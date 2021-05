L’avenir de Bale au Real Madrid est décidé, l’annonce «  causerait le chaos  »

Gareth Bale dit qu’il a décidé de la prochaine étape de sa carrière. Shaun Botterill / Getty Images

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Bale timide sur l’avenir car une décision « causerait le chaos »

Gareth Bale dit qu’il a déjà pris une décision sur son avenir avant une prochaine réunion avec le Real Madrid comme, selon Fabrizio Romano, la partie espagnole a l’intention de transférer de nombreux joueurs cet été.

Bale a passé la saison en prêt à Tottenham Hotspur et, après avoir marqué deux buts lors de leur dernier match de la saison, a déclaré que sa décision était prise. Cependant, il attendra la fin du Championnat d’Europe pour révéler sa décision.

Bale, 31 ans, a commenté son avenir après la victoire des Spurs au dernier jour contre Leicester City, déclarant: « Je sais ce que je fais mais cela ne fera que semer le chaos si je dis quoi que ce soit. »

Bale a fait 20 apparitions en Premier League cette saison pour les Spurs, dont 10 étaient des départs, et il a porté son total à 11 buts avec son doublé dimanche contre les Foxes. Le résultat a confirmé que Tottenham jouerait au football européen la saison prochaine dans la nouvelle Ligue de conférence Europa.

Avant que Bale ne prenne sa décision, il y a les euros et une chance d’impressionner avec un maillot du Pays de Galles. Lors du tournoi de 2016 en France, il a aidé sa nation à se qualifier pour une demi-finale.

« Cela doit juste arriver après les Euros. Je sais ce que je fais mais ça ne fera que semer le chaos si je dis quoi que ce soit maintenant », a déclaré Bale après le match. « Je ne pense à rien d’autre qu’au Pays de Galles. »

Tottenham aurait le premier refus de signer définitivement Bale s’il devait quitter Madrid, mais les deux clubs attendent de clarifier leur situation managériale avant d’entamer les conversations.

09h00 BST: Luis Suarez a confirmé qu’il jouera à l’Atletico Madrid la saison prochaine après que ses buts les aient renvoyés à leur premier titre en Liga en sept ans.

Suarez a marqué le vainqueur – son 21e but en championnat de la campagne – lors de la victoire 2-1 de l’Atletico au Real Valladolid samedi, un résultat qui a remporté le titre devant son rival local, le Real Madrid.

Le joueur de 34 ans a accepté un contrat de deux ans à l’Atletico lorsqu’il a rejoint Barcelone en septembre dernier, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’une clause avait été incluse dans l’accord qui lui aurait permis de partir en transfert gratuit cet été.

« Oui, oui, c’est sûr », a déclaré Suarez à Movistar dimanche soir, lorsqu’on lui a demandé s’il continuerait au club en 2021-2022.

Il a ajouté: « Ma femme est celle qui a dû traverser la situation que j’ai vécue l’été dernier avec moi, en prenant la décision de partir. Un changement est difficile pour une famille, avec des enfants qui ont mis leur vie en place … Elle sait à quel point j’ai travaillé dur pour renverser la situation et montrer que je pouvais encore jouer à un bon niveau. «

– La Juventus pourrait passer au milieu de terrain Aaron Ramsey cet été selon Calciomercato. Le joueur de 30 ans a encore deux ans sur son contrat actuel avec le club, mais n’a joué que 22 fois dans la ligue cette saison. L’international gallois a souffert de blessures tout au long de la saison qui ont entraîné des apparitions sporadiques dans une campagne difficile pour la Juventus.

– Barcelone va ramener Emerson du Real Betis pour la pré-saison avant de décider de l’avenir du joueur. Mundo Deportivo rapporte que la formation catalane devrait payer 9 millions d’euros au Real Betis pour achever le transfert du joueur au Barca – dont 6 millions d’euros étaient les frais initiaux du club brésilien Atletico Mineiro et 3 millions d’euros pour son prêt et son expérience initiale au Betis. La préoccupation du Barça concerne les frais et s’ils peuvent lever les fonds actuels pour le faire.

– La Lazio devance Brighton et Hove Albion dans la course à l’attaquant colombien Rafa Borre cet été, selon Gazzetta dello Sport. Le contrat du joueur de 25 ans à River Plate expirera cet été, après avoir marqué huit buts en 13 apparitions en championnat cette saison. La Lazio serait le premier choix du joueur avec un accord « proche » entre les deux parties malgré l’intérêt de Brighton, Celta Vigo et Feyenoord. Il a une expérience antérieure en Europe après avoir rejoint le club de Buenos Aires depuis l’Atletico Madrid en 2017.

– Georginio Wijnaldum est sur le point de quitter Liverpool cet été comme il l’a dit Sky Sports dans son entretien d’après-match qu’il ressemble à son dernier match. L’interview est intervenue après que les Reds aient obtenu une place en Ligue des champions le dernier jour avec une victoire sur Crystal Palace. Le joueur de 30 ans est sans contrat cet été, mais n’a pas exclu un demi-tour dans les discussions pour rester à Anfield. « Je me bats contre mes larmes en ce moment … J’espérais jouer encore de nombreuses années pour le club mais malheureusement les choses ont changé », a déclaré le milieu de terrain néerlandais.

– Barcelone est sur le point de passer à autre chose Miralem Pjanic cet été selon Calciomercato avec le Paris Saint-Germain, Chelsea et la Juventus, toutes les destinations rumeurs pour le milieu de terrain. Joan Laporta est chargée de réduire la masse salariale du géant catalan cet été avec une augmentation de la dette et des dépenses indispensables dans la fenêtre à venir. Le Bosniaque n’a réussi que 619 minutes avec un maillot du Barca cette saison, ne complétant 90 minutes complètes qu’une seule fois en Liga. Le PSG et Chelsea seraient des options à considérer tandis que le rapport indique que les médias espagnols font état d’un échange potentiel pour Rodrigo Bentancur ce qui verrait Pjanic revenir à la Juventus.