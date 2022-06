L’avenir de Boris Johnson en péril alors que le Parti conservateur est frappé par le double des pertes aux élections partielles au Royaume-Uni

Simon Lightwood, du parti travailliste, a remporté le siège de Wakefield, dans le nord de l’Angleterre, dans le West Yorkshire, avec une majorité de 4 925 voix sur un écart de 12,7 points de pourcentage entre les conservateurs et les travaillistes.

Quelques instants plus tard, le libéral-démocrate Richard Foord a remporté l’élection partielle de Tiverton et Honiton dans le Devon, dans l’ouest de l’Angleterre, avec un swing spectaculaire de près de 30 points. Les conservateurs avaient occupé le siège avec une majorité de plus de 24 000 voix, de sorte que la victoire était l’une des plus grandes majorités jamais renversées lors d’une élection parlementaire britannique.

Helen Hurford, la candidate vaincue du Parti conservateur, s’était enfermée dans une pièce précédemment réservée aux entretiens avec les médias sur le lieu du dépouillement et aurait refusé de parler à tout média, a rapporté PA Media.

“C’est une victoire historique pour les libéraux démocrates et un coup dévastateur pour les députés conservateurs qui continuent de soutenir Boris Johnson”, a déclaré un porte-parole libéral démocrate aux médias britanniques.

Johnson a déclaré que le gouvernement britannique devait “écouter les résultats” des pertes écrasantes des élections partielles, ce qui a incité le propre président du Parti conservateur, Oliver Dowden, à démissionner de son poste.

S’exprimant lors d’une interview groupée lors d’une visite au Rwanda, Johnson a qualifié les résultats “difficiles” de “reflet de beaucoup de choses”, reconnaissant que les électeurs britanniques “traversent une période difficile en ce moment”.

“En tant que gouvernement, je dois écouter ce que les gens disent. Et les difficultés auxquelles les gens sont confrontés concernant le coût de la vie, qui est, je pense, pour la plupart des gens, le problème numéro un”, a fait remarquer Johnson.

Les élections partielles de jeudi ont été déclenchées par des démissions très médiatisées de législateurs conservateurs – l’un qui a reconnu avoir regardé de la pornographie dans la chambre du parlement britannique et un autre reconnu coupable d’avoir abusé sexuellement d’un adolescent.

Les résultats sont significatifs – et profondément préoccupants pour le parti conservateur au pouvoir – pour deux raisons. La défaite de Tiverton et Honiton signifie que de nombreux sièges autrefois sûrs dans le sud et l’ouest de l’Angleterre pourraient être menacés lors des prochaines élections générales. Le résultat de Wakefield suggère que les travaillistes pourraient reprendre bon nombre des soi-disant sièges du mur rouge qui ont basculé vers le parti de Johnson lors des élections de 2019.

Les défaites de vendredi surviennent à la suite du scandale dommageable du Partygate dans lequel des événements de verrouillage ont eu lieu à Downing Street, et d’un vote de confiance dans la direction de Johnson au début du mois où plus de 41% des législateurs de son propre parti ont voté pour se débarrasser de lui .

Johnson a fait face à de nombreux autres scandales qui ont ébranlé sa position dans les sondages – malgré sa victoire écrasante de 80 sièges il y a à peine deux ans et demi. Il s’agit notamment d’accusations d’utilisation inappropriée de l’argent de donateurs pour payer la rénovation de sa maison de Downing Street et de fouetter des députés pour protéger un collègue qui avait enfreint les règles du lobbying.

Peu d’outils dans la boîte

Si ces scandales – souvent rejetés par les ministres du gouvernement comme des histoires de “Westminster Bubble” – étaient les seules préoccupations des Britanniques, Johnson n’aurait peut-être pas de si sérieux problèmes. Mais peut-être que le plus gros problème auquel le premier ministre est confronté est celui qui, dans une certaine mesure, échappe à sa volonté.

La crise du coût de la vie s’aggrave et le gouvernement a peu d’outils dans sa boîte pour faciliter la vie des citoyens britanniques. Il y a eu des rabais et des subventions énergétiques pour aider les plus touchés, mais compte tenu du rythme de l’inflation, ils ne parviennent pas à résoudre l’ampleur des problèmes.

Cette semaine seulement, le pays a traversé la pire grève des chemins de fer en 30 ans. Les syndicats et les politiciens de l’opposition pointent carrément du doigt Johnson pour avoir refusé de négocier avec les syndicats.

Les alliés de Johnson passeront probablement les prochains jours à déclarer qu’il est la seule personne capable de renverser la situation et de ramener le parti à une position gagnante avant les prochaines élections générales, actuellement prévues pour 2024.

C’est peut-être vrai. Mais il se peut aussi que le public ait pris une décision sur lui. Là où autrefois, beaucoup l’admiraient comme l’homme “Who Got Brexit Done”, comme le vantaient ses affiches de campagne – maintenant, il pourrait bien n’être qu’un autre politicien régulier pour une grande partie du public.

Johnson est à l’extérieur du pays pour le week-end, participant aux sommets du Commonwealth, du G7 et de l’OTAN au Rwanda, en Allemagne et en Espagne. C’est généralement lorsque le chef est à l’extérieur du pays que les plus grands comploteurs de Westminster font de leur mieux. Et il y a un nombre important de conservateurs qui pensent que Johnson entraîne le parti dans l’oubli et leur coûtera leur emploi – et leur pouvoir.

Il a déjà fait face à un vote de confiance. Il pourrait très bien en affronter un autre avant la fin de l’année. Mais la question que certains députés conservateurs se posent tranquillement est la suivante : le poste de premier ministre de Johnson a-t-il brûlé la terre ? Y a-t-il quelqu’un qui pourrait rebaptiser le parti, comme Johnson l’a fait en 2019, et mener un parti renouvelé vers une autre victoire ?

À moins d’élections anticipées, les conservateurs seront au pouvoir depuis 14 ans lorsqu’ils demanderont à la population de leur en accorder cinq autres. À cette époque, ils auront eu trois dirigeants très différents qui étaient, pensait-on à l’époque, les meilleures personnes pour le poste.

Si le pays a toujours l’impression de reculer, il sera très difficile pour Johnson – ou tout autre conservateur – de faire valoir qu’ils sont le peuple pour le faire avancer et garder un visage impassible.

Niamh Kennedy de CNN a contribué à ce rapport.