L’avenir de la fabrication est itératif, collaboratif et axé sur les données

Transformation axée sur les données

Une autre pratique clé de la transformation numérique consiste à intégrer l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) pour automatiser, ou du moins rationaliser et simplifier, le développement de produits. Chez Raytheon, les équipes exploitent l’ingénierie basée sur des modèles pour prédire les interactions fluides, structurelles et thermiques complexes dans les systèmes de missiles afin que les ingénieurs puissent mieux comprendre comment un produit fonctionnera à des vitesses hypersoniques. Mais n’importe quelle industrie peut utiliser l’IA et le ML pour aider les équipes à faire des choix de conception meilleurs et plus intelligents et, en fin de compte, de meilleurs produits et expériences pour les clients et les utilisateurs finaux.

La technologie de traitement du langage naturel, une branche de l’IA qui entraîne les machines à comprendre la parole et l’écriture humaines, par exemple, peut tout améliorer, des opérations de support client aux descriptions de produits de commerce électronique. L’IA et le ML peuvent également être utilisés pour rationaliser et automatiser les opérations d’entrepôt ainsi que la saisie et le traitement des données. Au début de la pandémie, certaines banques se sont appuyées sur l’automatisation des processus robotiques alimentée par l’IA pour répondre à l’afflux massif de demandes du programme de protection des chèques de paie et déposer rapidement des soumissions au gouvernement américain.

Un objectif central de nombreuses transformations numériques est de connecter les données stockées dans toute l’organisation, ce qui facilite leur découverte, leur accès et leur exploitation. Ceci est souvent réalisé via un modèle de données fédérées, une approche de la gestion des données qui crée une vue centralisée des données de l’organisation, bien qu’elles résident dans des emplacements disparates. En alignant les données qui étaient auparavant cloisonnées tout en les stockant à leur source, la fédération de données offre un accès simple à des données à jour, permettant à diverses équipes de collaborer tout au long des processus de développement, de fabrication et de test.

Dans des entreprises comme Raytheon, où la sécurité et la sûreté sont une préoccupation majeure, les données doivent être organisées et protégées par un pare-feu pour garantir que seules les personnes disposant d’un accès approprié peuvent consulter les informations classifiées. Mais une fois mise en œuvre, une architecture de données moderne a également aidé les équipes de Raytheon à naviguer dans une chaîne d’approvisionnement mondiale qui continue de faire face aux défis causés par la pandémie et les conflits politiques en cours.

« Nous avions des données stockées dans plusieurs systèmes. Il y avait des données dans notre système d’approvisionnement et des données dans notre système de gestion des risques. Il y avait des données stockées dans l’horaire principal de chaque programme », explique Gundrey. “Désormais, notre équipe de la chaîne d’approvisionnement est en mesure de rassembler toutes ces données et d’utiliser l’IA et le ML pour mieux prévoir les délais d’approvisionnement des matériaux et nous aider à mieux planifier les activités de notre programme.”

Ces technologies transformatrices et ces données essentielles peuvent toutes être liées via un « fil numérique », une architecture de communication qui traverse le processus de fabrication. En capturant et en diffusant des données tout au long du cycle de vie du produit, le fil numérique intègre des technologies numériques disparates dans une vue holistique. Les personnes et les processus restent bien sûr au cœur de cette transition. Comme le dit Gundrey, “Je veux que les gens sachent que pendant que nous construisons ce fil numérique, tout tourne autour des personnes et des processus de travail qui l’accompagnent.”

Les avantages de la transformation numérique

Pour les entreprises d’aujourd’hui, les avantages de la transformation numérique sont considérables. En plus de connecter et d’accélérer le cycle de développement de produits et de fournir aux équipes des données plus riches et plus pertinentes, cela peut également aider à réduire les risques.

Au niveau de l’entreprise individuelle, cela pourrait signifier réduire le risque de décevoir un utilisateur final, car la méthodologie agile a aidé les équipes à identifier les problèmes potentiels au début du processus de conception. L’utilisation de ces approches itératives et collaboratives donne aux équipes la capacité de s’attaquer aux problèmes de conception complexes dès le début, évitant ainsi le risque de retouches coûteuses ultérieurement, et donne aux responsables une meilleure prévoyance sur la manière dont les composants distincts fonctionneront ensemble.