L’avenir de la bibliothèque du Michigan incertain à cause du volet matériel LGBTQ

JAMESTOWN TOWNSHIP, Michigan (AP) – Une bibliothèque de l’ouest du Michigan a fait face à un avenir incertain jeudi après qu’un rabat sur le matériel LGBTQ sur ses étagères a conduit à l’échec du renouvellement d’un millage de taxe foncière qui finance la majeure partie de son budget.

La bibliothèque de Patmos dans le canton de Jamestown à l’extérieur de Grand Rapids perdra 84 % de son budget annuel de 245 000 $ avec l’échec du renouvellement du millage lors des élections primaires de mardi, a déclaré Larry Walton, président du conseil de la bibliothèque. Le millage a échoué avec 1 905 votes contre 1 142 votes pour.

Un petit groupe de résidents conservateurs a fait campagne contre le renouvellement parce que la bibliothèque a refusé de retirer tout le matériel LGBTQ, a déclaré Walton lors d’un entretien téléphonique avec l’Associated Press.

“Ils protestent contre tous les livres LGBTQ qui sont sur nos étagères”, a déclaré Walton. Ils veulent qu’il interdise les livres, a-t-il dit, “ce qui est inacceptable”.

“Nous, le conseil, n’interdirons pas les livres”, a déclaré Walton.

Cody Newhouse, qui a voté contre le millage, a déclaré à WOOD-TV que même si les livres sont placés dans la section adulte de la bibliothèque, les enfants peuvent toujours y accéder.

“Ce ne sont que les trucs LGBTQ qui me dérangent, avec mes enfants en particulier”, a déclaré Newhouse. « Si vous êtes plus âgé, prenez votre propre décision, c’est très bien. Mais avec les plus jeunes, je pense simplement que cela devrait être loin d’eux.

Walton a déclaré qu’il ne savait pas quand les dollars du millage s’épuiseraient. Il a déclaré que le conseil devait examiner ses revenus et ses dépenses et envisager ses futurs mouvements, y compris la recherche d’un nouveau millage lors d’une future élection.

“Je suis optimiste que nous surmonterons l’obstacle que le groupe conservateur nous a lancé”, a-t-il déclaré.

