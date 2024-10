L’AVC d’une mère inspire la carrière d’un orthophoniste

L’accident vasculaire cérébral de sa mère à 48 ans a tout changé pour Susan Edwards, qui est maintenant présidente de la Victoria Stroke Recovery Association.

L’accident vasculaire cérébral de sa mère à 48 ans a tout changé pour Susan Edwards, l’incitant à devenir orthophoniste pour aider les autres à faire face aux conséquences.

Un accident vasculaire cérébral – parfois appelé « crise cardiaque cérébrale » – est un blocage ou une rupture soudaine d’un vaisseau sanguin dans le cerveau qui peut entraîner une perte des fonctions cérébrales et entraîner des handicaps.

Chaque année, les Canadiens subissent plus de 100 000 accidents vasculaires cérébraux, soit environ un toutes les cinq minutes, dont environ 5 000 en Colombie-Britannique.

Dans la région de la capitale, les personnes victimes d’un accident vasculaire cérébral peuvent obtenir de l’aide auprès de la Victoria Stroke Recovery Association, créée en 1979.

L’association accueille en permanence jusqu’à 75 personnes et a pour objectif de les aider à améliorer leur qualité de vie, à devenir indépendantes et à s’engager sur la voie du rétablissement.

Edwards, qui a été orthophoniste au sein de l’association pendant huit ans et est maintenant président du conseil d’administration, affirme que les services qu’elle propose comprennent un groupe d’exercices et un groupe de communication pour les personnes aphasiques – perte de la parole, troubles de la parole ou autres effets de communication dus à un accident vasculaire cérébral.

Les étudiants de l’Université de Victoria, dont certains poursuivent des programmes d’études supérieures en orthophonie et en audiologie, sont des bénévoles réguliers du groupe depuis plusieurs années.

Edwards a déclaré que sa mère aurait bénéficié d’un tel groupe si elle avait eu accès à ce groupe, et qu’elle aurait également apprécié l’interaction avec les autres, puisqu’elle se sentait assez isolée après son accident vasculaire cérébral.

D’autres services offerts par l’association incluent l’intervention d’un conseiller pour parler des impacts sociaux et émotionnels qu’un accident vasculaire cérébral peut avoir, a déclaré Edwards.

Le financement est un problème constant pour l’association, a-t-elle déclaré. « Nous collectons toujours des fonds pour maintenir le rétablissement en personne après un AVC. »

Grâce à une suggestion du client Bill Cox, l’association a établi un lien avec la Fondation Victoria, ce qui a donné au groupe un coup de pouce financier « très étonnant », a déclaré Edwards, notamment une subvention communautaire de 20 000 $ et des initiatives de subventions de contrepartie avec la fondation qui ont a rapporté 17 500 $ supplémentaires.

Edwards a également collecté environ 1 000 $ de dons pour marquer son récent 60e anniversaire.

L’association opère dans un espace loué à l’église presbytérienne Knox, au 2964, chemin Richmond, et inclut des moments de socialisation dans son horaire, ainsi que des séances de groupe et des activités telles que l’ergothérapie et la musicothérapie.

Toute personne ayant subi un accident vasculaire cérébral est la bienvenue, a déclaré Edwards.

« Peu importe que vous ayez eu votre accident vasculaire cérébral il y a six semaines, six mois ou six ans », a-t-elle déclaré. « L’un des mythes concernant la guérison d’un AVC est que la meilleure récupération se produit au cours des six premiers mois ou de l’année. Les gens continuent de se remettre de leur AVC tout au long de leur vie.

Elle a déclaré que les accidents vasculaires cérébraux peuvent survenir à tout âge, mais que beaucoup plus de jeunes semblent avoir été touchés ces dernières années.

Le plus jeune membre de l’association a la quarantaine, a déclaré Edwards.

Elle a noté qu’il existe certaines mesures que les gens peuvent prendre pour éviter un accident vasculaire cérébral.

« C’est la même chose que vous faites pour toute bonne santé », a-t-elle déclaré. « Il s’agit de régime, d’exercice, de contrôle régulier de votre taux de cholestérol et de votre tension artérielle. »

Pour en savoir plus sur l’association, rendez-vous sur victoriastrokerecovery.org.

Edwards a également suggéré de rechercher des informations sur les AVC sur coeuretAVC.ca/AVC/risque-et-prevention.

