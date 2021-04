La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: L’avenir United de Fernandes lié à Pogba

Bruno Fernandes a suggéré qu’il engagera son avenir à Manchester United, mais seulement si Paul Pogba fait également partie de l’avenir du club, selon le Soleil.

L’accord actuel de Pogba se termine en juin prochain et United cherche soit à le faire s’engager dans le club à de nouvelles conditions, soit à lui permettre de partir cet été dans le but de récupérer des frais plutôt que de le perdre avec un transfert gratuit l’été prochain.

On dit que Fernandes surveille la situation de près. United tient également à prolonger le séjour de l’international portugais à Old Trafford et ils l’ont déjà contacté avec une extension substantielle de son contrat actuel. Cependant, il est entendu que Fernandes n’est pas disposé à entamer des discussions tant qu’il n’a pas vu comment le club se comporte dans la fenêtre de transfert.

United envisage un certain nombre de signatures importantes cet été, mais ils n’ont pas réussi à atteindre leurs objectifs principaux lors des fenêtres de transfert précédentes.

Et maintenant, Fernandes chercherait à obtenir l’assurance que Pogba fait partie de l’avenir du club alors que le complot d’Ole Gunnar Solskjaer pour se battre pour le titre de Premier League la saison prochaine.

Pogba semble être plus installé qu’à tout autre moment au cours des deux dernières campagnes, ce qui est une bonne nouvelle en ce qui concerne la quête de United pour lier à la fois le vainqueur de la Coupe du monde et Fernandes à des séjours plus longs.

Fernandes, 26 ans, a été une révélation depuis qu’il a rejoint United du Sporting pour 55 millions de livres sterling en janvier de l’année dernière.

Bruno Fernandes, à droite, chercherait à obtenir l’assurance que Paul Pogba, à gauche, restera à Man Utd avant de signer un nouvel accord. Peter Powell / Piscine via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– La relégation de Schalke de la Bundesliga pourrait voir un certain nombre de stars quitter le club cet été, avec l’ancien duo d’Arsenal Sead Kolasinac et Shkodran Mustafi tous deux devraient sortir en juin. Calciomercato pense que Kolasinac est une cible pour le club italien de la Lazio, qui serait un fan de son approche physique et qui a besoin d’une couverture supplémentaire sur le côté gauche. Mustafi, quant à lui, est une cible pour Internazionale, qui cherche des renforts à l’arrière.

– Liverpool pourrait être prêt à revenir à Marseille avec une nouvelle offre pour le défenseur Duje Caleta-Car, selon Le10Sport. Marseille aurait refusé une offre de 23 millions d’euros des Reds en janvier, mais Liverpool – s’ils décident que Caleta-Car est une meilleure option que l’actuel prêté Ozan Kabak – pourrait être prêt à revenir avec une offre plus importante.

– Burnley cherche à recruter l’ancien milieu de terrain de Tottenham Hotspur Nabil Bentaleb quand il devient agent libre en été, rapporte le Soleil. Le contrat du joueur de 26 ans expire à Schalke en juin et Burnley cherche à renforcer son équipe alors qu’il prépare une septième saison en Premier League. L’équipe grecque Olympiakos aimerait également Bentaleb, qui a fait 66 apparitions pour les Spurs avant de partir pour Schalke en 2016.

– Le Daily Star croit les espoirs de Manchester United de signer Jadon Sancho se sont améliorées après le départ d’Ed Woodward. Woodward devrait partir à la fin de l’année après la récente débâcle de la Super League, et bien qu’il ait été responsable de l’offre de United pour Sancho dans le passé, il ne s’est jamais rapproché de l’évaluation du Borussia Dortmund. United pourrait revenir à Dortmund avec un nouveau visage à la barre prêt à négocier.