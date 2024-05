L’avenir de Cyril Ramaphosa incertain après des élections sud-africaines décevantes

De hauts responsables du Congrès national africain débattaient vendredi de l’avenir du président Cyril Ramaphosa et de leur meilleure option pour un partenaire de coalition, alors que l’ampleur de la perte subie lors des élections générales en Afrique du Sud s’est fait sentir.

Avec plus de la moitié des voix comptées à l’issue du scrutin de mercredi, l’ANC était en dessous de 42 pour cent, soit plusieurs points de pourcentage de moins que ce que la plupart des analystes avaient prédit et un résultat qui le priverait de sa majorité gouvernementale.

Ces mauvais résultats ont compliqué la tâche de trouver un partenaire qui lui permettrait de prolonger une domination ininterrompue sur l’Afrique du Sud remontant à 1994 après la fin de l’apartheid.

Cela a également semé le doute sur l’avenir de Ramaphosa, qui a pris le pouvoir il y a six ans avec la promesse de revigorer l’ANC mais qui a au contraire présidé sa pire performance électorale jamais vue.

Mavuso Msimang, une figure respectée du parti, a déclaré que des questions se poseraient désormais quant à savoir si Ramaphosa pourrait continuer à diriger le parti. « Si le vote reste proche de 40 pour cent, alors les gens proposeront son départ. On en parle beaucoup», a-t-il déclaré.

Msimang a déclaré que si Ramaphosa restait, une coalition avec l’Alliance démocratique, orientée vers le marché, était possible. Le même décompte des voix place le DA à la deuxième place avec 23,5 pour cent.

Mais s’il était expulsé, a ajouté Msimang, cela ouvrirait la voie à un accord avec le parti Umkhonto we Sizwe de Jacob Zuma. Le parti MK ne recueille qu’un peu plus de 11 pour cent des voix, bien qu’il ait été formé par le prédécesseur de Ramaphosa il y a seulement six mois.

« Ce que veulent les entreprises, c’est une certitude qui ne peut venir qu’avec une alliance ANC/DA », a déclaré Msimang, ajoutant que certains au sein de l’ANC seraient viscéralement opposés à un accord avec le DA, qu’ils considèrent comme à la fois blanc et réactionnaire.

Avec 56,3 pour cent des voix décomptées vendredi matin, l’ANC était à 41,9 pour cent, bien en deçà du total attendu au milieu des années 40 et des 57,5 ​​pour cent qu’il avait obtenu en 2019. « L’état de choc au sein de la direction de l’ANC, c’est incroyable », a déclaré Msimang, « mais nous y sommes parvenus ».

Compte tenu de l’ampleur des pertes de l’ANC, il lui serait difficile de former une coalition efficace sans conclure une alliance avec le parti DA ou le parti MK, estiment les analystes politiques. La plupart des autres petits partis n’ont pas obtenu plus de 1 ou 2 pour cent des voix.

Recommandé

Paul Mashatile, l’adjoint de Ramaphosa et son possible successeur, serait plus susceptible d’être favorable à un accord avec MK et éventuellement avec les radicaux combattants de la liberté économique. Le parti de tendance marxiste dirigé par le fougueux Julius Malema arrive en quatrième position avec 9,5 pour cent.

Lawson Naidoo, secrétaire exécutif du Conseil pour l’avancement de la Constitution sud-africaine, a déclaré que Ramaphosa devait « avancer rapidement » vers un accord avec le DA, sinon il risquait d’être expulsé par son propre parti en premier.

« S’ils se débarrassent de lui, ils concluront un accord avec MK », a-t-il déclaré. « Une fois que l’ANC commencera à se mobiliser contre Cyril, il pourrait être éliminé très rapidement. »

William Gumede, président de la Democracy Works Foundation, basée à Johannesburg, a déclaré : « La tête de Ramaphosa est ici sur le terrain. Ils vont chercher un bouc émissaire et ce sera très probablement lui. Il devra utiliser toutes ses capacités de négociateur pour rester au pouvoir.»