position sur la police des mœurs et leur rôle dans la répression violente des manifestants et leur rôle dans la mort de Mahsa Amini parce que nous les avons sanctionnés”.

La fin de la police des mœurs indiquerait que Téhéran cède dans une certaine mesure aux manifestants, mais la rédactrice en chef du Foreign Desk, Lisa Daftari, affirme que c’est exactement l’impression que les dirigeants iraniens veulent donner.

“Beaucoup se sont réveillés en apprenant que l’Iran allait démanteler sa soi-disant police de la moralité et ont cru que la fermeture de cette branche particulière du régime entraînerait et pourrait entraîner des changements et des réformes importants en Iran”, a déclaré Daftari. “C’est ce que le régime veut que les gens, y compris l’Occident, croient, c’est pourquoi il ferait circuler une telle rumeur.”

Daftari a estimé que même si la police des mœurs appartenait vraiment au passé, cela ne suffirait pas à changer les choses sur le terrain.

“Le peuple iranien ne va pas être apaisé par des réformes à ce stade”, a-t-elle déclaré. “Ils ont prouvé à eux-mêmes et au monde qu’ils veulent un changement de régime et qu’ils ne se contenteront de rien de moins.”