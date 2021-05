L’avenir d’Antonioa Conte est incertain au milieu d’affrontements avec des propriétaires chinois

L’avenir d’Antonio Conte avec Inter Milan est dans le doute bien qu’il ait mené le club au titre de Serie A pour la première fois en plus d’une décennie, selon des informations en Italie mercredi.

« Inter-Conte, divorce! », Titrait le quotidien Gazzetta Dello Sport, rapportant que « les adieux définitifs pourraient arriver dans les prochaines 48 heures ».

«Conte prêt à partir», titrait le Corriere Dello Sport.

L’Italien de 51 ans a encore un an dans son contrat, mais a été en désaccord avec les propriétaires chinois du club à court d’argent, Suning, au sujet de la réduction des coûts prévue qui l’empêcherait de constituer l’équipe qu’il veut défier chez lui et en Europe. .

L’Inter a enregistré des pertes de 100 millions d’euros (122 millions de dollars) la saison dernière principalement en raison de la pandémie de coronavirus.

Le groupe Suning a fermé son club chinois Jiangsu FC en février des mois après avoir remporté le titre de la Super League chinoise.

Il y a cinq jours, l’Inter a obtenu une injection de trésorerie d’une valeur de 275 millions d’euros (336 millions de dollars) auprès de la société d’investissement américaine Oaktree, sous la forme d’un prêt sur trois ans.

Dans ce contexte, Suning souhaite économiser le plus possible à la fois sur l’achat de nouveaux joueurs et sur les salaires, et éventuellement sur la vente de ceux qui ont la valeur la plus élevée, une approche que Conte juge incompatible avec la volonté du club de jouer au plus haut niveau en Europe.

L’ancien patron de Chelsea et de la Juventus a pris la relève en mai 2019 avec un contrat de trois ans d’une valeur de 12 millions d’euros (14 millions de dollars) par saison.

Son départ avait également été annoncé l’été dernier après la défaite finale du club en Ligue Europa contre Séville et en terminant deuxième de la ligue contre la Juventus.

Conte avait imputé le manque d’investissement du club à son échec à se battre en Ligue des champions au cours de laquelle il s’était écrasé en phase de groupes au cours de chacune des trois dernières saisons.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici