L’avenir de Deere dans l’agriculture de précision dépend de l’espace

Fabricant américain emblématique Deere suscite le plus souvent des images de tracteurs verts parsemant des champs remplis de cultures.

Mais le fabricant d’équipements agricoles a semé les graines d’un avenir de plus en plus high-tech et autonome, qui dépend essentiellement de l’espace.

« Deere est l’un des meilleurs secrets technologiques au monde… mais vous n’allez pas le faire sans accès à l’espace », a déclaré Leanne Caret, membre du conseil d’administration de Deere depuis 2021 et ancienne directrice générale de Boeing Defence, Space & Sécurité, dans un Entretien d’avril avec le podcast « Manifest Space » de CNBC.

Deere, comme les concurrents CNH Industriel et CAJO , investit dans l’agriculture de précision. La stratégie utilise des capteurs, des logiciels et des analyses de données pour fournir des techniques agricoles plus précises afin d’améliorer les rendements des cultures, d’une plantation plus productive à une fertilisation plus ciblée en passant par une récolte plus efficace.

L’entreprise produit et vend également des tracteurs autonomes et d’autres machines dotées de fonctions autonomes.

Mais la connectivité est le pivot de cette vision, et l’espace comble un vide laissé par la fibre et les signaux cellulaires traditionnels.

« Nous sommes plutôt optimistes quant à l’opportunité que la commercialisation de tout ce qui est spatial apporte à l’agriculture en ce moment », a déclaré Jahmy Hindman, directeur de la technologie de Deere, dans l’interview avec « Manifest Space ».

« Si vous pensez à l’agriculture… cela se fait dans des zones rurales, où la connectivité cellulaire terrestre n’est pas toujours disponible, et quand c’est le cas, ce n’est pas toujours suffisant pour faire le type de choses que les agriculteurs doivent avoir faites sur le terrain », a déclaré Hindman. . « Nous pensons que les communications par satellite sont une technologie vraiment intrigante et intéressante à poursuivre pour résoudre en quelque sorte ce fossé des communications. »

Pour Deere, l’intersection de l’espace et de l’agriculture a commencé il y a deux décennies, lorsqu’elle a pris une participation dans, puis, finalement acquis, NAVCOM pour activer son propre signal de connexion en temps réel pour que le GPS aide à diriger les machines et à créer des cartes de rendement pour les moissonneuses-batteuses.

Mais le GPS ne suffit plus, en particulier sur les grands marchés comme le Brésil où plus des deux tiers de la superficie agricole n’ont pas de connexion aux infrastructures de communication.

L’automne dernier, la société a lancé une demande de propositions auprès de l’industrie des communications par satellite pour s’associer à des services de connectivité basés dans l’espace. Il n’a pas divulgué publiquement la valeur estimée de l’accord « SatComms » envisagé, mais l’industrie spatiale voit clairement des signes de dollar : environ 40 entreprises ont soumis des offres, selon Hindman, comprenant le « qui est qui de la connectivité par satellite à travers le monde ».

Hindman a déclaré que Deere est en train d’exécuter des essais avec certaines entreprises, y compris la diffusion de certains équipements sur les véhicules pour déterminer les performances en temps réel et dans le monde réel.

« Nous avons eu cette opportunité de réunir deux industries – les communications spatiales par satellite et l’agriculture – et de dire : ‘Quel genre de valeur pourrions-nous créer ?' »

Deere sélectionnera un partenaire pour le projet après que les soumissionnaires auront traversé une saison de croissance, avec une solution qui devrait être déployée auprès des agriculteurs à cette époque l’année prochaine. Hindman a noté qu’à mesure que la commercialisation de l’orbite terrestre réduisait les coûts et augmentait les capacités, il examinait également de plus près d’autres services spatiaux, y compris les données d’observation de la Terre.

Ce qui n’est toujours pas clair : la configuration finale du modèle commercial et s’il pourrait s’agir d’un abonnement à un service, d’un paiement unique ou autre chose.

Cela n’affectera pas seulement les nouveaux équipements non plus, a déclaré Hindman, car les clients de Deere souhaitent également pouvoir mettre à jour les équipements existants.

Les analystes notent que la proposition de valeur de l’agriculture de précision et des machines connectées a stimulé la demande et aidé l’entreprise à réaliser des prix plus élevés.

« Cela augmente le pouvoir de tarification structurel de Deere et… cela devrait avoir un effet haussier sur le multiple de valorisation », a déclaré Chad Dillard, analyste principal de US Machinery chez Bernstein. « Cela se résume vraiment au fait que l’agriculture de précision crée et améliore la productivité à la ferme et qu’elle entraîne ce cercle vertueux de prix plus élevés, de marges plus élevées et de multiples plus élevés. »

Cette dynamique sera au centre des préoccupations lorsque Deere publiera ses résultats trimestriels vendredi. Et comme Dillard l’a noté, Deere a également évoqué la perspective de voir environ 10 % des ventes provenir de services récurrents communs de type logiciel d’ici la fin de la décennie.

L’utilisation croissante des capacités spatiales explique également pourquoi il s’agit d’un des principaux avoirs de Cathie Wood. FNB d’exploration et d’innovation spatiales Ark – une position qui avait fait sourciller certains investisseurs lors du lancement du fonds il y a deux ans.

« Si vous avez cette capacité à connecter chaque acre de la ferme, vous avez la possibilité de collecter plus d’informations prescriptives … Cela permet au producteur de prendre de meilleures décisions », a déclaré Hindman. « Cela améliore la sécurité alimentaire dans le sens où cela produit un meilleur résultat à la fin de l’année qu’il ne serait autrement possible sans cette information, sans ces données. »