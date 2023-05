L’avenir de Dancing On Ice est menacé après le départ dramatique de Phillip Schofield This Morning

L’avenir de PHILLIP Schofield sur Dancing On Ice pourrait être en danger après avoir quitté de manière sensationnelle This Morning.

Le présentateur d’ITV a démissionné de son rôle dans le programme phare de jour après plus de 13 ans.

Phillip présente Dancing On Ice aux côtés de Holly Willoughby

Mais au milieu d’une querelle continue avec sa co-star Holly, 42 ans, qu’il présente également aux côtés de Dancing On Ice, son avenir dans l’émission aux heures de grande écoute pourrait également être menacé.

La montée des tensions entre les deux hommes a conduit le premier à publier une déclaration de choc cet après-midi.

La paire de présentation a vu leur relation autrefois étroite s’effondrer ces dernières semaines.

Holly a rejoint This Morning pour la première fois en 2009 après avoir présenté la compétition de patinage des célébrités.

Phil a fait pression sur les patrons d’ITV pour qu’ils la recrutent après leur succès qui a commencé trois ans plus tôt en 2006.

Mais maintenant, il s’est adressé aux médias sociaux pour confirmer qu’il quitterait son rôle dans This Morning après quelques jours « difficiles ».

Phillip, 61 ans, a omis de mentionner sa co-vedette de longue date dans sa déclaration annonçant son départ.

« J’ai toujours été fier de couvrir des histoires fascinantes sur This Morning, mais récemment, This Morning lui-même est devenu l’histoire.

« Tout au long de ma carrière à la télévision – y compris les derniers jours très difficiles – j’ai toujours fait de mon mieux pour être honorable et gentil.

« Je comprends qu’ITV a décidé que la situation actuelle ne pouvait plus durer et je veux faire ce que je peux pour protéger la série que j’aime.

« Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont soutenu – en particulier les incroyables téléspectateurs de This Morning – et je vous verrai tous pour les Soap Awards le mois prochain. »

Cependant, Holly a partagé sa propre déclaration émotionnelle cet après-midi.

Elle a écrit : « Salut tout le monde, ça fait plus de 13 belles années que je présente This Morning with Phil et je veux profiter de cette occasion pour le remercier pour toutes ses connaissances, son expérience et son humour.

« Le canapé ne sera pas le même sans lui », suivi d’un cœur d’amour.

