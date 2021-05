L’avatar ultra-cool de Salman Khan et le look sexy de Disha Patani rendent la chanson aussi élégante que jamais

La chanson titre de Salman Khan et Disha Patani en vedette Radhe est dehors. Présentée comme une vidéo promotionnelle, la superstar porte un look élégant avec des armes à feu et des gens renversés en toile de fond. Alors que Disha a toujours l’air sexy dans les tenues qu’elle portait et donne un look séduisant tout au long de la chanson. La chanson principale de «Radhe» est chantée par Sajid de la renommée de Sajid Wajid tandis que la musique a été composée par eux.

De plus, Sajid a même écrit les paroles du morceau, tandis que Mudassar Khan a chorégraphié la chanson mettant en vedette Salman et Disha. La chanson peut être qualifiée de « optimiste et accrocheuse » pour les fans de Khan qui pourraient la regarder en boucle juste pour attraper leur superstar dans un look élégant.

Les chansons de Radhe sont composés par divers artistes dont Rockstar DSP (Devi Sri Prasad), Himesh Reshammiya et Sajid Wajid, des voix de Kamaal Khan, Iulia Vantur, Payal Dev, Sajid et Ash King et des paroles de Shabbir Ahmed, Sajid et Kunaal Verma.

Réalisé par Prabhu Deva, Radhe met également en vedette Disha Patani, Randeep Hooda et Jackie Shroff dans des rôles clés. Le film est présenté par Salman Khan films en association avec ZEE Studios, produit par Salma Khan, Sohail Khan et Reel Life Production Pvt. limité. Le film sortira dans plus de 40 pays, y compris une sortie en salles sur les principaux marchés étrangers le 13 mai 2021, à l’occasion de l’Aïd. Le film sera disponible sur ZEE5 avec le service de paiement à la carte de ZEE ZEEPlex sur la plate-forme Zee5 OTT et tous les principaux opérateurs DTH.