Novak Djokovic est un joueur n°1 mondial du tennis, mais s’il en a l’occasion, il peut également donner une rude concurrence à Spider-Man. L’athlète serbe, qui participe actuellement au championnat de Wimbledon, a partagé mercredi une photo sur son compte Twitter qui le montrait s’étirant de toute sa longueur pour saisir le ballon sur le terrain. Le Serbe jouait mercredi contre le joueur sud-africain Kevin Anderson. Réalisant à quel point l’image était le fourrage parfait pour les internautes consommateurs de mèmes, Djokovic a encouragé ses partisans à proposer leurs créations. Sous-titrant le message, le joueur de tennis de 34 ans a écrit: « Spider-Man revient hahahaa laissez les mèmes commencer. »

L’image était trop irrésistible pour ne pas proposer de mèmes et les internautes ont donc proposé des scénarios hilarants dans lesquels l’étirement complet de Djokovic pourrait parfaitement s’adapter. Un utilisateur a littéralement positionné la photo de Djokovic sur un bâtiment pour représenter ses compétences de Spider-Man. Alors qu’un autre utilisateur a placé la photo sur une course de haies pour montrer comment le talent de Djokovic peut également lui faire gagner une course sportive compétitive.

Quelques fans de personnages de bandes dessinées de Marvel ont également réimaginé le film si Djokovic avait été le partenaire criminel de Peter Parker et avait sauvé la ville de New York avec leurs compétences ultra-étirables. Pendant ce temps, pour quelques utilisateurs, l’image de Djokovic pourrait se fondre parfaitement avec le plafond pour montrer à quel point il est comme une araignée avec une puissance de préhension impressionnante.

Ce n’est pas la première fois que les impressionnantes capacités d’étirement de Djokovic déclenchent un memefest en ligne. L’année dernière, le joueur a affiché un geste similaire lors de son match contre Gaël Monfils lors du tournoi ATP 500 à Dubaï. Dans l’un des mouvements, le vainqueur du Grand Chelem à 19 reprises a montré sa fente extraordinaire, laissant les spectateurs impressionnés par son élasticité. L’image capturée pendant le match est instantanément devenue le sujet de plusieurs mèmes sur les réseaux sociaux.

Et une fois de plus, les fans de Djokovic ont pu assister à l’étirement incroyable, rappelant au joueur le memefest de l’année dernière. Quelques utilisateurs ont également souligné qu’il y a quelques joueurs de tennis comme Coco Gauff qui peuvent donner à Djokovic une compétition en matière d’étirement.

Djokovic a remporté cinq fois le championnat de Wimbledon et avec ses performances actuelles, il vise sa sixième victoire.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici