L’avenir, ce sont les cordes de velours

Voici comment l’informatique fonctionnait: Microsoft (et Apple) ont fait les cerveaux dominants des ordinateurs personnels, et Google et Apple ont fait de même pour les smartphones. Mais ces faiseurs de cerveaux ont reconnu – parfois à contrecœur – qu’ils ne pouvaient pas réussir seuls.

Ma crainte est que les grandes technologies du futur soient plus fermées et contrôlées par les géants de la technologie que les ordinateurs personnels, les navigateurs Web et les smartphones qui dominent aujourd’hui nos vies numériques.

Eux et nous étions mieux lotis parce que leurs technologies étaient des passerelles pour jouer à des jeux, faire défiler Instagram, garder un œil sur la paie des entreprises et faire des millions d’autres choses que Microsoft, Google et Apple n’auraient pas pu faire eux-mêmes. C’est pourquoi nous avons des magasins d’applications pour smartphones, des navigateurs Web qui parcourent le monde et des logiciels PC avec lesquels Microsoft n’a rien à voir.

Ces formes dominantes de l’informatique sont comme des boîtes de nuit avec des cordes de velours légèrement policées. Tout le monde sait que la meilleure fête rassemble un groupe de personnes hétéroclites et légèrement imprévisible.

Mais maintenant, les videurs deviennent stricts. Les technologies qui pourraient être les prochaines grandes choses – y compris les lunettes qui superposent la réalité artificielle au monde réel, les assistants numériques activés par la voix comme Alexa d’Amazon et les voitures autonomes – attirent principalement les gens dans les fonctionnalités numériques que les fabricants d’appareils créent et verrouillent. .

De nombreuses entreprises développant des voitures autonomes conçoivent tout, des puces informatiques au volant. Les appareils qui connectent nos téléviseurs aux services de streaming vidéo sont presque aussi étroitement contrôlés par leurs créateurs que les anciens systèmes de télévision par câble. Des entreprises extérieures créent des applications pour les appareils Apple Watch et les haut-parleurs activés par la voix Echo, mais nous utilisons principalement ces gadgets pour rester dans un monde créé par Apple ou Amazon. Si c’est une fête, c’est une avec l’hôte dominateur qui dicte presque tout.

Ces systèmes relativement fermés pourraient être temporaires. Et les technologies complexes peuvent être meilleures, plus sûres et plus faciles à utiliser si les créateurs contrôlent tout à leur sujet. Mais je crains que nous ne manquions de nouvelles idées si ces boîtes de nuit du monde numérique deviennent plus difficiles d’accès.