L’avenir de la légalisation de la marijuana pourrait être un monopole

En octobre dernier, lorsque le président Biden a annoncé qu’il prendrait des mesures pour réviser les lois américaines sur la marijuana et pardonner aux personnes reconnues coupables de simple possession de marijuana au niveau fédéral, il semblait à première vue que le pendule oscillait enfin dans la direction que les défenseurs de la légalisation du cannabis avaient fait défaut depuis des décennies.

Il n’a pas fallu longtemps aux critiques pour souligner rapidement, cependant, que l’appel de Biden à revoir la classification du cannabis – actuellement une drogue illégale de l’annexe 1 sans usage médical, à égalité avec l’héroïne et le LSD – contenait un écueil flagrant pour ceux qui soutenir la légalisation : Selon les défenseurs, la déclassification complète de la marijuana est la seule voie à suivre pour un marché légal du cannabis. Reclasser ou simplement déclasser la marijuana à l’annexe 2, 3 ou 4 ? Cela placerait le cannabis au niveau de drogues telles que l’oxycodone, la kétamine ou le Valium – et renverserait tout espoir de vente récréative.

Ce fut une année tumultueuse pour la réforme de la politique du cannabis en Amérique, avec des conflits d’intérêts en guerre sur l’une des industries à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Les ventes légales de marijuana devaient atteindre 33 milliards de dollars d’ici la fin de 2022, en grande partie tirées par de nouveaux marchés destinés aux adultes dans plusieurs États, mais le cannabis reste illégal en vertu de la loi fédérale et des milliers de personnes sont toujours en prison pour des infractions liées à la marijuana. .

Dans ce contexte, une tendance surprenante est en train d’émerger : pousser et tirer parmi les défenseurs pro-cannabis qui disent que la légalisation n’est peut-être pas la bonne décision après tout – ou du moins pas la façon dont elle se présente. Leur souci ? Qui bénéficiera réellement d’une industrie sous réglementation fédérale.

Si le cannabis est reprogrammé en vertu de la loi sur les substances contrôlées, réglementant la marijuana en tant que médicament, cela pourrait, s’inquiètent les défenseurs, permettre à Big Pharma de contrôler le marché. Et s’il est légalisé au niveau fédéral, certains craignent également que des conglomérats comme Amazon ne dominent rapidement une industrie nationale de la marijuana destinée aux adultes.

Certains militants ont déjà commencé à tenter de ralentir ou d’arrêter la législation de légalisation, pas plus tard que lors des élections de mi-mandat en novembre. Les défenseurs progressistes du cannabis se sont opposés à la mesure de légalisation de l’Arkansas, numéro 4, qui était financée principalement par l’industrie du cannabis médical, affirmant qu’elle aurait permis aux entreprises de marijuana médicale existantes de contrôler le marché de l’utilisation par les adultes et récompensé les partisans de la mesure en limitant les nouveaux concurrents.

Les critiques ont également souligné le manque de dispositions d’équité sociale de la mesure, destinées à garantir que les personnes de couleur et les personnes condamnées pour des délits liés à la marijuana auraient la possibilité de participer à l’industrie légale. Le numéro 4 n’aurait pas effacé les dossiers des infractions passées liées au cannabis, mais aurait plutôt canalisé un pourcentage du produit de l’impôt vers les forces de l’ordre.

En fin de compte, même si un sondage a montré que la plupart des électeurs de l’Arkansas étaient favorables à la légalisation en septembre, 56 % ont voté contre la mesure le jour du scrutin.

“Je suis pro-réglementation”, a déclaré à Vox Tyler McFadden, membre du conseil d’administration du groupe de réforme du cannabis BOWL PAC et ancien associé politique de l’Organisation nationale pour la réforme des lois sur la marijuana. « C’est une question de sécurité. Cependant, lorsque la réglementation se résume à qui peut gagner de l’argent, cela pose un problème.

McFadden dit qu’elle croit que le report de la marijuana en vertu de la loi fédérale remplirait les coffres des compagnies pharmaceutiques tout en ne faisant rien pour remédier aux dommages que des décennies d’interdiction ont causés, en grande partie aux personnes et aux communautés de couleur par une application disproportionnée et discriminatoire des lois sur les drogues. “Le rééchelonnement ne fait que mettre de l’argent dans les poches des personnes déjà riches – des personnes qui n’ont jamais eu à faire face à l’incarcération ou à un maintien de l’ordre agressif”, dit-elle. “La communauté de plaidoyer est solide : elle doit être déprogrammée.”

L’artiste et activiste Brian Box Brown est le créateur de Nation de légalisation, une bande dessinée visant à éduquer les gens sur les complexités de l’industrie émergente du cannabis légal. Une bande commence par un panneau qui dit : « La légalisation du cannabis nous offre une place au premier rang […] voir un marché monopolisé.

Les plafonds sur les licences commerciales de cannabis comme celui proposé par les législateurs de l’Arkansas gagnent en popularité et limitent l’entrée aux quelques personnes capables d’obtenir des permis coûteux, cédant la part du lion de l’industrie du cannabis aux grandes entreprises et aux opérateurs multi-états, Brown et d’autres dire. Il dit qu’il est facile de comprendre pourquoi certaines factions pro-cannabis sont également anti-légalisation. « Lorsqu’un projet de loi comme celui-là est adopté, il doit y avoir des années de réforme pour permettre au marché de s’ouvrir aux petites entreprises. Je pense que c’est le refoulement : nous connaissons le résultat. Je veux la légalisation, mais pas ce type.

Les réformateurs sont également mécontents de la position de certains opérateurs médicaux multi-états selon laquelle la marijuana est une drogue dangereuse et devrait être fortement contrôlée, dit Brown. « Les MSO veulent que le cannabis soit légalisé, mais ils utilisent la stigmatisation qui l’entoure pour créer des marchés monopolistiques. Les législateurs diront: “Nous devons réglementer cela fortement et le limiter à ces six personnes qui savent ce qu’elles font.” Les sociétés de cannabis utilisent cela à leur avantage.

Cela fait près d’une décennie depuis la première fois qu’une majorité d’Américains ont soutenu la légalisation du cannabis. Le soutien a depuis augmenté dans presque tous les coins; selon une enquête du Pew Research Center d’avril 2021, 88% des adultes américains sont favorables à une forme de légalisation. Vingt et un États ont maintenant de la marijuana récréative légale, et avec l’annonce de Biden, il semble que ce n’est qu’une question de temps avant que le gouvernement fédéral abroge l’interdiction de la marijuana (bien qu’il y ait une myriade de questions à régler, des réglementations bancaires aux agences qui devraient réglementer cannabis à savoir si les radiations automatiques doivent être incluses).

Dans la pratique, la légalisation du cannabis s’est avérée fragmentaire et parfois décevante pour les réformateurs pro-pot. McFadden désigne le programme de légalisation naissant de Virginie comme un récit édifiant. Seules quatre sociétés de cannabis sont autorisées à servir l’État ; tous les quatre appartiennent à des conglomérats extérieurs à l’État. Les petites entreprises et les entrepreneurs locaux sont pour la plupart exclus de la participation à l’industrie. « À mon avis, Virginia a vraiment merdé, parce que [the law] est très spécifique aux intérêts des entreprises », déclare McFadden.

En plus de la Safe and Fair Enforcement (SAFE) Banking Act – qui a été exclue du dernier projet de loi sur les dépenses du Congrès, au grand désarroi des défenseurs du cannabis – plusieurs textes législatifs sont mis en avant dans l’espoir qu’un effort bipartite légalisera le cannabis à niveau fédéral dans les prochaines années. Le projet de loi le plus récent à l’étude, la loi PREPARE (Preparing Regulators Effectively for a Post-Prohibition Adult Use Regulated Environment), ordonne au procureur général d’élaborer un cadre réglementaire pour le moment où le gouvernement fédéral légalisera la marijuana.

En 2021, Amazon a annoncé son soutien à la légalisation fédérale de la marijuana et la fin des tests de dépistage de drogue de ses employés pour le cannabis. Les partisans de la réforme ont célébré la politique, mais elle a également soulevé des questions quant à savoir si l’entreprise s’apprête à dominer l’industrie dès que le cannabis sera légal en vertu de la loi fédérale. (Un représentant de l’entreprise a déclaré au Washington Post au début de cette année que la vente de cannabis n’était pas l’objectif de l’entreprise et que son intérêt pour la légalisation du cannabis était d’aider à élargir son bassin d’embauche.)

Si le gouvernement fédéral légalise le cannabis, les législateurs devraient se méfier de la monopolisation par les entreprises nationales, déclare Shaleen Title, directeur général du groupe de réflexion sur la politique du cannabis Parabola Center. Title est l’auteur d’un article sur la prévention des monopoles sur le marché de la marijuana, décrivant comment la domination des grandes entreprises est une menace pour l’industrie du cannabis existante. Elle écrit que “la récente vague de consolidation du marché et les barrières élevées à l’entrée pour les petits acteurs préfigurent un futur marché national contrôlé par seulement une poignée d’entreprises”.

Title prévient que les compagnies de tabac et d’alcool jettent discrètement les bases dans l’espoir de contrôler le marché légal du cannabis. Prenons, par exemple, la Coalition à but non lucratif pour la politique, l’éducation et la réglementation en matière de cannabis (CPEAR), dont l’objectif est de « proposer un cadre réglementaire fédéral complet pour le cannabis ». Ce groupe est financé par plusieurs marques de tabac et d’alcool, dont Altria, la société mère de Philip Morris USA ; la société Molson Coors Beverage; Constellation Brands, le conglomérat derrière Corona et Modelo ; et l’Association nationale des dépanneurs, entre autres. La coalition est dirigée par des experts respectés de l’industrie du cannabis, dont le directeur exécutif Andrew Freedman, ancien tsar du cannabis du Colorado, et la conseillère principale Shanita Penny, ancienne présidente de la Minority Cannabis Business Association.

La combinaison du financement des compagnies de tabac et d’alcool et de la liste d’experts politiques influents de la coalition dans le domaine du cannabis inquiète certains chiens de garde de l’industrie quant à l’effet que le groupe pourrait avoir en faveur des grandes entreprises. Des études montrent que l’industrie du tabac a l’habitude de cibler les jeunes fumeurs et les communautés marginalisées, en particulier les communautés noires. Si Big Tobacco influence la politique fédérale en matière de cannabis, ce serait un scénario apocalyptique pour les partisans de la réforme de la marijuana préoccupés par des questions telles que la réduction des méfaits, dit Title. Les compagnies de tabac «mentent au public, manipulent la recherche et cachent les méfaits de leurs produits. Nous ne voulons pas d’eux en charge de la santé publique.

Malgré les inquiétudes quant au fait que la légalisation fédérale pourrait finir par mal tourner si les intérêts des entreprises l’emportent, Brown dit qu’il pense que les réformateurs devraient se sentir encouragés à aller de l’avant à toute vitesse tout en tirant les leçons des échecs à aborder l’équité sociale et les réformes de la justice pénale au niveau des États. “Tant que [we] avoir la bonne vision de ce que devrait être la légalisation, il devrait être moins difficile de créer un marché équitable », dit-il. Il désigne le Canada comme une feuille de route possible pour la réglementation fédérale aux États-Unis. « Ils ont rencontré tous les problèmes dont nous parlons », dit Brown. “Mais il semble qu’il n’y ait aucune communication avec les législateurs canadiens, et presque aucune communication d’un État à l’autre.”

McFadden dit que les partisans de la réforme continueront d’aller de l’avant quoi qu’il arrive. « Je ne pense pas qu’une législation qui fait sérieusement l’objet d’un débat en ce moment soit un pas dans la mauvaise direction », dit-elle. « Nous n’en voulons à personne qui se méfie du mouvement fédéral. Il s’agit de s’assurer que nous prenons des mesures sur la bonne voie. Il y a des milliers de personnes enfermées en ce moment pour de petites quantités de possession ou de distribution ou d’attirail. Ces personnes ont besoin d’être à la maison avec leur famille, de contribuer à notre économie et de vivre leur vie sans avoir à faire face au spectre d’un casier judiciaire, dont les conséquences collatérales amènent effectivement les gens à vivre une vie qu’ils n’auraient peut-être pas imaginée et qu’ils ne méritent pas. Nous nous concentrons sur l’avenir car nous devons faire passer ces radiations.

“Nous prenons des mesures chaque jour pour un avenir meilleur”, poursuit McFadden. “Ce n’est peut-être pas demain, ce n’est peut-être même pas l’année prochaine, mais tant que nous faisons quelque chose maintenant, nous l’atteindrons plus rapidement que si nous restions ici à nous tourner les pouces, attendant que quelque chose se produise sans rien y faire. »

Brown soutient que les législateurs peuvent élaborer des politiques efficaces en matière de cannabis, en particulier lorsqu’ils écoutent des militants plutôt que des lobbyistes et des groupes d’intérêts spéciaux. « Nous devons reconnaître les choses qui fonctionnent et cesser de répondre aux souhaits des entreprises. C’est une toute nouvelle industrie. Il sera probablement corrompu avec le temps, mais nous n’avons pas à commencer par la corruption.