L’avenir de la photographie selon Apple, fabricant de l’appareil photo le plus populaire au monde

Il y a quelques semaines, j’ai essayé pour la première fois un Vision Pro. Le seul aspect de la technologie qui m’a vraiment coupé le souffle n’était pas le film immersif. Submergéil ne s’agissait pas de naviguer sur Internet ni d’essayer les espaces de travail numériques. Non, il regardait mes photos spatiales.

Cette discussion est disponible à la fois sous forme d’histoire écrite et sous forme d’épisode audio spécial uniquement du podcast PetaPixel qui peut être écouté sur Apple Podcasts, Spotify, via le lecteur intégré ci-dessous ou partout où vous obtenez vos podcasts.

Apple a une tâche extrêmement difficile : elle doit convaincre les gens que ses Vision Pro et visionOS en valent la peine, avec l’énorme barrière du « il faut l’essayer pour comprendre ». Oui, vous pouvez prendre rendez-vous pour essayer un casque dans n’importe quel Apple Store, mais même cela demande à beaucoup de gens qui regardent le prix du Vision Pro et le rejettent immédiatement. Je ne blâme pas ces gens : c’est cher.

Certains pourraient croire qu’Apple n’investit pas dans l’avenir de la plate-forme, que ce soit en raison de son attrait de niche ou de son prix élevé, mais après avoir parlé avec Della Huff (membre de l’équipe de marketing produit chez Apple, qui supervise tout ce qui concerne l’application Appareil photo et Photos app) et Billy Sorrentino (un membre de l’équipe de conception d’Apple qui travaille sur l’ensemble de la gamme de produits de l’entreprise), je suis parti avec le sentiment qu’Apple a bien l’intention d’aller de l’avant dans ce domaine.

Les deux expliquent qu’Apple investit beaucoup dans Vision Pro et visionOS car il considère l’expérience qu’ils offrent comme faisant partie intégrante de l’avenir de la photographie. Venant de la société qui fabrique l’appareil photo le plus populaire de la planète, cette opinion a un poids considérable.

Le pouvoir évocateur des photos spatiales

« Nous avons en quelque sorte pensé à notre suite de photographie comme aidant les gens à capturer et à revivre leurs souvenirs les plus précieux de manière puissante, et je pense que notre collègue John McCormack l’a dit récemment, mais nous les considérons comme des réflexions personnelles sur quelque chose qui s’est réellement produit, mais nous Je fais cela depuis bien plus longtemps que la photographie spatiale », explique Sorrentino.

« Nous l’avons fait avec Live Photos, panoramas, vidéos et photos Memory, et même dans une expression peut-être plus personnelle – des endroits comme des widgets sur nos fonds d’écran de verrouillage, mais nous voulons que notre écosystème d’appareils photo et de photographie célèbre les meilleurs moments de notre vies. Et encore une fois, même si les gens aiment utiliser le terme souvenirs dans de nombreux aspects de la photographie, j’espère que vous l’avez vu plus tôt dans la journée, rien n’est aussi proche de revivre un moment ou un souvenir que le spatial, n’est-ce pas ?

Sorrentino fait référence à ma première expérience d’utilisation de Vision Pro pour transformer les photos que j’ai prises sur pellicule en spatiales. La dernière version de visionOS a ajouté cette fonctionnalité et cela fonctionne terriblement Bien. Alors que les iPhones les plus récents sont capables de capturer de grandes quantités de données pour une visualisation spatiale, Apple a reconnu qu’il était également important que les photos archivées plus anciennes – les souvenirs – puissent également être appréciées dans l’espace. L’outil fonctionne en quelques secondes et avec une précision étonnante.

Voir une photo que j’ai prise dans l’espace a déclenché quelque chose en moi que voir la photo dans l’espace plat d’origine ne l’avait pas fait. J’avais l’impression d’y être de retour, au moment où la photo a été prise. Cela m’a chatouillé le cerveau d’une manière difficile à expliquer.

« Je pense que ce qui est vraiment incroyable avec la photographie spatiale, c’est qu’elle ajoute littéralement une autre dimension à la photographie d’une manière qui ne s’est jamais produite auparavant », déclare Huff.

« Et à propos de votre point sur le fait de déclencher des souvenirs d’une manière qu’une photo fixe ne peut tout simplement pas, j’étais en fait étudiant en psychologie à l’université et j’ai étudié la mémoire et ce qui m’a époustouflé lorsque j’ai fait l’expérience de ces photos spatiales pour la première fois, c’est qu’elles déclenchent la mémoire différemment parce que votre cerveau code la mémoire en trois dimensions. Si vous revenez en arrière et réfléchissez à un souvenir de votre enfance, vous ne le vivez pas comme une photo ou une vidéo 2D qui se répète dans votre tête », poursuit-elle.

« C’est une mémoire spatiale. C’est ce que fait notre cerveau. Nous enregistrons l’espace, le temps et les personnes en 3D, et c’est pourquoi c’est si évocateur. Je pense que lorsque vous voyez ces souvenirs spatiaux dans Apple Vision Pro, cela déclenche votre cerveau d’une manière différente de celle de regarder une photo ou une vidéo encore en deux dimensions, ce qui, à mon avis, est incroyablement puissant. Cela vous donne donc l’impression d’être de retour dans le moment présent d’une manière que rien d’autre ne peut vraiment faire. C’est exactement comme la façon dont vous vous en souvenez, car c’est littéralement la façon dont votre cerveau l’encode.

« Nous capturons une disparité instantanée entre deux objectifs, la restituons dans vos deux yeux, puis nous traitons l’image ou la vidéo comme nous traitons le monde réel. C’est pourquoi cela ressemble à un souvenir », explique Sorrentino.

« Votre cerveau est vraiment ce qui fait bien plus que s’il s’agissait d’une scène CG ou d’un moment parfait créé en 3D. C’est vraiment la disparité des deux qui vient à votre cerveau, qui rassemble tout cela, et c’est en quelque sorte cette conviction de créer ces souvenirs qui nous a amenés à aller plus loin que la simple capture sur Vision Pro, et certainement à l’amener sur iPhone – ce que nous ‘ Nous sommes tellement excités – mais aussi par la conception de ce puissant écosystème spatial et de ce flux de travail final que nous sommes ravis de proposer à davantage de personnes et à davantage de créateurs de contenu.

Un souvenir authentique

Il y a eu récemment de nombreuses discussions sur la photographie, la mémoire et la façon dont l’IA peut y jouer un rôle. Après avoir introduit des fonctionnalités d’IA dans son nouveau smartphone, un dirigeant de Samsung a affirmé que la photo n’existait pas. Après que Google ait lancé ses nouveaux téléphones dotés d’IA, il a déclaré que nous, en tant qu’utilisateurs, devrions être plus préoccupé par ce qu’un souvenir nous fait ressentir que par sa réalité.

Apple a adopté une position différente, déclarant qu’elle souhaite que les photos restent fidèles à la réalité, à la façon dont quelque chose s’est réellement produit.

« Il n’y a rien de plus authentique que d’enregistrer un souvenir dans l’espace. Je pense que l’expression la plus complète de l’enregistrement authentique d’un souvenir est lorsque vous enregistrez quelque chose dans l’espace », explique Huff.

Même en utilisant visionOS pour transformer une photo existante en espace, Apple le fait en conservant l’intégrité de la capture originale.

« Nous utilisons toujours les pixels d’origine de cette image. Nous ne créons rien qui n’était déjà présent dans l’image. Nous créons une carte de profondeur, mais elle contient toujours tous les pixels d’origine. Encore une fois, c’est très authentique par rapport à l’image originale. C’est l’image originale, juste projetée dans un plan 3D », poursuit Huff. « Nous pensons qu’un moment, une photographie ou une vidéo est une célébration d’un moment. »

La vision d’Apple de l’avenir de la photographie

La sensation de voir une photo dans l’espace – une sensation que Sorrentino admet difficile à imaginer jusqu’à ce qu’une personne essaie un Vision Pro – est une sensation qui, selon Apple, est l’avenir de la photographie. L’entreprise y croit tellement qu’elle modifie ses perspectives pour y répondre.

« Nous avons investi énormément dans la création de la technologie, du matériel et de l’expérience utilisateur incroyables qu’est Vision Pro, mais pour créer cet écosystème spatial de vidéo et de photographie, presque toutes les équipes d’Apple y touchent à ce stade », a déclaré Huff.

« Tout, de l’équipe Final Cut à l’équipe WebKit, en passant par toutes les équipes que vous attendez sur Vision Pro, en passant par l’équipe photos, l’équipe d’ingénierie de la caméra, l’équipe d’ingénierie du matériel de la caméra qui a fait l’impossible de déplacer les modules de la caméra. pour s’adapter à cela. Il y a des tonnes d’équipes qui sont investies et je pense que cela montre que nous investissons littéralement notre argent dans cet avenir parce que nous pensons que c’est si important », poursuit-elle.

Huff explique que Safari devient plus spatial sur Vision Pro et qu’à partir de la fin de l’année, les développeurs Web pourront facilement ajouter des photos et des vidéos spatiales à leurs sites Web, ce qui améliore considérablement l’expérience de navigation sur le Web sur Vision Pro.

« Et ce qui est cool, c’est qu’ils sont tous fongibles en ressources 2D », ajoute Huff. « Ainsi, les gens, vos lecteurs 2D sur un MacBook Pro, pourront toujours voir la photo et la vidéo. Ce sera juste en 2D.

Sorrentino et Huff ont tous deux fortement souligné qu’Apple croyait fermement en cet avenir consistant à profiter des photos, c’est pourquoi la société estime que si vous utilisez un iPhone capable de capturer des photos spatiales, vous devriez le faire même si vous n’en avez pas. moyen de les visualiser dans l’espace pour le moment. Ils croient fermement que les utilisateurs d’iPhone d’aujourd’hui seront reconnaissants de ces informations spatiales à l’avenir.

L’iPhone 16, la dernière série d’Apple, peut bien sûr prendre des photos et des vidéos spatiales, mais une chose qui est peut-être passée inaperçue est que les iPhone 15 Pro et Pro Max ont acquis la possibilité de filmer des vidéos spatiales avec iOS 18.1.

« Nous essayons de rendre le plus grand nombre possible d’iPhones disponibles », explique Sorrentino.

« Je pense que notre travail, en particulier du côté de la conception et de l’ingénierie, consiste simplement à nous assurer que nous proposons des expériences agréables. »

« L’autre chose que je dirais est l’idée selon laquelle nous reconnaissons la réalité selon laquelle la plupart des gens profitent toujours de leur contenu en 2D. C’est pourquoi les vidéos spatiales sont réalisées avec beaucoup de soin afin que vous puissiez les partager avec d’autres personnes qui se trouvent toujours sur des plates-formes plates. Même chose avec les photos de visages », dit Huff.

« Si vous prenez une photo spatiale, vous obtenez également une image fixe haute résolution de 24 mégapixels. Vous obtenez également une photo en direct. Et nous sommes également, si vous capturez une photo d’une personne ou d’un animal de compagnie, capturons cette carte de profondeur de portrait afin que vous puissiez ensuite en faire une photo de portrait et la publier. Vous obtenez donc tout cela d’un coup. Vous n’avez donc pas à faire ces compromis.

« Nous sommes investis dans des idées qui résonnent émotionnellement chez les gens, et nous savons que certaines de ces choses prennent un peu de temps et nous voulons investir dans des choses qui semblent excitantes, créatives et émotionnellement connectées », a déclaré Sorrentino.

« Donc, pour nous, cela correspond tout à fait à la façon dont Apple fait les choses depuis très longtemps. Je serais donc curieux d’y revenir plus tard et de voir si les gens y sont émotionnellement connectés comme nous l’espérons certainement.

Sorrentino dit que les médias spatiaux sont évidemment quelque chose qui lui tient à cœur. Mais il explique qu’il ne s’agit que d’un fil conducteur qui s’étend d’un réseau où au centre se trouve simplement l’idée de créer quelque chose qui apporte de la joie aux gens.

«Je pense que notre travail, certainement du côté de la conception et de l’ingénierie, consiste simplement à nous assurer que nous proposons des expériences agréables qui suscitent l’enthousiasme des gens, qui veulent l’essayer et qui veulent en parler à leurs amis et à leur famille. Tant que nous créons de délicieuses expériences de connexion, nous nous sentons vraiment bien de faire avancer ce projet. Et encore une fois, c’est le premier jour, nous avons une longue course devant nous, mais c’est une course à laquelle nous sommes vraiment excités de participer.

Crédits image et vidéo : Pomme