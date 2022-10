«Lavender Haze» de Taylor Swift parle de Joe Alwyn: écoutez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

de Taylor Swift Nouvel album, Minuits, s’ouvre sur un bop de musique pop entraînant appelé “Lavender Haze”. Même avant la sortie de l’album, les fans savaient que cette chanson parlerait de Joe Alwyn basé sur la description de Taylor de la piste. Maintenant que les paroles sont là, il est encore plus évident que Joe a inspiré la chanson d’amour. “Lavender Haze” a des rappels aux références que Taylor a faites à propos de Joe sur son album de 2017, Réputationalors qu’elle jaillit sur la façon dont il l’aimait même lorsqu’elle était dans la période la plus sombre de sa vie.

“J’ai été sous surveillance, vous le gérez à merveille, tout ce s *** est nouveau pour moi”, chante Taylor dans le premier couplet, revenant sur les premiers jours de sa relation avec Joe. À l’époque, Taylor était au milieu de querelles publiques avec Kanye West et Kim Kardashiantout en faisant la une des journaux pour ses relations consécutives avec Calvin Harris et Tom Hiddleston. Ce que le public ne savait pas, cependant, c’est que Taylor et Joe formaient tranquillement une amitié étroite qui s’est finalement transformée en une relation amoureuse, qui n’a pas été rendue publique pendant plus de 7 mois après leur rencontre.

Dans le deuxième couplet, Taylor fait référence à des temps plus actuels. “Tout ce qu’ils me demandent, c’est si je vais être ta fiancée”, chante-t-elle. “Le seul genre de fille qu’ils voient est une nuit ou une femme.” Taylor et Joe se fréquentent depuis plus de six ans, et le sujet d’un éventuel engagement fait l’objet de discussions dans les médias et parmi les fans depuis un certain temps déjà. Cependant, c’est la première fois que Taylor reconnaît les spéculations sur son avenir avec l’acteur.

Le couplet continue, “Je trouve ça vertigineux, ils évoquent mon histoire, mais vous n’écoutiez même pas”, ce qui est un autre clin d’œil à Joe ignorant ce que les autres ont dit à propos de Taylor. Elle a fait des références similaires dans des chansons comme “Delicate” et “Call It What You Want”.

Avant de sortir Minuits, Taylor a donné un aperçu des coulisses de certaines des pistes, y compris “Lavender Haze”, sur Instagram. Elle a expliqué que c’était un terme qu’elle avait entendu en regardant Des hommes fous, qu’elle a recherché puis transformé en une chanson. “C’est une expression courante utilisée dans les années 50 où ils décrivaient simplement être amoureux”, a révélé Taylor. “Si vous étiez dans la brume de lavande, cela signifiait que vous étiez dans la lueur d’amour qui englobe tout, et j’ai pensé que c’était vraiment magnifique. Je suppose que, théoriquement, lorsque vous êtes dans la brume de lavande, vous ferez n’importe quoi pour y rester et ne pas laisser les gens vous faire tomber de ce nuage.

Pendant ce temps, “Lavender Haze” n’est pas la seule chanson inspirée par Joe sur Minuits. Le dernier morceau de l’album, “Mastermind”, parle également de la relation du couple. Sur la chanson “Paper Rings” de Taylor en 2019, elle a chanté : “Je déteste les accidents, sauf quand nous sommes passés d’amis à ça.” Trois ans plus tard, cependant, elle admet que ce n’était pas du tout un «accident» – parce qu’elle a «organisé» le tout.

“Et si je vous disais que rien de tout cela n’était accidentel”, chante Taylor sur “Mastermind”. « Et la première nuit où tu m’as vu, rien n’allait m’arrêter. J’ai jeté les bases, puis comme sur des roulettes, les dominos se sont enchaînés en cascade. Et si je te disais que je suis un cerveau ? Et maintenant tu es à moi. Tout était par conception. À la fin de la chanson, Taylor chante qu’elle a avoué à Joe qu’elle n’allait reculer devant rien pour s’assurer qu’ils finiraient ensemble. Alors qu’elle s’inquiétait de la façon dont il réagirait, il s’est avéré qu’il était conscient tout le temps et sa seule réaction était un sourire.

Pendant ce temps, Joe a en fait co-écrit une chanson sur l’album, “Sweet Nothing”, qui est une chanson d’amour plus lente. Les paroles principales du refrain disent: “Tout ce que tu as toujours voulu de moi, c’était rien de doux”, ce qui est une autre référence au fait que Joe l’a toujours aimée pour elle.