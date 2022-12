L’avenir de Gareth Southgate en Angleterre n’est pas une décision facile pour lui après la déception de la Coupe du monde à l’approche de l’Euro 2024 | Nouvelles du football

Même sans le penalty manqué de Harry Kane, l’Angleterre a réussi huit tirs cadrés au stade Al Bayt, mais n’a marqué qu’un seul but. Après trois clean sheets consécutifs, ils ont encaissé deux mauvais buts, qui auraient pu être évités.

Cette équipe d’Angleterre a des normes plus élevées que l’image que ces statistiques peignent.

Bien sûr, l’arbitre était catastrophique. Oui, le capitaine Kane a manqué de manière inhabituelle de 12 mètres.

Mais des choses comme ça arrivent dans les tournois et l’Angleterre pensait qu’elle était prête à s’élever au-dessus de ces incontrôlables.

Pourtant, dès les cinq matches de l’Angleterre, les plus sont nombreux et rassurants.

Tout d’abord, Southgate lui-même a considérablement amélioré sa réputation. Rappelez-vous, il avait été hué par des supporters anglais lors de deux matchs de la Ligue des Nations à l’automne. La défaite au Qatar face à la France n’était pas due à une erreur, que ce soit avec la tactique ou le personnel.

Et toutes les grandes décisions prises par le manager ont payé. Il s’est installé sur un arrière défensif à quatre, avec trois au milieu de terrain, ce qui a permis à l’Angleterre de dominer beaucoup plus souvent au milieu du parc.

Chaque fois qu’il a dû choisir deux ailiers pour flanquer Kane, ils ont été un succès – marquant des buts et des aides cruciaux, dans tous les matchs sauf celui contre les États-Unis.

Kaveh Solhekol et Rob Dorsett analysent la défaite de l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde face à la France



En termes de performances exceptionnelles des joueurs, Jude Bellingham est en tête de liste. Une superstar de 19 ans qui a résolu d’un coup l’énigme du milieu de terrain anglais.

Meilleur joueur d’Angleterre de tous les temps, Bellingham a commencé chaque match, a eu un impact sur chaque match et est la seule raison pour laquelle Southgate peut jouer 4-3-3 contre les meilleures équipes, au lieu de revenir à 3-5-2.

Le fait qu’il ait été le seul joueur anglais à signer des autographes avant de monter, épuisé, dans le bus de l’équipe à destination de l’aéroport, en dit long sur son caractère.

L'équipe d'Angleterre part pour l'aéroport après avoir été éliminée de la Coupe du monde



Le prochain sur la liste des points positifs est la pléthore d’options d’attaque à la disposition de l’Angleterre. Bukayo Saka était probablement l’homme du match contre la France et il a été brillant tout au long du tournoi, marquant trois buts et en créant bien d’autres.

Phil Foden a montré qu’il est le maître serrurier anglais, l’homme qui peut débloquer les défenses les plus serrées.

Marcus Rashford est tout en puissance et en rythme, et la menace de but directe la plus évidente – il a également marqué trois buts et menait la chasse au Golden Boot après les phases de groupes.

Raheem Sterling n’avait pas autant d’influence que par le passé pour l’Angleterre, mais dans ce passé, il aurait dû rester à chaque match, l’option de choix de Southgate.

Maintenant, Southgate a d’autres options, avec Jack Grealish un autre qui propose quelque chose de différent, lorsque les défenses sont têtues ou fatigantes.

La défense de l’Angleterre – la plus grande préoccupation par une distance à l’approche du tournoi – était impressionnante dans l’ensemble. Oui, Harry Maguire et John Stones seront furieux contre eux-mêmes pour ne pas avoir fermé Aurelien Tchouameni plus rapidement lorsqu’il a laissé voler pour le premier match de la France.

Et les défenseurs centraux expérimentés de l’Angleterre se reprocheront également d’avoir permis à Olivier Giroud de se placer entre eux pour le vainqueur de la France.

Mais dans l’ensemble, tous les défenseurs anglais rentreront chez eux avec une réputation améliorée plutôt que réduite.

Gary Neville dit que l'Angleterre devrait être fière de sa performance contre la France



Et donc la plus grande question concerne maintenant l’avenir de Southgate en tant que patron de l’Angleterre; restera-t-il, ou partira-t-il?

Ce qui est clair, c’est que c’est sa décision et la sienne seule. Les membres de la hiérarchie de la FA à qui j’ai parlé au Qatar veulent qu’il reste, désespérément, et seraient presque certainement heureux de discuter d’une prolongation de contrat au-delà des deux ans qu’il lui reste sur son contrat actuel.

Mais Southgate cherche désespérément à obtenir un gros travail de club à un moment donné. Est-ce que c’est maintenant ? Si un club de Premier League faisait appel dans les prochains mois, serait-il tenté ? Je pense qu’il pourrait bien l’être.

Il en a clairement marre de parler de politique sportive et de nouvelles dures dans les conférences de presse sur le football. Ici au Moyen-Orient, il a répondu poliment aux questions sur le traitement horrible des travailleurs migrants et le manque de droits LGBTQ+.

Mais derrière le visage implacable se cache une frustration qu’il finisse toujours par être la voix du football anglais et de tous les problèmes plus larges de la société.

Le patron de l'Angleterre, Gareth Southgate, dit qu'il "prendra un peu de temps" pour réfléchir à son avenir



Le coach anglais sait également que s’il partait maintenant, il tournerait le dos à quelque chose de spécial qui pourrait être impossible à reproduire ailleurs.

Southgate a créé une unité parmi les joueurs et le personnel anglais, une unité d’esprit, une atmosphère de respect mutuel et d’amitié où tout le monde est à l’aise et tout le monde est motivé par la même cause.

Les joueurs anglais aiment être ensemble et veulent gagner ensemble. Cela n’a pas toujours été le cas.

Il a également un grand groupe de jeunes joueurs qui ne peuvent que s’améliorer en vieillissant. Bellingham, Saka, Foden et Rice ont tous 23 ans ou moins. Dix joueurs de l’équipe sont âgés de 25 ans ou moins.

Et donc l’Angleterre sera sûrement parmi les favoris pour les prochains Championnats d’Europe, qui ne sont qu’à 18 mois.

Southgate pourrait-il s’en aller, connaissant son équipe d’Angleterre, les joueurs qu’il a façonnés et nourris, avoir de très bonnes chances de mettre fin aux 56 années d’attente du pays pour un trophée?

Ne vous attendez pas à une réponse rapide de Southgate. C’est un homme calme et méthodique. Et c’est loin d’être une décision facile pour lui.