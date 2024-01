L’avenir de Bill Belichick dans la NFL après l’embauche des Falcons : où ira l’entraîneur ?

Les carrousels ont toujours été une métaphore populaire pour le cycle annuel des entraîneurs-chefs de la NFL, et ils ont tendance à tourner le plus rapidement entre la fin de la saison régulière et le Super Bowl – 2024 ne faisant pas exception malgré les règles modifiées que les équipes devaient suivre lors des entretiens avec des candidats potentiels.

Pourtant, les chaises musicales sont également une analogie pertinente – peut-être jamais plus qu’à une époque où il ne semble pas y avoir de siège en 2024 pour Bill Belichick, 71 ans, l’homme qui a remporté plus de Super Bowls que n’importe quel entraîneur de l’histoire de la ligue. . Ce résultat est devenu de plus en plus évident jeudi, lorsque les Falcons d’Atlanta – le propriétaire de l’équipe Arthur Blank et ses lieutenants ont eu plusieurs réunions avec Belichick – ont embauché Raheem Morris à la place.

Où cela mène-t-il BB ? Voici où en sont les choses :

Combien d’équipes ont interviewé Bill Belichick ?

On s’attendait à ce qu’il soit une denrée prisée après que lui et les New England Patriots se soient séparés le 11 janvier. Mais les Falcons sont la seule équipe connue à avoir interviewé Belichick depuis. On ne sait pas actuellement s’il n’était pas bon pour Atlanta, Atlanta n’était pas bon pour lui… ou peut-être que c’était une autre décision « mutuelle ». Quoi qu’il en soit, Belichick ne rejoindra pas la franchise sept ans après avoir brisé son cœur collectif avec le retour légendaire des Pats en seconde période après un déficit de 28-3 au Super Bowl 51.

Combien d’équipes de la NFL ont encore besoin d’entraîneurs en 2024 ?

Seattle Seahawks

Dans un geste assez surprenant, ils ont expulsé Pete Carroll, qui a un an de plus que Belichick, à l’étage le 10 janvier. Comme les Falcons, ils ont également perdu un superbe match du Super Bowl contre la Nouvelle-Angleterre – il y a neuf ans. Avec le poste ouvert, rien n’empêche théoriquement Seattle de faire venir Belichick. Cependant, il devrait presque certainement s’intégrer dans une structure d’opérations de football établie déjà dirigée par le directeur général de longue date John Schneider, qui a un palmarès très réussi en termes de évaluation des talents. Il semble révélateur qu’il n’y ait eu aucun lien entre Belichick et Seattle jusqu’à présent, d’autant plus que les Seahawks ont interviewé plus d’une demi-douzaine de candidats.

Commandants de Washington

Ils n’ont également aucun intérêt apparent pour Belichick. Et cela est probablement logique étant donné que Washington et son nouveau comité de recherche ont initié la refonte de l’organisation en nommant Adam Peters au poste de directeur général, un poste qu’il n’a jamais occupé ailleurs dans la ligue. L’équipe est également étroitement liée à Ben Johnson en tant que prochain entraîneur-chef, bien que les Commanders ne soient pas en mesure d’embaucher le coordinateur offensif des Lions de Détroit avant la fin de leur saison.

Quelles équipes de la NFL pourraient avoir besoin d’entraîneurs principaux en 2025 ?

Ce mois-ci nous rappelle brutalement que le paysage de la ligue peut changer radicalement, soudainement et de manière inattendue, les départs de Belichick, Carroll et Mike Vrabel des Titans du Tennessee en témoignent. Essayer de projeter ce qui va se passer dans un an est un peu une tâche insensée, mais voici huit équipes qui seront certainement scrutées au microscope en 2024 :

Cardinaux de l’Arizona

Malgré une fiche de 4-13, la recrue HC Jonathan Gannon a largement maintenu cet équipage compétitif en attendant le retour à la mi-saison du quart Kyler Murray après la reconstruction du LCA – et il ne sera probablement pas de retour à 100 % avant la saison prochaine. Mais si les choses tournent mal en 2024, Belichick pourrait-il être contacté par le directeur général des Cards, Monti Ossenfort, qui a passé 15 ans au front office des Patriots pendant le règne de BB ?

Billets de buffle

Ils ont eu de très bonnes choses dans l’ouest de New York, y compris la domination de l’AFC Est au cours des quatre dernières saisons après la fin de la dynastie des Patriots. Mais une équipe qui n’a pas atteint le Super Bowl depuis trois décennies pourrait-elle envisager un pivot drastique si le QB Josh Allen and Co. reste au maximum sous la direction du HC Sean McDermott et du GM Brandon Beane ?

Ours de Chicago

Malgré un démarrage lent, ils se sont améliorés de quatre victoires pour atteindre 7-10 au cours de la deuxième année sous Matt Eberflus. Mais le repêchage et l’agence libre devraient apporter une autre infusion majeure de talents en 2024, alors qu’on attendra presque sûrement davantage d’un club qui n’a pas remporté de match éliminatoire depuis 13 ans.

Cowboys de Dallas

Dark Vador Jones n’acceptera qu’un nombre limité d’excuses. Bien sûr, il semble que Mike McCarthy ait eu la chance d’en publier un de plus plus tôt ce mois-ci.

Jaguars de Jacksonville

Leur charge à 9-8 en 2022 et la couronne de l’AFC Sud étaient très différentes de l’effondrement de cette année à 9-8, qui s’est conclu sans billets pour les séries éliminatoires. Le propriétaire Shad Khan n’a pas peur des grands changements – bonjour Urban Meyer – et pourrait être obligé d’en prendre un si le QB Trevor Lawrence et une équipe talentueuse ne réussissent pas à nouveau.

Géants de New York

Belichick a une forte affinité avec la franchise où il a grandi en tant que coordinateur, celui qui a remporté ses deux premiers anneaux du Super Bowl en 1986 et 1990 tout en orchestrant une défense légendaire. Cela pourrait être un mariage relativement facile si le divorce du HC Brian Daboll et du directeur général Joe Schoen devenait nécessaire après une régression majeure en 2023.

Jets de New York

Belichick reviendrait-il parmi les prétendus rivaux des Patriots ? Le pourrait-il ? Il a déjà été le HC nominal du NYJ à deux reprises, mais n’a jamais entraîné un match pour eux. Cependant, l’équipe est beaucoup plus stable du point de vue de la propriété que lorsque Belichick l’a brusquement quittée il y a 24 ans avant de réapparaître en Nouvelle-Angleterre peu de temps après. L’équipe semble également prête à gagner maintenant – ce que l’entraîneur Robert Saleh et le directeur général Joe Douglas devront probablement faire largement en 2024 avec le retour du quart Aaron Rodgers. Sinon?

Eagles de Philadelphie

Nick Sirianni a une fiche de 36-20 en trois saisons, toutes se terminant par des places pour les séries éliminatoires et cette défaite quasi manquée au Super Bowl 57. Pourtant, les Eagles de 2023 semblaient également avoir une équipe de calibre championnat avant de perdre six de leurs sept derniers matchs – la déception. clairement évident sur le visage du propriétaire Jeff Lurie lors d’une éviction décisive de la wild-card à Tampa. L’année dernière, Sirianni a perdu son coordinateur offensif et défensif au profit de fonctions d’entraîneur-chef ; cette année, il a licencié les deux dans le but de remettre cette équipe sur les rails. Mais si ça ne fredonne pas dans un an, pourrait-il se retrouver au chômage si Lurie décide qu’il a besoin de l’aide d’un cerveau ?

Bill Belichick pourrait-il travailler à la télévision ?

Quoi? Un septuagénaire austère qui trafique des réponses coupées et des sweats à capuche ? Avant d’écarter cette possibilité, sachez que Belichick a un sens de l’humour reconnu à huis clos et est généralement assez à l’aise pour offrir des réponses détaillées et perspicaces aux questions de football qui évitent les secrets d’État entourant ses équipes.

Un poste de télévision, que ce soit en tant qu’analyste de studio ou de diffusion, offrirait également théoriquement à Belichick des opportunités de réseautage plus approfondi à travers la ligue tout en évaluant d’autres équipes, joueurs et installations. Et n’oubliez pas qu’il a déjà remporté un Sports Emmy pour son travail avec NFL Films et NFL Network sur la série “NFL 100 All-Time Team” de 2019.

De combien de victoires Bill Belichick a-t-il besoin pour battre le record de la NFL ?

Belichick compte 333 victoires, incluant les séries éliminatoires, en tant qu’entraîneur-chef des Browns de Cleveland (1991-95) et des Patriots (2000-23). On pense qu’il veut au moins marquer les 15 supplémentaires dont il aurait besoin pour dépasser le record du Temple de la renommée Don Shula (347).

Que dit Bill Belichick ?

Il n’est pas apparu publiquement depuis sa dernière conférence de presse à Foxborough il y a deux semaines. Mais Belichick ne laissait alors aucun doute sur son intention de continuer à entraîner.

« C’est avec tellement de bons souvenirs et de pensées que je pense aux Patriots. Je serai toujours un Patriote”, a-t-il déclaré. «J’ai hâte de revenir ici. Mais pour le moment, nous allons passer à autre chose. J’ai hâte, je suis enthousiasmé par l’avenir.

