L’avenir de la bataille de l’avortement aux États-Unis : pensez aux pilules, pas aux cliniques

Pendant des décennies, nous avons vu la bataille de l’avortement en termes de cliniques physiques : des manifestants à l’extérieur, des mesures de sécurité à l’intérieur, des efforts juridiques pour les fermer.

Préparez-vous à une nouvelle réalité : l’avenir de l’avortement se présente de plus en plus sous forme de pilule.

Ces pilules sont prises à domicile et leur demande a augmenté ces dernières années, à mesure que les procédures d’avortement traditionnelles déclinent.

Si la Cour suprême des États-Unis annule Roe v. Wade, attendez-vous à une lutte sur plusieurs fronts concernant les pilules abortives : comment elles sont prescrites, où elles sont prescrites, comment elles sont expédiées.

Les premiers coups de feu légaux ont déjà été tirés. Juste cette semaine, Connecticut passé une facture à protéger ses médecins qui rédigent des ordonnances en ligne pour des patients hors de l’État.

Le Canada pourrait devenir un front dans la bataille alors que les fournisseurs d’avortement à la recherche de pilules à l’extérieur des États-Unis ont commencé à chercher des fournisseurs dans le nord.

“Cette [is a] nouvelle ère dans laquelle nous entrons”, a déclaré Amanda Allen, avocate principale et directrice du Lawyering Project, basé à New York, qui œuvre pour garantir l’accès à l’avortement.

“C’est un nouveau territoire juridique. Il existe de nombreuses théories non testées et de nombreuses façons de résoudre ces problèmes que nous n’avons pas encore eu à utiliser, franchement.”

La théorie juridique sera confrontée à une nouvelle réalité si la Cour suprême des États-Unis annule le droit à l’avortement, avec deux douzaines d’États prêts à en suspendre l’accès.

Dans le processus, nous verrions l’accélération d’un changement existant.

La chirurgie d’avortement traditionnelle a chuté à son plus bas niveau historique aux États-Unis. Pendant ce temps, l’utilisation de l’avortement médicamenteux – en utilisant deux pilules, prises successivement – a décollé.

Une étape a été franchie pendant la pandémie, alors que les gens réduisaient leurs déplacements et commençaient à rechercher des services à domicile, y compris des ordonnances médicales en ligne.

Exemples de questions juridiques inconnues

Pour la première fois, les pilules sont devenues la principale méthode d’avortement aux États-Unis, 20 ans après leur première approbation par la Food and Drug Administration (FDA).

Ce médicament à usage domestique a été utilisé dans environ 54 % des cas d’avortement en 2020, selon les sondages par le Guttmacher Institute, un groupe de recherche pro-choix.

Cette nouvelle réalité signifie de nouvelles tensions juridiques.

Il faudra des années pour résoudre de tels différends si les États rouges interdisent l’avortement et les pilules abortives – seulement pour découvrir qu’ils ne peuvent pas arrêter l’expédition de pilules.

Voici un exemple. Que diront les tribunaux si un État rouge cherche à empêcher une agence fédérale, le service postal américain, d’expédier des pilules parfaitement légales aux États-Unis et approuvées par le gouvernement fédéral ?

La prédiction d’un professeur de droit à l’Université de Chicago : ces États anti-avortement ne parviendront pas à faire grand-chose.

“Je ne pourrai pas” l’arrêter

Gerald Rosenberg a déclaré que les pilules abortives sont pratiquement imparables et il s’attend à ce qu’elles remplissent la majeure partie du vide laissé par les cliniques fermées.

“Ils ne pourront pas [stop] », a déclaré Rosenberg, auteur de The Hollow Hope : les tribunaux peuvent-ils apporter un changement social ?, un livre qui sera bientôt mis à jour sur la question de savoir si les tribunaux peuvent stimuler la réforme sociale.

“Je dirais que la capacité des États à contrôler l’entrée de ces drogues dans leurs États est négligeable. Il suffit de penser à quel travail formidable les États ont fait pour empêcher la cocaïne d’entrer.”

Il a qualifié de tâche impossible de trouver les véhicules et les colis apportant les pilules : “Est-ce que l’Alabama va arrêter toutes les voitures avec des plaques d’immatriculation hors de l’État et les fouiller ? Non. C’est tout simplement absurde.”

Le Dr Shelly Tien remet à une patiente un médicament provoquant l’avortement à la clinique de santé Trust Women à Oklahoma City, le 6 décembre 2021. (Evelyn Hockstein/Reuters)

Sa prédiction s’accompagne toutefois d’une mise en garde. Les pilules ne peuvent pas entièrement remplacer l’avortement chirurgical, car elles ne sont approuvées que pendant les 10 premières semaines de grossesse, quand la plupart, mais pas tout les avortements se produisent traditionnellement.

Les pilules – mifépristone et misoprostol – coûtent plusieurs centaines de dollars et différents études avoir trouvé ils ont travaillé jusqu’à 99,6 % du temps, avec une hospitalisation ou d’autres effets indésirables graves inférieurs à 1 %.

Premiers exemples de combat juridique à venir

D’autres sont moins sûrs de ce qui les attend.

Christie Pitney s’attend à une lutte sur tous les fronts imaginables, anticipant que les opposants à l’avortement essaieront de restreindre les déplacements entre les États et de vérifier les colis postaux. Elle est infirmière sage-femme certifiée avec Aid Access, une clinique virtuelle qui propose des consultations en ligne et des prescriptions de pilules abortives.

“Le mouvement anti-avortement a une histoire d’essayer des choses, et d’essayer des choses – et des choses qui semblent folles et des choses qui semblent ne pas coller. Parce que quand ils continuent avec cet assaut, finalement quelque chose colle”, a déclaré Pitney.

“C’est ce que nous voyons en ce moment avec ce [Supreme Court] décision. Je voudrais donc dire que je suis confiant, mais il y a un doute dans mon esprit qu’ils ne trouveront pas un moyen de contourner cela.”

Nous avons eu un premier aperçu des contours du concours à venir. Après l’entrée en fonction du président Joe Biden, la FDA américaine autorisé patients de recevoir les pilules par la poste.

Cela a permis aux femmes d’y accéder plus facilement dans les zones rurales éloignées et les endroits sans prestataires d’avortement à proximité.

Les États bleus ont également envisagé une législation, comme celle du Connecticut, qui interdira aux agences d’État de coopérer avec d’autres États qui tentent d’enquêter sur les médecins qui prescrivent l’avortement.

États bleus ou rouges

Les États rouges, quant à eux, ont intensifié restrictions : tandis que 33 États disent que les médicaments abortifs doit être fourni par un médecin agréé 19 , soit restreindre l’utilisation de la télésanté, soit exiger que le médecin soit physiquement présent lors de la prescription des médicaments.

D’autres défis arrivent.

REGARDER | Les États-Unis se préparent aux retombées de la décision Roe contre Wade :

Les États-Unis se préparent aux retombées de la décision Roe contre Wade Alors que les militants se cachent devant la Cour suprême des États-Unis et que les législateurs réfléchissent aux prochaines étapes, beaucoup se préparent à une décision de justice sur le point d’annuler Roe v. Wade, qui protège le droit à l’avortement aux États-Unis depuis 1973. 3:12

Le Texas a passé l’année dernière un droit cela pourrait emprisonner et amende toute personne qui fournit des pilules abortives par télésanté ou par la poste. Missouri considéré un projet de loi pour rendre illégal d’aider quelqu’un à quitter l’État pour un avortement.

Les fournisseurs d’avortement cherchent à l’extérieur du pays pour la sécurité de l’approvisionnement.

Aid Access a des cliniciens aux États-Unis pour les patients dans certains États, et un opération en Europe rédiger des prescriptions pour des états plus restrictifs. L’opération à l’étranger s’approvisionne en pilules auprès d’une pharmacie indienne, ce qui prend beaucoup plus de temps pour l’expédition aux États-Unis, jusqu’à deux ou trois semaines.

Pour une voie d’approvisionnement plus rapide, certains fournisseurs lorgnent sur le pays voisin : le Canada.

Qui contacte le Canada

Les groupes qui défendent l’accès aux pilules abortives ont contacté les pharmacies canadiennes en tant que partenaires potentiels, a déclaré Elisa Wells, cofondatrice de l’un de ces groupes, Régime C .

Ils n’ont pas encore réussi.

“Ils sont intéressés”, a déclaré Wells à propos des pharmacies canadiennes. “Mais ils essaient de comprendre comment ils peuvent le faire en conformité avec les réglementations qui les lient.”

Pitney, d’Aid Access, a décrit des conversations similaires avec des pharmacies canadiennes.

“[They cite] inquiétude au sujet de la légalité, de la possibilité d’envoyer du courrier aux États-Unis », a-t-elle déclaré. « S’il y avait une pharmacie canadienne qui était disposée et capable de travailler avec nous, nous serions absolument en mesure d’utiliser leur aide.

Un militant pro-choix brandit une pancarte lors d’un rassemblement devant la Cour suprême des États-Unis à Washington, DC, mardi. (Alex Wong/Getty Images)

L’angle international soulève la question de savoir ce qui se passerait si un État américain cherchait à poursuivre un fournisseur étranger.

Pitney a déclaré qu’elle doutait que les États-Unis poursuivent avec succès un étranger et cite l’expérience de sa propre organisation. L’opération étrangère d’Aid Access envoie des pilules aux États-Unis depuis plusieurs années ; il a reçu un cesser et s’abstenir lettre de la FDA, et a également poursuivi la FDA pour avoir saisi des expéditions – et elle est toujours debout.

“Je me sens en confiance”, a-t-elle déclaré.

Rosenberg doute également que les États-Unis demandent l’extradition, sur la base de sa propre lecture de ce qui est mentionné – et non mentionné – dans le Traité d’extradition entre le Canada et les États-Unis qui, note-t-il, est entre deux gouvernements fédéraux.

“Le traité d’extradition est entre les États-Unis et le Canada – pas entre l’État de l’Alabama et le Canada”, a-t-il déclaré. “[Extradition] semble peu probable.”

Ajoutez cela à la liste des questions non résolues, alors que nous naviguons sur un territoire juridique inexploré et qui risque de s’étendre au-delà des frontières.