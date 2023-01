L’avenir de Graham Potter menacé : le patron de Chelsea a déclaré que “les choses doivent bientôt s’améliorer”

L’avenir de Graham Potter en tant que manager de Chelsea est remis en question – seulement 11 matchs de Premier League dans son mandat – mais le propriétaire Todd Boehly reste aux côtés de son homme pour le moment.

L’ancien patron de Brighton a également commencé brillamment, remportant ses trois premiers matches. Au cours des huit derniers matches de championnat, cependant, l’équipe de Potter n’a gagné qu’une seule fois, contre Bournemouth à Stamford Bridge, chutant à la 10e place du tableau. Les blessures ont affecté les progrès, mais le week-end a vu Chelsea perdre 4-0 contre Manchester City en FA Cup et les fans ont scandé le nom de son prédécesseur Thomas Tuchel.

Ce qui est pire pour les Blues, c’est que Fulham et Brentford sont actuellement au-dessus d’eux dans la ligue, ce qui signifie qu’ils sont actuellement la troisième meilleure équipe de l’ouest de Londres. Naturellement, Boehly a dit au manager que les choses devaient s’améliorer.

L’avenir de Graham Potter est sûr pour le moment – mais on lui a rappelé que les résultats de Chelsea doivent reprendre

Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, a promis du temps à Graham Potter pour régler les problèmes des Bleus (Crédit image : Getty)

Selon 90 minutes (s’ouvre dans un nouvel onglet)la hiérarchie de Chelsea a dit à Potter que les choses “devraient s’améliorer bientôt” – mais cela ne signifie pas que sa position est menacée immédiatement.

Boehly a choisi Potter quelques semaines seulement après le début de la saison en tant qu’homme en qui il avait confiance pour diriger un projet à long terme à Stamford Bridge, soulageant le favori des fans Thomas Tuchel après une forme médiocre pour faire place à un homme qui a reçu des critiques élogieuses à Brighton & Hove Albion . En fait, l’intérêt pour Potter a peut-être commencé lorsque Chelsea a entamé des discussions sur Marc Cucurella, à la suite d’un “dîner informel” qui l’Américain organisé pour les cadres de la Premier League (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Boehly a clairement indiqué qu’il s’agit d’une saison de transition et que celui qui est en charge de Chelsea a besoin de temps – mais il est dans un endroit étrange en tant que nouveau propriétaire. Les fans des Blues ne sont tout simplement pas habitués à ce que les patrons reçoivent une corde suffisante au Bridge : le manager le plus ancien de l’ère Roman Abramovich était Claudio Ranieri… dont le milliardaire russe a hérité en tant que patron lorsqu’il a acheté le club en 2003.

En 2023, cependant, c’est l’un des rivaux les plus proches de Chelsea qui est utilisé comme exemple de la façon de gérer une reconstruction.

Chelsea a dépensé beaucoup cet été – la hiérarchie voudra-t-elle sûrement un retour sur investissement ? (Crédit image : James Williamson – AMA/Getty Images)

Arsenal a embauché Mikel Arteta en 2019 et coincé par le patron basque pour des huitièmes places consécutives en Premier League, lui permettant de réinitialiser la culture, de débarrasser le club du bois mort et de construire une équipe qui se connecte avec les fans sur un niveau plus profond, alors que les Gunners se retrouvent désormais dans une course au titre. C’est le plan de Chelsea ?

La différence entre les deux est que les Londoniens de l’ouest ont dépensé environ 300 millions de livres sterling cet été. C’est à peu près autant qu’Arteta a reçu en trois ans de fenêtres: pendant tout ce temps, cependant, son travail n’a jamais été menacé, comme l’a dit Guillem Balague FFT le mois dernier.

Alors que Boehly s’attend à une sorte de retour à court terme, Chelsea reconnaîtrait qu’il s’agit d’une saison de transition. Bien qu’il semble insondable que le club permette une forme aussi médiocre pendant deux ans sans changement, c’est une toute nouvelle ère au Bridge.

Potter pourrait bien durer jusqu’à la fin de la saison au moins, si Boehly tient sa promesse…