L’avenir de Harry Kane a fait la une des journaux, avec des informations selon lesquelles il devrait dire à Tottenham qu’il veut partir s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions la saison prochaine … Mais pourquoi voudrait-il déménager, combien coûterait-il – et les Spurs le feraient-ils? même le laisser partir?

La star de Tottenham aura 28 ans en juillet et il est entendu qu’il est de plus en plus préoccupé par l’échec de Tottenham à concourir pour des trophées majeurs.

Le journaliste de Sky Sports News, Paul Gilmour, qui couvre Tottenham, est apparu cette semaine Pitch to Post Preview Podcast et a expliqué pourquoi la course parmi les quatre premiers et la finale de la Coupe Carabao des Spurs contre Manchester City plus tard en avril pourraient être cruciales pour les prochaines étapes du club.

Ici, nous examinons pourquoi le résultat de la confrontation pourrait avoir de sérieuses ramifications pour l’avenir de Kane – et les différents aspects entourant tout mouvement potentiel …

Qu’a dit Kane – et pourquoi voudrait-il partir?

Les spéculations sur l’avenir de Kane ont commencé à s’accélérer au début du verrouillage l’été dernier lorsque, lors d’une interview avec Jamie Redknapp de Sky Sports sur Instagram, l’attaquant des Spurs a donné une réponse intrigante quand on lui a demandé s’il serait à Tottenham pour le reste de l’année. sa carrière.

« C’est une de ces choses, je ne pourrais pas dire oui, je ne pourrais pas dire non », a-t-il dit. « J’adore les Spurs, j’aimerai toujours les Spurs. Mais c’est une de ces choses – j’ai toujours dit que si je ne sentais pas que nous progressions en équipe ou que nous allions dans la bonne direction, alors je ne suis pas quelqu’un. de rester là pour le plaisir. «

Image:

Kane a marqué deux fois à Newcastle – mais les Spurs ont été repoussés pour un match nul décevant



Alors que Tottenham a finalement terminé une autre saison sans trophée à la sixième place de la Premier League, il y avait une pression pour montrer ces signes de progrès lors de la saison 2020/21, la première campagne complète de Jose Mourinho en charge.

Le succès de cette saison reste cependant à la fine pointe. Tottenham pourrait terminer dans le top quatre et remporter la finale de la Coupe Carabao. Ou ils pourraient à nouveau manquer la qualification pour le football de la Ligue des champions et prolonger leur sécheresse des trophées à une 14e année.

« C’est une chose difficile à prendre en tant que joueur », a déclaré Kane à Redknapp à propos des quasi-accidents des Spurs ces dernières saisons. « Je veux gagner dans tout ce que je fais, alors quand nous nous approchons et que vous n’y arrivez pas tout à fait, c’est difficile à prendre et commence à monter. »

Écoutez le Sky Sports Pitch pour publier un podcast sur: Spotify | Apple | Castbox

Interrogé pendant la pause internationale de mars sur la question de savoir si la spéculation sur son avenir aurait pu affecter ses performances, Kane a insisté sur le fait qu’il restait concentré – mais n’a pas saisi l’occasion de prendre des engagements à long terme envers les Spurs.

« Je suis entièrement concentré sur le travail sur le terrain d’ici la fin de l’été », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. « Ensuite, nous verrons où nous allons à partir de là. »

Kane a remporté deux fois le Soulier d’Or de la Premier League avec les Spurs et est sur la bonne voie pour un troisième, ses 19 frappes cette saison faisant de lui le meilleur buteur jusqu’à présent.

Cependant, en ce qui concerne les prix collectifs, Kane n’a que des médailles de finalistes de la Coupe de la Ligue en 2014/15 et de la Ligue des champions en 2018/19.

Dimanche 11 avril 16h00



Coup d’envoi à 16h30





Le succès de Tottenham – ou pas – dans les dernières semaines de la saison sera un facteur important dans sa réflexion et Kane devra également se demander si les Spurs relanceront la saison prochaine pour devenir des challengers pour les trophées majeurs.

Comme il l’a dit lui-même, si ces signes de progrès ne sont pas là, alors il a une décision à prendre.

Tottenham terminera-t-il dans le top quatre?

Si Tottenham pouvait contrarier les chances et battre Manchester City lors d’une finale unique à Wembley, ce serait un moment doux pour Kane et une récompense pour les années de quasi-accidents qu’il a vécus dans ce maillot blanc. Mais peut-être même plus que ce match du 25 avril, il semble que le statut des Spurs en tant que club de la Ligue des champions pourrait détenir la clé de la prochaine étape de Kane. Se qualifier pour la compétition des clubs d’élite européens donnerait aux Spurs la plate-forme – en termes de joueurs qu’ils pourraient recruter – pour atteindre les trophées majeurs. Alors, quelle est la perspective des Spurs dans le top quatre?

Au début du week-end, les Spurs sont à trois points de West Ham, quatrième, avec huit matchs à disputer.

Image:

Tottenham fait face à un point critique de la saison, avec la course parmi les quatre premiers et une finale de la Coupe Carabao en avril



Ils ont raté une chance de passer à la quatrième place pendant une courte période lors du tour précédent de matches lorsqu’ils ont laissé échapper une avance de 2-1 à Newcastle, menacé de relégation, mais restent en position de force.

Cependant, s’il est plus que possible de combler ce petit déficit de leurs rivaux londoniens à forfait surprise, les Spurs et West Ham ne sont pas seuls à se battre pour faire la coupe.

Chelsea est cinquième et, malgré une défaite choc à domicile contre West Brom samedi dernier, a été dans une forme exceptionnelle sous la direction du nouveau patron Thomas Tuchel. Leur impressionnante victoire en milieu de semaine contre Porto en Ligue des champions suggère qu’ils s’étaient rapidement remis de cette défaite de West Brom et qu’ils ne sont qu’à un point des Hammers.

Liverpool est à égalité avec Tottenham avec 49 points. Les champions en titre de Jurgen Klopp ont été criblés d’incohérences toute la saison, ce qui rend leurs résultats difficiles à prévoir – mais il ne fait aucun doute qu’ils ont la qualité pour combler l’écart eux-mêmes.

Et puis il y a Everton, qui a un match en main sur les autres, qui, s’ils le gagnaient, les propulseraient également dans le mélange. Alors que Leicester, troisième, semble dans une position pratique, leur statut est également loin d’être assuré, ce qui signifie que les Spurs sont effectivement dans un combat à six pour deux places de qualification pour la Ligue des champions derrière Manchester City et Manchester United.

Le match à domicile de ce dimanche avec Manchester United pourrait nous donner un signe clair des chances de Tottenham de gagner cette bataille, alors qu’ils pourraient porter un coup dur à un rival pour le top quatre à Everton vendredi. Leur dernier jour de voyage à Leicester pourrait être un point culminant décisif de la saison.

Quelle est sa situation contractuelle?

Kane a signé son contrat actuel avec les Spurs avant la Coupe du monde 2018. C’est un accord qui le lie au club jusqu’en 2024.

Tottenham venait de terminer troisième de la Premier League et d’atteindre les demi-finales de la FA Cup sous l’ancien patron Mauricio Pochettino lorsque Kane – qui avait marqué 30 buts en Premier League la saison précédente – a mis le stylo sur papier.

« J’ai hâte à l’avenir », a déclaré Kane après avoir pris l’engagement de six ans. « C’était fantastique de toujours entrer en Ligue des champions, donc je suis vraiment excité de tenter une autre chance, et avec la Premier League et la FA Cup, nous chercherons à aller aussi loin que possible. »

Avec trois ans à courir sur son contrat, il ne sera pas facile – ni bon marché – pour un club acheteur de le retirer de Tottenham.

Combien coûterait-il, qui serait en lice, et Daniel Levy le vendrait-il?

Alors, combien cela coûterait-il de signer un joueur du calibre de Kane? Cette question est délicate à répondre – et encore plus difficile au milieu d’une pandémie qui a gravement touché les finances des clubs de football du monde entier. C’est un certain nombre de hauts responsables de grands clubs européens qui vont peser.

Le Paris Saint-Germain a signé les deux joueurs les plus chers du monde, Neymar et Kylian Mbappe, pour environ 198 millions de livres et 163 millions de livres, respectivement. Les clubs seront-ils prêts à débourser un chiffre au nord de 150 millions de livres cet été, compte tenu du coup financier qu’ils ont subi depuis l’émergence de ce coronavirus?

Cela semble peu probable et, bien que Kane semble une garantie d’objectifs, à 28 ans, les clubs l’achèteront en sachant qu’ils ont peu de chances de faire un profit à l’autre bout de la transaction avec sa valeur de vente susceptible de diminuer avec l’âge. .

Fait intéressant, une étude publiée en janvier par Observatoire du football CIES évalué Kane à 97 millions de livres sterling.

Si ce chiffre est un point de départ raisonnable, alors il réduit le nombre de clubs qui pourraient prendre ce type d’engagement financier.

Sur le plan intérieur, Manchester United et Chelsea ont montré qu’ils étaient prêts à investir des sommes importantes dans l’environnement actuel. Les deux clubs pourraient également faire appel à un attaquant central dans le moule de Kane. Manchester City et Liverpool semblent également avoir besoin de renforcement dans cette zone du terrain – bien qu’ils aient tous deux essayé de minimiser combien ils pourraient dépenser dans la fenêtre à venir.

En ce qui concerne les clubs étrangers, le Real Madrid et Barcelone ont l’habitude d’attirer des stars de la Premier League, mais la situation financière des deux clubs n’est peut-être pas aussi imposante qu’auparavant, alors que leur niveau de jeu a également chuté ces dernières saisons. Mais tout de même, l’attrait de l’un de ces géants de la Liga demeure.

Le PSG et le Bayern Munich sont les deux autres équipes européennes qui dépensent beaucoup, mais avec Neymar et Mbappe jouant à Paris et Robert Lewandowski marquant un nombre extraordinaire de buts à Munich, leur besoin d’un attaquant n’est pas aussi évident.

Image:

Kane a 45 engagements dans toutes les compétitions cette saison – le plus grand nombre qu’il a enregistré en une seule campagne



Bien sûr, tout cela pourrait s’avérer sans importance si le président des Spurs, Daniel Levy – le négociateur notoirement difficile – décide qu’il ne veut même pas envisager de vendre Kane.

Tottenham a toujours insisté sur le fait que Kane n’était pas à vendre.

Il est difficile d’imaginer que la relation entre la hiérarchie des Spurs et leur attaquant vedette local se détériore s’ils commencent à tirer dans des directions différentes, mais si Kane exprime le désir de partir, il est peu probable que Levy rende cette sortie facile pour un club qui se précipiterait.

Quand une décision sera-t-elle prise?

Kane ne prendra de décision définitive sur son avenir qu’après les Championnats d’Europe de cet été avec l’Angleterre.

Cependant, la fin de la saison de Tottenham sera probablement affectée par les résultats de Tottenham lors de la course à pied cette saison.

C’est une histoire en développement – et qui devrait durer encore un certain temps. Le monde du football suivra de près…

Pitch to Post Preview: Tottenham vs Man Utd et un mois décisif pour les Spurs; Liverpool incohérent et West Ham contre le premier affrontement clé de Leicester

Dans cette semaine Pitch to Post Preview Podcast Peter Smith est rejoint par un journaliste de Sky Sports News Paul Gilmour qui explique pourquoi avril pourrait être un mois décisif pour Tottenham prochaines étapes en tant que club, tandis que l’écrivain de football Sky Sports Jack Wilkinson réagit à Man Utd’s Victoire de la Ligue Europa et évalue leurs chances de se venger de leur grande défaite face aux Spurs plus tôt cette saison.

Sky Sports présente un écrivain Nick Wright est également à l’affiche, revenant sur deux performances contrastées de Liverpool et les raisons de leur incohérence, ainsi que d’un aperçu d’un grand affrontement dans le top quatre entre le package surprise Jambon de l’Ouest et Leicester. Il fait également son Pitch pour le week-end sur un match important à l’autre bout de la table entre Burnley et Newcastle.

Écoutez le Sky Sports Pitch pour publier un podcast sur: Spotify | Apple | Castbox