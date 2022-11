Lave-auto proposé sur le site de l’ancien restaurant Chili’s à St. Charles – Shaw Local

Le mois prochain, les commissaires du plan de St. Charles examineront les plans de construction d’un lave-auto sur le site d’un ancien restaurant Chili’s sur East Main Street à St. Charles.

Les commissaires du plan tiendront une audience publique sur les plans à 19 h le 6 décembre. Jet Brite Car Wash Inc., basé à Bolingbrook, avait soumis des plans pour raser l’ancien restaurant au 3795 E. Main St. et construire un bâtiment de 180 pieds de long. .

ZIPS Car Wash a récemment acquis Jet Brite Car Wash, qui compte 11 emplacements. Jet Brite Car Wash a construit son premier lave-auto en 2000 à Addison.

ZIPS Car Wash a son siège social à Plano, au Texas, et est le plus grand opérateur privé de lavage de voitures à l’échelle nationale, exploitant plus de 250 sites dans 24 États.