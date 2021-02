GENÈVE (AP) – Les délégués des parties opposées de la Libye lancent lundi une réunion de cinq jours pour choisir un Premier ministre par intérim et un conseil de présidence composé de trois personnes, dans une tentative cruciale de réunir ce pays riche en pétrole en difficulté avant les élections de décembre .

Le Forum de dialogue politique libyen, comprenant des envoyés de toute la Libye, se réunit sous la médiation de l’ONU dans un site non divulgué à l’extérieur de Genève dans l’espoir de stabiliser un pays en grande partie sans loi depuis la chute et le meurtre de Moammar Kadhafi en 2011.

Le rassemblement, qui s’appuiera sur une liste de candidats convenue, met fin à un processus entamé à Berlin en janvier 2020 pour un pays d’Afrique du Nord embourbé dans l’ingérence internationale et des poches de violence malgré un cessez-le-feu.

Le processus de vote se déroule sous la médiation de la représentante spéciale par intérim du secrétaire général de l’ONU pour la Libye, Stephanie Williams. L’autorité intérimaire qui sera choisie cherchera à reconstruire les institutions de l’État et à mener la Libye à des élections nationales le 24 décembre.

Les factions belligérantes ont également convenu qu’un référendum national serait organisé sur les dispositions constitutionnelles, jetant les bases juridiques du vote de décembre.

Le forum de 75 membres représente les trois principales régions de l’ancienne Libye, la Tripolitaine à l’ouest, la Cyrénaïque à l’est et le Fezzan dans le sud-ouest de la Libye – chacune devant être représentée au conseil présidentiel de trois membres. Le premier ministre doit être choisi en recueillant 70% des voix.

Vingt-quatre candidats se présentent aux postes du conseil présidentiel. Il s’agit notamment d’Aguila Saleh, présidente de la Chambre des représentants basée à l’est, Khaled al-Meshri, chef du Conseil suprême d’État du gouvernement basé à Tripoli.

Parmi les candidats au conseil présidentiel figure le plus haut juge libyen Mohammed al-Hafi, dont la candidature a suscité la controverse. L’Association des juges du pays a dénoncé cette décision, affirmant samedi qu’il aurait dû se retirer avant de se présenter,

Vingt et un candidats sont en lice pour le poste de Premier ministre, dont Fathi Bashaga, le puissant ministre de l’Intérieur à Tripoli, et Ahmed Meitig, vice-premier ministre du gouvernement soutenu par l’ONU.

Jeudi, Williams a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que le rassemblement constituait «un cycle décisif de pourparlers intra-libyens».

Le même jour, les États-Unis ont appelé la Russie, la Turquie et les Émirats arabes unis à mettre un terme à leurs interventions militaires dans le pays, comme cela a été demandé dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu qui s’est largement tenu ces derniers mois.

L’accord de cessez-le-feu, signé en octobre, prévoyait le départ des forces étrangères et des mercenaires de Libye dans les trois mois. Mais jusqu’à présent, aucun progrès n’a été réalisé à ce sujet.

Williams a déclaré en décembre qu’il y avait au moins 20 000 combattants et mercenaires étrangers en Libye, et a mis en garde contre une «crise grave» alors que les armes continuent d’affluer dans ce pays d’Afrique du Nord.

Depuis le soulèvement de 2011 soutenu par l’OTAN et évincé de Kadhafi, la Libye est dans la tourmente et divisée entre des administrations rivales à l’est et à l’ouest, chacune soutenue par un éventail de milices et de puissances étrangères.

La Turquie est le principal patron du gouvernement soutenu par l’ONU à Tripoli, la capitale, tandis que l’Égypte, la Russie et les Émirats arabes unis soutiennent les forces du commandant militaire Khalifa Hifter – qui dirige la majeure partie de l’est et du sud.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les Libyens faisaient un «effort remarquable pour se rassembler» et a déclaré qu’il était crucial pour les forces étrangères de se retirer.

Magdy a rapporté du Caire.