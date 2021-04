L’avenir d’Aaron Rodgers avec les Packers est un sujet brûlant parmi les fans du repêchage de la NFL

CLEVELAND – Tessa Schneider s’est appuyée contre une clôture près du stade FirstEnergy jeudi et a regardé la scène préparée pour le repêchage de la NFL.

En espérant, semble-t-il, que personne ne la remarque.

«Je suis gênée», a-t-elle dit. «Tout le monde n’arrête pas de me crier dessus. »

Ils criaient parce qu’elle portait un maillot des Packers de Green Bay, et ils criaient à propos de la nouvelle potentiellement sinistre des Packers: Aaron Rodgers, le quart-arrière MVP des Packers, veut quitter Green Bay.

Pete Zuehlke, portant un t-shirt Packers, avait l’air fatigué alors que les fans d’autres équipes lui demandaient des mises à jour sur Rodgers.

«J’ai commencé à dire à tout le monde: ‘Je viens de raccrocher avec (Rodgers). Il va bien. Il n’y a pas de vérité »», a déclaré Zuehlke.

Finalement, le repêchage a commencé jeudi soir et le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a repris le récit. Mais ne vous y trompez pas – les rumeurs sur Rodgers ont généré un buzz parmi les milliers de fans qui ont convergé ici par une nuit froide et pluvieuse.

Tyler Bruno, vêtu d’un maillot des Pittsburgh Steelers, était ravi d’entendre le bavardage et a déclaré qu’il expédierait volontiers le quart-arrière des Steelers Ben Roethlisberger, 39 ans, pour faire de la place à Rodgers, 37 ans. 7 sur le dos, et que Roethlisberger a remporté deux Super Bowls avec les Steelers.

« Je veux dire, Ben en est à sa dernière année », a déclaré Bruno. «Nous l’aimerons pour toujours. Mais si Aaron Rodgers devient disponible pour les Steelers, nous le prendrons.

Devante Coats avait l’air tout aussi joyeux lorsqu’on lui a demandé s’il abandonnerait le quart-arrière des Patriots Cam Newton pour Rodgers.

« Ce serait une situation formidable, vu que si (Rodgers) avait quelque chose à prouver, quelle meilleure façon de prouver quelque chose que dans un uniforme des Patriots? l’arrière.

Nathan Hagstrom, un fan des Raiders de Las Vegas, a déclaré qu’il serait heureux de vider le quart-arrière des Raiders David Carr pour Rodgers. Même si – c’est vrai – Hagstrom portait un maillot des Raiders avec le nom de Carr et le numéro 8 dans le dos.

Non loin de là, trois fans des Packers se sont regroupés. Chacun portait un maillot des Packers avec le nom de Rodgers et le n ° 12 dans le dos. S’ils étaient en deuil, c’était l’étape du déni.

« Je veux dire, à quelle équipe va-t-il aller? », A demandé Chris Ringfield.

Un groupe de fans des 49ers de San Francisco a gambadé vers la phase de repêchage, mais s’est arrêté assez longtemps pour exprimer clairement ses sentiments à propos de l’idée que Rodgers joue pour les 49ers.

«Nous abandonnerons ce choix n ° 3 (jeudi) et Jimmy Garoppolo et un choix de deuxième et troisième ronde aussi», a déclaré Marlon Valentine avant de se diriger vers la scène.