L’avenir d’Al-Qaïda incertain après la mort d’Ayman al-Zawahiri

Deux mois avant sa mort dans une frappe de drone américain, le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri s’est assis devant une caméra vidéo pour livrer une diatribe remarquable contre certains de ses anciens disciples éloignés. Ressemblant à un prophète dans sa barbe blanche et sa robe, il a attaqué plusieurs personnalités du monde islamiste avec l’air d’un grand-père maussade réprimandant sa progéniture capricieuse.

“Vous êtes un idiot et un imbécile”, a déclaré Zawahiri à un moment de son discours, faisant référence à un dirigeant islamiste syrien qui était autrefois un adepte d’Al-Qaïda. Il accuse le chef d’une autre faction de “corrompu” et accuse un tiers de “déviation morale”.

Lors de sa sortie en juin, la vidéo s’est démarquée par son ton étonnamment amer. Vu à la suite de la mort de Zawahiri, c’est une fenêtre sur le réseau fractionné de groupes extrémistes qui sont l’héritage moderne du mouvement terroriste que Zawahiri a aidé à établir il y a quatre décennies.

La mort de l’Égyptien de 71 ans, qui était tué par un missile alors qu’il se tenait sur le balcon d’une maison sécurisée à Kaboul, clôt effectivement un chapitre sur le groupe terroriste basé en Afghanistan qui a pris de l’importance dans le monde sous la direction d’Oussama ben Laden et a acquis l’infamie avec les attentats terroristes du 29 septembre. 11, 2001.

De l’avis de nombreux responsables et experts de la lutte contre le terrorisme, la fin de l’ère Zawahiri trouve le mouvement al-Qaïda dans un état de désarroi, avec la plupart de ses dirigeants d’origine morts ou cachés, et un réseau dispersé de groupes affiliés préoccupés par les préoccupations locales. et causes. L’État islamique, lui-même une ramification virulente d’Al-Qaïda, a brièvement éclipsé l’organisation de Zawahiri en tant que groupe terroriste le plus redouté au monde, jusqu’à ce qu’il soit lui aussi poussé à se cacher après avoir subi des défaites sur le champ de bataille et la perte d’une succession de hauts dirigeants tués en Occident. des opérations militaires.

L’éclatement d’Al-Qaïda était évident dans les heures qui ont suivi la frappe américaine, alors que différentes factions qui appartenaient autrefois au réseau de Zawahiri ont affiché des réactions radicalement différentes à sa mort. Dans les forums de discussion sur les réseaux sociaux, certains islamistes autoproclamés ont salué le chef tué comme un «martyr» et ont accusé les talibans de l’avoir trahi. Mais d’autres ont reproché à Zawahiri son manque de leadership et son incapacité à empêcher les divisions au sein du mouvement islamiste. D’autres encore – principalement des partisans de l’État islamique – l’ont dénoncé comme une “marionnette”.

“Le tumulte sur les comptes djihadistes sur les réseaux sociaux a mis en évidence à quel point cette communauté est fragmentée”, a déclaré Steven Stalinsky, expert du terrorisme au Moyen-Orient et directeur exécutif du Middle East Media Research Institute, une organisation à but non lucratif de Washington.

Pourtant, la mort de Zawahiri offre également à al-Qaïda une opportunité de redémarrer, et peut-être d’évoluer, ont déclaré mardi des experts. Le renversement de la figure de proue pédante connue pour ses discours ennuyeux pourrait ouvrir la voie à un nouveau dirigeant plus charismatique qui pourrait aider al-Qaïda à retrouver sa stature au sommet du mouvement islamiste mondial.

« Est-ce que cela détruira al-Qaïda ? Certainement pas », a déclaré un responsable européen de la lutte contre le terrorisme qui surveille al-Qaïda dans une interview, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car il n’est pas autorisé à parler aux journalistes. « Éliminera-t-il la menace d’attaques contre les intérêts occidentaux ? Définitivement pas. Cela peut même l’augmenter.

Dans le vide de leadership créé par la mort de Zawahiri, les groupes affiliés à Al-Qaïda en Afrique et au Moyen-Orient pourraient devenir plus importants – et peut-être plus dangereux, selon certains experts. Et même la branche centrale malmenée d’Al-Qaïda pourrait connaître une résurgence, selon qui prendra les commandes. À l’ère des médias sociaux, un nouveau dirigeant talentueux pourrait aider à unifier les militants rebelles du monde entier et inspirer de futures vagues d’attaques terroristes – même si le noyau traditionnel d’Al-Qaïda manque de ressources pour mener de telles attaques par lui-même, ont déclaré des analystes et des experts.

« Al-Qaeda Central est une entité différente de ce qu’elle était au moment des attentats du 11 septembre », a déclaré Rita Katz, fondatrice de SITE Intelligence Group, qui suit la présence d’al-Qaeda en ligne depuis deux décennies. « Bien qu’il maintienne un réseau international de groupes affiliés et de sympathisants, il ne les commande pas réellement. Son rôle est davantage centré sur la fourniture d’un leadership spirituel et le prêt de sa marque mondiale.

Al-Qaïda était déjà en déclin avant que Zawahiri ne soit nommé chef à la suite de l’opération militaire américaine qui a tué Ben Laden. Après avoir été chassés d’Afghanistan en 2002, les principaux commandants du groupe sont entrés dans la clandestinité, luttant souvent pour communiquer avec leurs partisans dispersés ou organiser des attaques terroristes majeures. Pendant ce temps, les États-Unis ont intensifié leur campagne de frappes de drones ciblant les principaux responsables d’Al-Qaïda et des talibans dans leurs cachettes, principalement en Afghanistan et dans les régions tribales du nord-ouest du Pakistan.

La mort de Ben Laden en 2011 a encore démoralisé al-Qaïda, dont les membres considéraient l’emblématique Saoudien comme le chef symbolique du groupe. Zawahiri, son chef adjoint de longue date, a promis une nouvelle unité après avoir été nommé remplaçant de Ben Laden. Au lieu de cela, son mandat a été marqué par de multiples ruptures. Malgré ses efforts personnels d’intervention, Zawahiri a perdu en 2013 le contrôle de deux grands groupes dérivés en Syrie : le Front al-Nosra aligné sur al-Qaïda et l’État islamique. Al-Nusra, désormais appelé Hay’at Tahrir al-Sham, ou HTS, a renoncé à ses liens avec al-Qaïda. Bientôt, l’État islamique a attaqué le groupe parent, tuant et capturant des membres d’Al-Qaïda en Irak et en Syrie. Aujourd’hui, al-Qaïda n’a pas d’alliés importants dans aucun des deux pays.

De grandes franchises d’Al-Qaïda existent toujours en Afrique et aussi dans le golfe Persique, notamment au Yémen. Mais tous sont impliqués dans des insurrections locales, et leur allégeance au noyau dirigeant d’Al-Qaïda est incertaine.

Les liens de longue date d’Al-Qaïda avec diverses factions au sein du gouvernement taliban afghan sont potentiellement importants pour une future résurgence – des relations qui se sont renforcées depuis le retrait par l’administration Biden des troupes terrestres américaines en août dernier. Selon des responsables actuels et anciens de la lutte contre le terrorisme, les talibans auraient certainement été au courant de la décision de Zawahiri de s’installer dans l’immeuble de Kaboul où il résidait au moment de sa mort. D’autres dirigeants d’Al-Qaïda pourraient également considérer l’Afghanistan comme un sanctuaire dans lequel ils peuvent se regrouper et se reconstruire.

“La présence de Zawahiri dans l’Afghanistan post-retrait suggère que, comme on le craignait, les talibans accordent une fois de plus refuge aux dirigeants d’Al-Qaïda – un groupe avec lequel ils n’ont jamais rompu”, a déclaré Nathan Sales, ancien ambassadeur à grand et coordinateur de la lutte contre le terrorisme pour le département d’État sous l’administration Trump.