L’avenir de Cristiano Ronaldo à Man United: l’attaquant est prêt pour des pourparlers

Cristiano Ronaldo est arrivé mardi sur le terrain d’entraînement de Manchester United pour discuter de son avenir au club.

Ronaldo ne s’est pas encore entraîné avec le nouveau manager Erik ten Hag après avoir été autorisé à manquer la tournée en Thaïlande et en Australie pour des raisons personnelles.

L’international portugais a fait une demande officielle pour quitter United cet été afin qu’il puisse continuer à jouer au football en Ligue des champions la saison prochaine, ont confirmé des sources à ESPN. Il est revenu à United il y a un an pour un deuxième passage à Old Trafford et a marqué 18 buts en 30 matches de championnat la saison dernière, mais l’équipe a terminé sixième de la Premier League et ne s’est pas qualifiée pour la compétition de clubs d’élite européenne de la saison prochaine.

Ronaldo, 37 ans, a un contrat avec le club jusqu’en juin 2023, avec une option de prolongation d’un an, mais a demandé un transfert.





Des sources avaient déclaré à ESPN que United serait prêt à décharger Ronaldo si un club en dehors de la Premier League était prêt à assumer les 12 derniers mois de son contrat de 500 000 £ par semaine.

Cependant, les meilleurs clubs européens se sont éloignés de faire un pas pour le joueur. Chelsea s’est exclu de la course après que l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, ait rencontré le président de Chelsea, Todd Boehly, qui avait discuté de la proposition avec l’entraîneur-chef Thomas Tuchel.

Cristiano Ronaldo arrive ce mardi sur le terrain d’entraînement de Manchester United. Photo de Peter Powell/PA Images via Getty Images

Mendes a offert au Paris Saint-Germain la possibilité de discuter d’un transfert, mais les champions de France ont rejeté la possibilité de signer l’attaquant, ont déclaré des sources à ESPN. Le Bayern Munich a également exclu la possibilité de signer Ronaldo.

Ten Hag a déclaré avoir eu une conversation avec Ronaldo avant l’annonce de son intention de quitter United, mais le duo n’avait plus parlé avant le retour du joueur sur le terrain d’entraînement mardi.

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

“Nous prévoyons Cristiano Ronaldo pour la saison et c’est tout. J’ai hâte de travailler avec lui”, a déclaré Ten Hag.

“J’ai lu [that he wants to leave]mais ce que je dis, c’est que Cristiano n’est pas à vendre, il est dans nos plans et nous voulons réussir ensemble.

“J’ai parlé avec lui avant que ce problème ne se pose, j’ai eu une conversation avec lui et j’ai eu une bonne conversation. C’est entre Cristiano et moi, ce que je peux confirmer, c’est que nous avons eu une très bonne conversation ensemble.”

Manchester United n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire d’ESPN.